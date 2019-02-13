В Приморье резко запахло аммиаком

Завод по производству метанола и минеральных удобрений будет строиться под Находкой на азиатские деньги и без привлечения иностранной рабочей силы

Многострадальный проект создания под Находкой завода по производству метанола и минеральных удобрений, похоже, сдвинулся с мертвой точки. При этом и корейцы, и китайцы в первой фазе проекта участвовать если и будут, то только в плане поставок оборудования. Зато вторая фаза будет профинансирована за счет азиатского капитала, и это понятно, ведь продукция предприятия, в первую очередь, будет востребована в соседнем регионе, а не в России. На практике это будет означать, что соседи (читай – Китай) будут диктовать условия при реализации проекта, мягко скажем, с повышенной планкой экологической опасности.

Напомним, что власти Китая в настоящее время стимулируют активный перенос производственных мощностей за пределы страны. На этом фоне оживились китайские металлурги, пообещавшие миллиарды долларов инвестиций в проекты на территории российского Дальнего Востока. Однако ни по одному из этих проектов подвижек в настоящее время нет. И дело даже не в традиционной китайской осторожности и хитрости, а в поменявшейся позиции российских властей в части прихода азиатского капитала на Дальний Восток. «Здесь вам не очень рады», - как ни странно, именно этот слоган сегодня актуален к так называемым «грязным» проектам, которые к тому же угрожают экономической политике российских предприятий. С проектом Находкинского завода минеральных удобрений (НЗМУ) ситуация несколько иная.

Завод вписался в «Фонд поколений»

АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» (ФРДВ) рассчитывает на очередную докапитализацию в размере 10 млрд рублей. «На сегодня активы фонда составляют 49 млрд рублей. Недавно была докапитализация на 10,6 млрд рублей, еще порядка 10 мы ожидаем в ближайшее время. Поэтому до конца года, я думаю, активы Фонда составят порядка 60 млрд рублей», - сообщил гендиректор Фонда Алексей ЧЕКУНКОВ на прошлой неделе. Полученные средства пойдут, в том числе, на строительство Находкинского завода минеральных удобрений (НЗМУ) и реализацию ряда других проектов.

На IV Восточном экономическом форуме (ВЭФ) было объявлено, что стратегический финансовый партнер ФРДВ - азиатский инвестиционный фонд Generations Fund (GenFund, «Фонд поколений») намерен инвестировать в строительство завода по производству метанола и удобрений в Приморье около $440 млн. Мощность предприятия составит около 1,8 млн тонн метанола и 1,8 млн тонн аммиака в год, значительные объемы продукции планируется поставлять крупнейшим потребителям в Китае. Кредитором проекта выступит консорциум российских и международных коммерческих банков. В частности, интерес к участию в проекте в ходе предварительных переговоров выразили российский ВЭБ и Китайский банк развития. «…НЗМУ получит инвестиции GenFund в 2019 году, сейчас по заводу идет стадия проектирования», - отмечал тогда г-н Чекунков.

GenFund был создан летом 2018 года пулом азиатских инвесторов, с первоначальным капиталом $2 млрд и целевым капиталом $20 млрд. Стратегия фонда ориентирована на осуществление инвестиций в международные проекты в рамках инициативы «Один пояс - один путь». В совет директоров и международный экспертный совет GenFund вошли такие крупные предприниматели, политические и общественные деятели, как Ирина БОКОВА (генеральный директор ЮНЕСКО в 2009-2017 годах), Доминик ДЕ ВИЛЬПЕН (премьер-министр Франции в 2005-2007 годах), Луи ШВЕЙЦЕР (глава Renault с 1992 по 2005 годы), миллиардеры Спирос НИАРКОС (Швейцария), Аугусто ПЕРФЕТТИ (Италия) и Вей Шаоцзюн (Китай).

Досье "Золотого Рога": ЗАО «Находкинский завод минеральных удобрений» (сейчас АО) зарегистрировано в г. Находке в сентябре 2012 года с уставным капиталом 100 тыс. рублей. Единственным учредителем компании является Артем ОБОЛЕНСКИЙ, возглавляющий совет директоров. В декабре 2016 года НЗМУ, Японский банк международного сотрудничества (JBIC) и ВЭБ подписали в Токио меморандум о взаимопонимании по финансированию строительства завода. Помимо JBIC к финансированию проекта планировали подключиться корейский KEXIM и германский Hermes. Стоимость проекта на тот момент оценивалась в $5 млрд.

Еще в 2012 году НЗМУ заключил договор с администрацией Находкинского городского округа по аренде участка площадью 628 га в поселке Козьмино вблизи порта Восточный. В январе 2013 года было завершено технико-экономическое обоснование проекта. Тогда проект входил в сферу интересов Аркадия РОТЕНБЕРГА.

Первоначально проект завода в Приморье предусматривал создание производства 1,1 млн тонн аммиака, 2 млн тонн карбамида и 1 млн тонн метанола в год. Однако в конце 2016 года новым владельцем НЗМУ стал Артем Оболенский, чуть позже презентовавший новую конфигурацию. В связи с падением мировых цен на минеральные удобрения и более привлекательным уровнем цен на метанол, было принято решение о создании, в первую очередь, метанольного производства.

«Завод будет иметь низкую себестоимость производства метанола - около $80 за тонну при цене метанола $330-360 за тонну, что делает этот проект привлекательным для потенциальных японских партнеров. Доходность акционерного капитала в данном проекте ожидается более 20% годовых. Мы с китайскими соинвесторами уже подписали несколько инвестиционных меморандумов по реализации данного проекта, и мы рассчитываем, что японские инвесторы будут занимать более активную позицию касательно совместной реализации этого проекта», - пояснял Оболенский.

Досье "Золотого Рога": Метанол, известный также как метиловый или древесный спирт, представляет собой жидкое водорастворимое и легковоспламеняющееся биоразлагаемое вещество. Метанол является одним из важнейших ингредиентов, используемых для производства множества видов промышленных и потребительских товаров. В промышленных масштабах метанол в основном получают из природного газа путем риформинга – переработки газа с водяным паром. Полученную таким путем газовую смесь затем перегоняют, чтобы создать чистый метанол. В результате получают жидкий органический химикат, растворимый в воде и легко поддающийся биологическому разложению. 50% метанола в мире производится в Китае, а около 30% - на Ближнем Востоке. Прогнозируется, что в ближайшие годы доля китайских производителей превысит 60%, ближневосточных - останется на том же уровне.

Площадка под строительство завода расположена близко к трубопроводной системе «Газпрома», протянутой от газовых месторождений на Сахалине. Еще в 2015 году НЗМУ заключил 20-летний контракт с «Газпромом» на поставки природного газа в объеме до 3,15 млрд кубометров в год.

«Проект пользуется поддержкой со стороны российских государственных банков, местных властей и федерального правительства. Планируется, что затраты НЗМУ на строительство социальной инфраструктуры будут покрыты из бюджета, а затраты на единицу мощности будут одни из самых конкурентоспособных в мире», - говорится на сайте НЗМУ.

Досье "Золотого Рога": Аммиак, или нитрид водорода - одно из соединений азота. Это бесцветный газ с резким характерным запахом, обладающий химической формулой NH3. При замораживании или под давлением аммиак переходит в жидкую форму. Аммиак широко применяется в промышленности, а также является ключевым компонентом в производстве азотных удобрений. Аммиак производится путем соединения азота и водорода при температурах 380-500 градусов по Цельсию и давлении 250 атм в присутствии катализатора. В качестве сырья для производства аммиака может быть использован уголь, кокс и коксовый газ, но в основном аммиак производят из природного газа. Производство аммиака отличается высокой энергоемкостью, показатель потребления природного газа - один из важнейших факторов, определяющих рентабельность. Основной спрос на продукт предъявляет Китай, предприятия которого потребляют около 30% производимого в мире аммиака.

Добро пожаловать в ТОР

Показателем того, что проект уже реален, стало расширение под него территории опережающего развития «Нефтехимический», якорным инвестором в котором считается другой амбициозный проект – ВНХК.

На данный момент проект расширения ТОР проходит стадию обсуждения. Согласно документу, границы «Нефтехимического» будут раздвинуты на территорию Находкинского городского округа.

Досье "Золотого Рога": ТОР «Нефтехимический» создана постановлением правительства РФ № 272 от 7 марта 2017 года, находится в Партизанском районе Приморского края. На данный момент площадь ТОР «Нефтехимический» составляет 39 тыс. га. Совокупные частные инвестиции оцениваются в 658,7 млрд рублей. Первым статус резидента ТОР «Нефтехимический» получило АО «Восточная нефтехимическая компания» (ВНХК), реализующее в Приморье проект «Роснефти».

В проекте постановления указано, что расширение ТОР «Нефтехимический» обеспечит создание дополнительно не менее 1 505 рабочих мест и привлечет более 292,5 млрд рублей частных инвестиций. Совокупные поступления в консолидированный бюджет от налогов и сборов (с учетом налоговых льгот) за период с 2019 по 2028 гг. ожидаются в сумме более 4,7 млрд рублей

Также отмечается, что реализация проекта предполагается только с учетом получения статуса резидента ТОР, а на налоговые платежи действующих предприятий расширение границ «Нефтехимического» влияния не окажет. Таким образом, за период 2019-2028 годов не планируется появления выпадающих доходов по налогам в федеральный бюджет, бюджет Приморского края, бюджет Находкинского городского округа, равно как и по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды. Покрытие выпадающих доходов из средств бюджетов бюджетной системы РФ не потребуется. В то же время сумма недополученных доходов от применения льгот по социальным взносам и налогам составит за 10 лет 31,5 млрд рублей.

Недополученные доходы бюджетов государственных внебюджетных фондов в связи с применением тарифов страховых взносов, установленных статьями 426 и 427 Налогового кодекса Российской Федерации по уплате страховых взносов, составляет 3,2 млрд рублей, в том числе в Пенсионный фонд – 2,4 млрд рублей, в Фонд социального страхования – 0,1 млрд рублей, Фонд обязательного медицинского страхования – 0,7 млрд рублей.

«Бюджетный эффект от расширения границ ТОР «Нефтехимический» для всех уровней бюджетов будет положительным, так как приведет к получению бюджетами дополнительных доходов, в том числе в федеральный бюджет (с учетом бюджетов государственных внебюджетных фондов) – 1,1 млрд рублей, краевой бюджет – 3,3 млрд рублей, местный бюджет - 0,3 млрд рублей. Указанные доходы не будут получены в случае отказа инвестора от реализации инвестиционного проекта, в планируемых доходах бюджетов они в настоящее время не учтены», - отмечается в проекте постановления.

Аж дух захватывает

Чиновники не стесняются заглядывать куда дальше – «на 11-й год после расширения границ ТОР «Нефтехимический» объем дополнительных доходов от реализации инвестиционного проекта ЗАО «Находкинский завод минеральных удобрений» превысит 14,05 млрд рублей, в том числе в федеральный бюджет (с учетом бюджетов государственных внебюджетных фондов) поступит около 1,8 млрд рублей, в бюджет Приморского края поступит около 12,2 млрд рублей, в бюджет Находкинского городского округа поступит около 0,05 млрд рублей при том, что действие льготного режима ТОР уже не будет распространяться на проект», - говорится в документе.

Целью инвестиционного проекта заявлено создание в Дальневосточном федеральном округе крупнейшего современного высокотехнологичного и экологически чистого комплекса по производству метанола и аммиака.

Комплекс будет включать в себя одну установку по производству метанола (годовой объем производства метанола – 1,8 млн тонн) и две установки по производству аммиака (общий годовой объем производства аммиака – 1,8 млн тонн), а также общезаводское хозяйство и вспомогательные объекты.

Планируемый срок реализации инвестиционного проекта - с 2019 по 2024 год. Срок окупаемости 10 лет; дисконтированный срок окупаемости - 17 лет.

Общий предполагаемый объем капитальных вложений в период деятельности инвестора оценивается в 292,5 млрд рублей. Планируемые источники денежных средств для реализации проекта: 20% собственные средства (58,5 млрд рублей), 80% заемные средства (234 млрд рублей).

Немаловажный момент – «привлечение иностранной рабочей силы не планируется».

Газ на подходе

Уточним еще раз – проект НЗМУ напрямую увязан с газификацией. И в этом плане подвижки уже налицо. Проект «Стройгазмонтаж» (СГМ) Аркадия Ротенберга уже подготавливает ресурсы для работы на второй нитке линейной части магистрального газопровода Сахалин - Хабаровск - Владивосток (СХВ) на участке 505 км - 874 км (Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск).

На данный момент выполнен монтаж двух трубосварочных баз, ведется сооружение временных жилых городков и баз временного хранения, планируется мобилизация рабочих и строительной техники с магистрального газопровода «Сила Сибири», работы на линейной части которого близятся к завершению.

Строительством будут заниматься субподрядчики в лице «дочек» СГМ: ООО «ССК Газрегион» построит участок 505 км - 684,7 км, АО «Ленгазспецстрой» - 684,7 км - 874 км.

Газопровод пройдет по Хабаровскому краю, в том числе будут сооружены подводные переходы через реки и озеро Синдинское (длина перехода через озеро - 4 км). Газопровод пересечет две зоны активных тектонических разломов, там будет уложена труба с толщиной стенки 36 мм.

«Стройгазмонтаж» в октябре 2018 года получил подряд на строительство второй нитки магистрального газопровода СХВ на участке 505 км - 874 км за 33,338 млрд рублей.

По данным «Газпрома» на конец октября 2018 года, общая прогнозная стоимость строительства объекта - 59,141 млрд рублей в ценах на окончание строительства с учетом НДС (в том числе, подрядные работы - 33,338 млрд рублей, материалы централизованной поставки - 23,998 млрд рублей и оборудование централизованной поставки - 1,806 млрд рублей).

Срок исполнения контракта - сентябрь 2020 года.

Первую нитку на этом участке магистрали построил «Дальтрансгаз», который позднее вошел в состав «Газпрома». Газопровод имеет диаметр 700 мм.

Мощность первого пускового комплекса СХВ составляет 5,5 млрд кубометров товарного газа в год. На втором этапе предполагается увеличить мощность магистрали до 30 млрд кубометров в год за счет строительства лупингов компрессорных станций для увеличения подачи газа местным потребителям, в том числе таким как ВНХК, НЗМУ, «Владивосток СПГ», и подачи газа на экспорт в Китай.

Гелий перетек в другую ТОР

Еще один перспективный проект будет реализован в ТОР «Надеждинская», резидентом которой в мае 2017 года стало ООО «Газпром газэнергосеть гелий». Дочерняя компания «Газпрома» реализует проект строительства логистического центра и промежуточной базы обслуживания гелиевых контейнеров.





Сжиженный гелий будет поставляться на морские суда в порту Владивосток.

«Компания была создана для реализации конкретного инфраструктурного проекта на Дальнем Востоке – строительства Логистического центра обслуживания гелиевых контейнеров (хаб), пунктов промежуточного обслуживания автоцистерн на пути транспортировки гелия и закупки необходимого автотранспорта. Мы – проектная компания, и наша задача – обеспечить непрерывную и стабильную транспортную логистику экспортного канала сбыта товарного гелия, вырабатываемого на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), до экспортных портов отгрузки. Это будет уникальный производственный объект, таких пока нет на территории России», - говорит гендиректор ООО «Газпром газэнергосеть гелий» Любовь БРИШ.

В первую очередь - логистический центр в районе Владивостока – это комплекс инженерных сооружений по обработке гелиевых контейнеров перед погрузкой жидкого гелия на морские суда или перед подачей для заполнения на Амурский ГПЗ. Но хаб - это не только транспортировка. Реализуемый проект многоплановый. Активы будут располагаться не только в Приморском, но и в Хабаровском крае, а также в Амурской области.

Таким образом, сама логистическая схема предполагает строительство специальной инфраструктуры в трех регионах ДФО. Начало пути – Амурский ГПЗ. Здесь гелий будет выделяться из природного газа, а затем сжижаться. В специальных криогенных контейнерах жидкий гелий направится в порты Владивостока, располагающиеся примерно в 1 520 км от завода. Перевозить их планируется автотранспортом, поэтому путь займет около двух суток. Водителям потребуется отдых, а машинам – заправка.

«Так как ООО «Газпром газэнергосеть гелий» должно обеспечить и гарантировать надежный транспортный канал сбыта, в нашу задачу входит создать новые пункты промежуточного обслуживания и отдыха водителей. Сам хаб – объект сложный, высокотехнологичный. Он необходим для обработки, отправки и приема криогенных ISO-контейнеров, заполненных гелием перед погрузкой на суда, и порожних – для отправки на завод. Поскольку температура жидкого гелия - минус 269 градусов по Цельсию, контейнеры для его перевозки оснащены сложной системой теплоизоляции, вакуумным и жидко-азотным экраном. Им требуется специальная обработка, которую будут производить специалисты хаба. ООО «Газпром газэнергосеть гелий» уже заключило контракт на проектирование и поставку оборудования для его создания», - говорит г-жа Бриш.

По результатам тендера, подрядчиком по проектированию логистического центра выбрана компания «Криогазтех», которая имеет опыт в области реализации криогенных проектов. При реализации проекта будут использоваться как российские, так и зарубежные технологии. Важнейшим партнером по поставкам технологического оборудования (ожижителей и установки разделения воздуха) станет The Linde Group.

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ВНХК интересен американцам и китайцам

«Роснефть» рассматривала возможность реализации проекта Восточной нефтехимической компании (ВНХК) в партнерстве с американской ExxonMobil.

Среди рассматриваемых вариантов - передать ExxonMobil более 50% в проекте строительства ВНХК в обмен на соразмерные инвестиции. Если владельцем более 50% ВНХК станет ExxonMobil, это будет означать, что проект будет принадлежать американской компании, а «Роснефть» будет в нем миноритарным акционером, что может избавить проектную компанию от угрозы санкций США.

При этом американская компания - не единственный претендент, «Роснефть» предлагает участвовать в ВНХК целому ряду игроков. Так, «Роснефть» еще год назад рассматривала партнерство в ВНХК, в том числе - с китайской Sinopec.

Проект ВНХК предполагает строительство нефтехимического комплекса в районе пади Елизарова Партизанского муниципального района Приморского края. Первая очередь ВНХК предполагает строительство нефтеперерабатывающего завода мощностью 12 млн тонн нефти в год, вторая - нефтехимического комплекса мощностью 3,4 млн т нефти в год. Предварительная оценка суммы средств, необходимых для реализации проекта ВНХК, включая инвестиции в строительство инфраструктурных объектов, составляет более 700 млрд рублей.

«Роснефть» ранее выбрала итальянскую Saipem для разработки технико-экономического обоснования и оказания услуг по управлению проектом.

На фото: Вид на место под строительство завода со стороны порта Восточный.

Фото АО «НЗМУ»

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.