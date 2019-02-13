Приморские аграрии не спешат страховать риски

Они по-прежнему до поры до времени надеются на авось

В Приморье страхование сельскохозяйственных рисков еще два-три года назад было на подъеме, а доля застрахованных посевных площадей выводила наш край по этим показателям в список регионов-лидеров в стране. Но изменения в порядке субсидирования в 2017 году, введение "единой субсидии" привело к резкому сокращению количества договоров страхования с господдержкой, что дало повод говорить о наступившем кризисе в этом сегменте страхования. А между тем, именно в этот период сельхозпроизводители несли большие потери на полях.

О том, как складывается ситуация со страхованием сельхозрисков в нашем регионе, газете "Золотой Рог" рассказал президент Национального союза агростраховщиков Корней БИЖДОВ.

- Корней Даткович, наш край по-прежнему мало страхует сельхозриски?

- Приморский край – один из немногих в России регионов, в которых показатели по страхованию урожая с господдержкой в 2018 году не сократились, а выросли. По предварительным данным НСА, эти риски застраховали 56 хозяйств, которые заключили на условиях господдержки 76 договоров страхования сельхозкультур на площади 26 тыс. га. Если ориентироваться на данные Росстата о суммарной посевной площади в Приморском крае (477,8 тыс. га), то было застраховано около 5,4% посевов.

Конечно, это низкий показатель охвата. Годом ранее урожай на условиях господдержки страховали в крае только 18 хозяйств, было заключено всего 25 договоров страхования посевов суммарной площадью 10 тыс. га. Показатели прошлого года намного скромнее, чем были зафиксированы в 2016 году, до включения агрострахования в состав "единой субсидии". Тогда в крае такие договоры заключили 124 хозяйства, было приобретено 176 полисов страхования различных культур. И площадь застрахованных посевов была существенно больше - более 138 тыс. га. Но тогда сложилась откровенно катастрофическая ситуация с субсидированием агрострахования в крае.

В соответствии с действующим порядком, половину стоимости должен оплатить сельхозпроизводитель, а вторую половину составляет субсидия, которую перечисляют органы АПК. Аграрии тогда заплатили за страхование 40,1 млн рублей, а органы АПК просубсидировали оплату страховых полисов только на 7,2 млн рублей. Это привело к тому, что страховое покрытие по договорам в массовом порядке оказалось неполным, что, в свою очередь, вызвало проблемные ситуации как для агростраховщиков, так и их клиентов-аграриев. В следующем 2017 году стоимость полисов тоже не была оплачена полностью - только на 83% от начисленной. И только по итогам прошлого года по заключенным договорам страхования оплачена вся сумма (14,1 млн рублей), в том числе полностью перечислена органами АПК оплата 50% страхового взноса.

Но помимо договоров страхования с господдержкой, аграрии Приморья в достаточно стабильном количестве заключают договоры страхования без субсидирования. В 2017 году таких договоров было 82, в 2018 году – уже 89. Часто такие договоры – это дострахование рисков, не покрываемых полисами с господдержкой.

По статистике компаний НСА, в основном аграрии Приморья страхуют сою – на нее приходится немногим более половины суммарного портфеля страховщиков за эти годы, вторая по популярности страхования сельхозкультура – кукуруза, на третьем месте – овес, далее идут рис, яровая пшеница и картофель.

- И эти посевы регулярно испытывают удар стихии, за которым следуют зачастую не столько страховые выплаты, сколько финансовая поддержка из бюджета.

- Да, действительно, Приморский край регулярно подвергается опасным для сельского хозяйства природным явлениям – в основном, это бедствия, связанные с летними паводками и прохождением сильных циклонов. За период с 2013 года режим ЧС объявлялся в крае каждый год – и каждый год из федерального бюджета выделялись средства на поддержку пострадавших аграриев, только 2014 год стал исключением по причине ограниченности явления. Всего, по имеющимся данным из официальных документов, с 2013 года по 2017 год федеральный центр выделил аграриям края более 823 млн рублей помощи после ЧС для компенсации сельхозубытков.

В прошлом году также пострадали от стихии хозяйства в нескольких районах. По итогам этих бедствий, согласно декабрьскому распоряжению правительства РФ, в край должно было поступить на компенсации аграриям 160,6 млн рублей. В списке пострадавших - 263 хозяйства, которые в основном не были застрахованы, погибли посевы на площади более 31 тыс. га.

От страховых компаний сельхозпроизводители также получают выплаты. Всего по договорам агрострахования, с господдержкой и без, агростраховщики выплатили аграриям Приморского края за период действия закона о господдержке агрострахования (с 2012 года) по договорам страхования сельхоз-

рисков не менее 129 млн рублей.

- В первый же месяц нового года на Приморье обрушилась эпизоотия ящура и связанный с ней масштабный падеж свиней. Некоторые сельхозпроизводители говорили, что страховщики не страхуют такой риск как "эпизоотия".

- Эпизоотии – это распространение заразных болезней животных. Такой риск в страховых полисах есть – как при страховании с господдержкой, так и без нее. Кроме того, три хозяйства, пострадавшие в Приморском крае от ящура, были застрахованы в одной из страховых компаний НСА по договорам страхования без господдержки. Общая страховая сумма по всем трем хозяйствам составляет 580 млн рублей, и страховщик заявил о том, что держит этот вопрос под особым контролем. Хочу напомнить и еще об одной, более грозной опасности - в 2018 году в соседнем Китае впервые обнаружен занос вируса африканской чумы свиней.

Хочу подчеркнуть, что именно по этим рискам совершаются самые крупные по размеру единичные выплаты застрахованным сельхозпредприятиям в системе агрострахования с господдержкой. Так, в 2018 году был достигнут рекорд по размеру разовой страховой выплаты по одному договору - выплату в размере более 371 млн рублей в 2018 году получило одно из птицеводческих предприятий Поволжья, потерявшее часть поголовья птицы в результате вспышки птичьего гриппа. Договор был заключен весной, через несколько месяцев предприятие потеряло стадо птицы. Этот случай показывает, насколько разорительны для сельхозпроизводства эпизоотии – распространение опасных инфекционных заболеваний.

Страхование сельхозживотных в Приморье на условиях господдержки совершенно не развито – в 2018 году на условиях субсидирования в регионе был заключен только один договор страхования этих рисков. Хотя, по данным НСА, на несубсидируемых условиях такое страхование в крае присутствует.

- Какие проблемы, на ваш взгляд, на данный момент сдерживают развитие этого вида страхования?

- Что касается проблем страхования урожая в Приморском крае, то, кроме связанных с субсидированием, здесь присутствуют и другие. Информацией об этом НСА располагает и от страховщиков, и от официальных органов. В частности, при совместной работе с аграрным комитетом Совета Федерации НСА был проинформирован, что законодательное собрание Приморского края видит такие препятствия для развития агрострахования, как трудности с доказательством наступления страхового случая из-за отсутствия или удаленности метеостанций, высокий порог утраты в 20% и низкий уровень выплат, недостаточное доверие аграриев к страховщикам. Именно на решение этих проблем уже направлены изменения закона об агростраховании с господдержкой №260-ФЗ. В частности, 20% порог утраты для признания случаев страховыми отменен, теперь страховщики обязаны рассматривать все случаи снижения урожая по сравнению со среднепятилетним для хозяйства уровнем как страховые.

В части нехватки метеостанций, могу сказать, что эта проблема общая для Дальнего Востока в целом. В частности, именно ей в значительной степени было посвящено совещание у министра сельского хозяйства Амурской области Олега ТУРКОВА, которое прошло с участием НСА и ведущих аграриев этого региона. По итогам этой встречи было принято решение, что НСА и Минсельхоз Амурской области рассмотрят возможность реализации совместного проекта по контролю работы системы агрострахования в регионе.

Для улучшения обслуживания аграриев нужно также изменять саму структуру страховых программ, делать эту структуру более гибкой для учета конкретной специ-фики агропроизводства в разных регионах и по разным направлениям – так, как это принято в других странах. НСА выступил с этой инициативой в 2018 году при изменении закона №260-ФЗ, но законодатели сочли, что она требует проработки. Это станет задачей на текущий год. Пока что в закон по инициативе минсельхоза РФ внесена инновация – возможность страхования от отдельных рисков, а не по полному пакету.

КСТАТИ

Согласно Закону №260-ФЗ, агрострахование с господдержкой осуществляется от рисков утраты сельхозживотных, которая должна наступить в результате воздействия опредленных событий. Это основные стихийные бедствия: аварии тепло-, водо- и электроснабжения, пожары, массовые отравления, а также - заразные болезни животных, включенные в перечень, утвержденный Минсельхозом России. Этот перечень содержит 62 болезни, включая африканскую чуму свиней, птичий грипп, ящур и другие опасные заболевания.

На фото: Президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов призывает аграриев Приморья страховать не только сою.

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Елена АБАШЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.