Южане нацелились на порт в Приморье

Под реализацию проекта строительства зернового терминала

В ближайшее время в Приморье может произойти столь редкая в последнее время сделка по смене собственников порта – ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (НКХП, 51% принадлежит Объединенной зерновой компании) рассматривает возможность выкупа ООО «Морской порт в бухте Троицы» (МПБТ, оператор одноименного порта в бухте Троицы) у структур, связанных с акционерами УГМК.

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», единственный действующий международный морской порт в поселке Зарубино понадобился «дочке» ОЗК под реализацию проекта строительства зернового терминала на Дальнем Востоке.

НКХП уже выбрал контрагента для проведения due diligence (процедура составления объективного представления об объекте инвестирования, включающая в себя оценку инвестиционных рисков, - Прим. авт.). Определением рыночной стоимости (проведение оценки) комплекса движимого и недвижимого имущества и имущественных прав, принадлежащих ООО «Люмис» и ООО «Морской порт в бухте Троицы», а также проведением выборочного анализа финансово-хозяйственной деятельности займется ООО «АФК-Аудит» (Санкт-Петербург), признанное победителем соответствующего запроса предложений НКХП.

Досье "ЗОлотого Рога": ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» владеет одним из крупнейших зерновых терминалов в России. Основным акционером является АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК), владеющая 51%. Еще 18,5% акций принадлежит группе «Сумма» Зиявудина МАГОМЕДОВА (через Ivianto Services). В свою очередь, 50% минус 1 акция ОЗК принадлежит группе «Сумма». В 2017 году НКХП удвоил перевалку зерна - до 6,073 млн тонн. Это рекордный показатель за всю историю НКХП. В настоящее время НКХП реализует масштабный проект реконструкции, общий объем инвестиций оценивается в 11 млрд рублей. В рамках первого этапа 5 декабря 2017 года был введен в эксплуатацию элеватор объемом хранения 110 тыс. тонн зерновых. Ввод в эксплуатацию нового элеватора позволил увеличить объем единовременного хранения зерновых культур на территории Новороссийского порта до 300 тыс. тонн.

Тонкости учета

Как следует из техзадания к тендеру, в периметр сделки входят 24 земельных участка в собственности общей площадью 83 га, 17 земельных участков в аренде общей площадью 15,68 га, право аренды 4 причалов с глубиной от 7,7 до 10,5 метров общей длиной 650 метров, 69 объектов недвижимости (здания и сооружения), а также основное технологическое оборудование (в том числе транспортные средства).

«Основными источниками информации будут интервью с менеджментом компании, корпоративные и правоустанавливающие документы, договоры по финансово-хозяйственной деятельности, а также иная доступная аналитическая информация», - отмечается в техзадании.

Незамерзающий морпорт в бухте Троицы расположен на юге Приморского края в заливе Посьет. Преимуществом порта является выгодное географическое расположение на границе с Китаем и кратчайший морской путь до Южной Кореи, Японии и других стран АТР.

В северных провинциях Китая нет прямого выхода к морю. В связи с этим инфраструктура портов Приморского края представляется наиболее выгодной для обеспечения логистики между странами АТР. Для «Морского порта в бухте Троицы» возможности международного транспортного коридора «Приморье-2» имеют стратегическое значение. В дальнейшем обработка транзитных грузов позволит нарастить объемы перевозок и значительно увеличит перевалку контейнеров через порт.

На данный момент пропускная способность действующего перегрузочного комплекса ООО «Морской порт в бухте Троицы» составляет 1,2 млн тонн грузов в год. Стивидор в 2017 году увеличил перевалку генеральных грузов в 1,7 раза по сравнению с 2016 годом - до 200 тыс. тонн. Номенклатура грузов была представлена металлами, контейнерами, пиломатериалами, рыбной продукцией и морепродуктами. Кроме того, в минувшем году в грузооборот МПБТ вошли трубы, шпон и танк-контейнеры со сжиженным газом. Основную часть объема грузоперевалки составила алюминиевая продукция: за 2017 год ее объем удвоился и составил 123 тыс. тонн. Кроме того, было обработано 36 тыс. тонн рыбной продукции, перевалка живого краба увеличилась более чем в 4 раза по сравнению с 2016 годом, до 2,5 тыс. тонн. За год порт обеспечил 240 судозаходов и выгрузил более 2,7 тыс. вагонов.

По данным пресс-службы МПБТ, в 2017 году компания инвестировала в развитие портовой инфраструктуры около 160 млн рублей. В том числе, были приобретены 9 погрузчиков, модернизирована открытая грузовая площадка, произведен ремонт причальной стенки, внедрена новая автоматическая система учета груза и наблюдения за ходом погрузочно-разгрузочных работ в режиме онлайн.

В 2018 году на ремонт и модернизацию инфраструктуры порта планируется направить более 180 млн рублей.

Кто продает

ООО «Морской порт в бухте Троицы» зарегистрировано в мае 2001 года. Уставный капитал составляет 10 тыс. рублей. Учредителями на паритетных началах выступают зарегистрированное в Москве ООО «Диалог-инвест» (25%) и три кипрских офшора (все владеют по 25%). Основным владельцем ООО «Диалог-инвест» является гендиректор компании Армен ШАХВЕРДОВ, владеющий 66% капитала. Еще 26,7% через ООО «Отрог-М» владеет совладелец и гендиректор «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК) Андрей КОЗИЦЫН. Выручка ООО «МПБТ» в 2016 году составила 159,4 млн рублей, чистый убыток – 145,287 млн рублей.

Отметим, что ООО «МПБТ» является учредителем зарегистрированного в 2010 год ООО «СП Международный порт Зарубино». Российской компании в СП принадлежит 51%, «Цзилиньской международной логистической группе Чан Цзи Ту» (г.Чаньчунь, КНР) - 49%. Гендиректором СП также является Вячеслав Бурин.

ООО «Люмис» зарегистрировано в Москве с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности: «аренда и лизинг подъемно-транспортного оборудования». Гендиректор – Павел САВКОВ. Структура собственников «Люмикса» идентична ООО «МПБТ» - ООО «Диалог-инвест» (25%) и три кипрских офшора.

Есть за что бороться

Министр сельского хозяйства Александр ТКАЧЕВ, выступая в Совете Федерации в ноябре прошлого года, заявил, что расширение портовых мощностей позволит России через пять лет увеличить перевалку зерна на экспорт на 30 млн тонн.

Особое значение глава Минсельхоза придает строительству Дальневосточного зернового терминала в порту Зарубино.

«В развитии портовых мощностей мы видим перспективу в строительстве Забайкальского зернового терминала, строительстве терминала во Владивостоке (оговорка, речь идет о Зарубино – Прим. авт.), словом, направление на Азию», - сказал министр.

В декабре 2017 года гендиректор АО «ОЗК» Михаил КИЙКО и губернатор Алтайского края Александр КАРЛИН подписали в Москве соглашение о сотрудничестве, в которое включен пункт о возможности экспортировать сельхозпродукцию региона через будущий зерновой терминал ОЗК в Приморье. Для Алтайского края, как одного из крупнейших в РФ производителей зерна, вопрос экспортных поставок жизненно важен.

«Соглашение о сотрудничестве предполагает в том числе обеспечение экспорта сельхозпродукции на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Соглашение с Алтайским краем позволит в перспективе открыть альтернативный канал экспорта зерна и продуктов его переработки для регионов Дальневосточного зернового пояса, в который входят территории Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов», - поясняла пресс-служба администрации региона.

Похожее соглашение ОЗК подписала с правительством Новосибирской области. «Для Новосибирской области, учитывая большие объемы произведенной на продажу продукции (около 1 млн тонн зерна), сегодня особенно остро стоит вопрос о развитии оптовой торговли со странами Юго-Восточной Азии. Соглашение же обеспечит рынки сбыта зерна, позволив продвигать продукцию сельхозпредприятий Новосибирской области на внутренних и внешних рынках», - поясняла пресс-служба регионального правительства.

Досье "Золотого Рога": АО «Объединенная зерновая компания» создано 20 марта 2009 года для развития инфраструктуры зернового рынка, реализации экспортного потенциала российского зерна, проведения торгово-закупочной деятельности на внутреннем зерновом рынке. Компания также выполняет функции оператора государственного интервенционного фонда зерна.

По словам г-на Кийко, ОЗК рассчитывает в конце 2018 года начать экспорт зерна через Дальневосточный зерновой терминал.

«Я думаю, что строительство терминала начнется в середине будущего года, летом. Поэтому, надеюсь, что первое зерно будет экспортировано к концу года», - пояснил глава ОЗК.

Первоначальная мощность составляет 3 млн тонн с последующим увеличением до 10 млн тонн.

В эту экспортную программу будут включены все зернопроизводящие регионы Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Кто в очереди?

Конкуренцию ОЗК попытаются составить мелкие игроки. Так, ООО «Транспортная промышленная компания» подало заявку на реализацию проекта строительства зернового терминала мощностью перевалки 3,5 млн тонн на территории опережающего развития (ТОР) «Большой Камень». Терминал предполагается разместить на берегу акватории Уссурийского залива между мысами Максимова и Красным.

По информации инвестора, материалы декларации по строительству зернового терминала уже прошли экспертизу общественного совета по инвестициям при губернаторе Приморского края.

Коммерческий запуск терминала запланирован на 2022 год, сумма предполагаемых инвестиций не раскрывается.

Досье "Золотого Рога": ООО «Транспортная промышленная компания» зарегистрировано 26 января 2017 года в г.Большой Камень с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Гендиректор – Александр ВЛАДИМИРОВ (он же руководитель и владелец ООО «Примопт» (Владивосток). Основной вид деятельности: «складирование и хранение». Учредителями компании выступают Людмила ВЛАДИМИРОВА (85%) и Андрей БЕЛОВОДСКИЙ (15%), конкурсный управляющий АО «98-ой автомобильный завод» (Владивосток).

Досье "Золотого Рога": ООО «Дальневосточный зерновой терминал» (ДВЗТ) зарегистрировано в ноябре 2016 года в пгт. Славянка с уставным капиталом 711 млн рублей. Компания управляет инвестпроектом по созданию зернового терминала в порту Зарубино. До 2020 года планируется реализовать первый этап проекта, в рамках которого будет построен терминал мощностью 10 млн тонн в год с последующем поэтапным развитием перевалки. Терминал планируется построить на территории, расположенной в северо-восточном направлении от существующих границ порта вдоль береговой полосы бухты Троицы. Для строительства терминала предусматривается создание искусственного земельного участка. Планируется, что к 2030 году проектная мощность зернового терминала будет поэтапно доведена до 33,5 млн тонн в год. В состав терминала войдут пять причалов, склад, железнодорожный фронт, автодорожный фронт и конвейеры.

Олег КЛИМЕНКО.