Криптоферма до пожара доведет

Оборудование для майнинга и биткоины приморцы вполне открыто могут приобрести на местных интернет-площадках

Специализированные «майнеры» предлагают во Владивостоке по 13 тыс. рублей. А целый майнинговый бизнес - за 220 тыс. рублей. Приморские бизнесмены, торгующие таким оборудованием на местных интернет-площадках, готовы помочь и в установке лицензированного оборудования, а заодно и продать биткоины. По их словам, они имеют лицензию на провоз оборудования, заявляют о «белой таможне без риска утраты груза 100%», отправке в другие регионы России и многих других преференциях для покупателей.

В неофициальных источниках Владивосток действительно называют столицей майнинга. На сильный шум от майнинговых ферм не раз в полицию жаловались соседи новоявленных производителей криптовалюты. Сегодня майнинговым фермам приписывают возгорания электропроводки. Недавний пожар в Артеме породил именно такие слухи в социальных сетях.

Может ли работа специализированного майнингового оборудования вызвать столь крупный пожар, и когда будет легализован рынок криптовалют - таким вопросом задалась Деловая газета «Золотой Рог».

Довести до крипто-цугундера

«Любой инженер вам скажет, что пожар может возникнуть только от несоответствия потребляемой мощности оборудования сечению электропровода. Для примера - мощности бытовых приборов: тостер -1,5 квт, электропечь - 3 квт; а вот утюг, кофемашина, пылесос или микроволновка потребляют по 1 квт/час. Мощности промышленного биткойн - комбайна, который я лично видел, могут быть от 500 до 1000 квт/час. Поэтому, как правило, стандартная домашняя криптоферма потребляет 2-5 квт/час, примерно как стиральная машинка при полной нагрузке. Поэтому, отвечая на вопрос, могу сказать - "криптоферма" может вызвать пожар, если она находилась без присмотра, ровно так же, как причиной такой же ситуации могли быть и другие электрические приборы (электрические плиты, кипятильники, камины, утюги, грелки и т. д.)», - поясняет председатель Некоммерческого партнерства Лига финансовых институтов Александр ИВАШКИН.

По мнению заведующего производством ООО «Центр робототехники» Андрея ГРИДИНА, замыкание в проводке может быть спровоцировано любым электроприбором, и в том числе так называемой крипто-фермой. Компьютеры на таких «фермах» используются специализированные, а не те, что мы традиционно представляем в качестве персональных. Это «Асики» (ASIC-майнеры) - маленькие на вид устройства, которые «заточены», в том числе, на программирование криптоденег (участие человека в этом процессе сводится к минимуму: от пользователя требуется приобрести оборудование и настроить программу; в основе его работы лежит алгоритм Scrypt и SHA-256. - Прим.ред.). Оборудование, как ни странно, можно приобрести в интернет-сети вполне легально. Все в лучших традициях – самогон покупать нельзя, а самогонный аппарат - пожалуйста. Ножи считают холодным оружием, но их можно купить в любом хозяйственном магазине.

«Оборудование для майнинга представляют собой специализированные процессоры, как правило, видеокарты или процессоры для майнинга. Те, кто желает заняться этой «модной штукой» вполне открыто приобретают такое оборудование, опираясь на свои финансовые возможности, ребята выбирают место, где электроэнергия подешевле и, как говорится, «манят». Весь этот бизнес, конечно, раздутый пузырь, судя по тому, как упала стоимость биткоина за последние месяцы», - считает Андрей Гридин.

По словам специалиста в сфере компьютерной безопасности одного из силовых ведомств Приморья, таких «горемайнеров» пока не фиксируют, но при желании их деятельность можно отследить. Как правило, на майнинге во Владивостоке работает один компьютер, где установлены мощные видеокарты от двух до шести штук, и подключено мощное охлаждение. Более мощные видеокарты потребляют 8-10 квт/ч (к слову, персональный компьютер потребляет 1-15, квт/ч). При этом, вся эта ферма очень сильно «жужжит», и обращение соседей о шуме крипто-ферм вполне обоснованы. С другой стороны, по мнению нашего собеседника, такие системы, с точки зрения оргбезопасности, безобидные, и особый контроль за ними не нужен. Вот если кто-то решил установить криптоферму на рабочем месте и «посадил» компьютер, тогда – криминал.

Все еще вне закона?

Александр Ивашкин уверен, что о сроках легализации рынка "криптовалюты " в РФ во втором полугодии 2018 года надо говорить лишь с большой-большой натяжкой. Дело в том, что наши законотворцы, судя по всему, не готовы ориентироваться на международную нормативно-правовую базу. Хотя финансовое сообщество, как в мире, так и в России единодушно в том, что цифровые валюты представляют собой элементы неотъемлемой ценности, аналогичные золоту или наличным. Просто рост популярности цифровых валют заставил весь бизнес в мире, а также правительства задуматься о соответствии традиционного подхода к регулированию цифровых сделок. Разумеется, участники и игроки криптовалютного рынка (брокеры, трейдеры, дилеры) прежде всего, должны гарантировать своим клиентам, что их действия на криптовалютном рынке не противоречат их обязательствам по борьбе с отмыванием денег. Отсюда вопросы, связанные с ликвидностью, оценкой и условиями хранения активов в цифровых номиналах, равно как вопросы эмиссии, выкупа и арбитража в крипто-пространстве.

Так, у наших соседей в Южной Корее для торговли цифровыми активами каждый трейдер должен идентифицировать себя с помощью банковского счета, а власти Индии планируют сделать криптовалюты незаконными в существующей системе платежей. Китай же собирается запретить ICO и работу иностранных бирж. Есть и такие, которые вообще запретили криптовалюту, отбросив своих граждан-потребителей назад лет эдак на 10. Наша страна сейчас идет как бы "вторым эшелоном", отставая в этом направлении на 3-4 года с учетом имеющейся в мире правовой практики. Тем более обидно то, что за мировой "крипто-революцией" стоят в значительной степени в том числе и "русские мозги"!

Однако, как рассказывает Андрей Гридин, уже сегодня существуют интернет-биржи, где криптовалюту продают и обменивают на наличные средства, например, меняют их на доллары по текущему курсу. Возможно, что криптовалюту в России со временем приравняют к цене на электричество. Вполне закономерно, т.к. в нашей стране 97% приборов работают от электрических сетей.

Rucoin или битрубль

«Российская версия криптовалюты, как бы она из-за отсутствия законодательного глоссария ни называлась в будущем ("битрубль","rucoin"), сегодня как никогда близка к осуществлению. Сейчас финансовые власти РФ реально рассматривают введение в оборот российской криптовалюты. Условно назовем ее "крипторубль". Возможно, теоретически, это правильная тактика "мягкого" внедрения цифровой валюты в финансовый оборот страны. Но предполагаю, что у будущего крипторубля в отличие от его известных цифровых "братьев" будут серьезные ограничения (отсутствие анонимности и децентрализации) поэтому и запускать его во внутренний оборот никто не даст, равно как и «майнить» его на обычный криптоферме уже нельзя будет, т.к. сама идея процессинга на домашних компьютерах не вписывается в логику российской валютно-денежной системы. На начальном этапе внедрения котируемые на международном цифровом рынке валюты (bitcoin, litecoin, ethereum и многие другие) могут быть обменены по курсу (например, утвержденному ЦБ РФ?!) на крипторубль с какими-то ограничениями (лимитами по эмиссии, например), ну, а дальше крипторубль может быть переведен в наличные рубли», - полагает Александр Ивашкин.

С точки зрения Андрея Гридина, к чему будет приравнен биткоин - это вопрос десятый. Основная идея - разумно пользоваться технологией блокчейн, на основе которой создается цифровая валюта, в ее основе, как известно криптографические протоколы с целевым разрешением. Т.е. для того, чтобы информацию (о биткоине и любой другой цифровой производной) изменить или прочитать, надо сложить ее части из различных источников, которые хранятся в распределенных информационных базах. Фактически это хранение каждым майнером частичек от криптомозаики (прим.ред). Такая технология по большому счету должна быть использована для хранения особого рода секретов, вполне возможно государственных масштабов.

Одновременно, по мнению Александра Ивашкина, по существующей в мире практике, внедрение криптовалюты занимает от четырех до шести отчетных дат (кварталов). Поэтому, для отработки проекта опытного внедрения т.н. "крипторубля" и в дальнейшем его адаптации к финансовому рынку страны вполне реально было бы завести данный проект в Приморье. В дополнение к «порто-франко». Тогда бы это был значительный прорыв в реализации "дальневосточного экономического чуда"! Отработка технологии блокчейна мог бы взять на себя ДВФУ на острове Русский, а регулирование, сопровождение, внедрение и эмиссию крипторубля могло сопровождать Дальневосточное ГУ Банка России. Довод в пользу Владивостока заключается в том, что если взглянуть года на 2-3 вперед и "крипторубль" делать не локальным («деревянным»), а универсальным средством платежа и инвестиций, то целесообразно было сразу отработать "крипторубль" на биржевых площадках соседних стран (Корея и Япония), находящихся в одном с Владивостоком часовом поясе. И это является весьма серьезным аргументом.

Яна МАЛЬЦЕВА.