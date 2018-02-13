ТОР на китайский лад

Что стоит за идеей создания трансграничной территории опережающего развития?

В Приморском крае в скором времени вероятно появится еще одна территория опережающего развития (ТОР) с необычной специализацией. Как сообщает Минвостокразвития, это будет трансграничная ТОР в районе пунктов пропуска Пограничный-Суйфэньхэ, которая «объединит территорию в 413 га (233 га с российской стороны и 180 га с китайской) со свободным перемещением в ней людей, товаров, услуг. Здесь будет работать режим беспошлинной торговли, кроме того, российские и китайские резиденты этой зоны смогут без ограничений поставлять свою продукцию на рынки обеих стран». По оценкам министерства, потенциал этой территории может составить $1,5 млрд.

Собственно, Пограничный район и без того не обделен преференциями для инвесторов, поскольку входит в список муниципалитетов, где действует режим Свободного порта Владивосток. В этом смысле больших приобретений в плане привлекательности условий для вложения денег на его территории едва ли стоит ждать району. Все-таки список льгот для резидентов этих площадок если и отличается, то не столь существенно. Главное различие двух экономических режимов в другом - для ТОРов (в отличие от СПВ) государство взяло на себя обязательство построить инфраструктуру. Уже сейчас край имеет обязательство по строительству этих объектов только по двум из четырех существующих здесь ТОРов («Михайловская» и «Надеждинская») в сумме 4,2 млрд рублей. Новая ТОР, очевидно, эту сумму бюджетных расходов существенно увеличит.

А между тем подобное строительство в уже существующих ТОРах в Приморье идет с заметным отставанием, а чиновники при этом говорят о выпадающих доходах бюджета. Кроме того, муниципалитеты тоже недосчитались в доходах своих бюджетов в прошлом году. По данным администрации Михайловского района, среди работающих сейчас на территории ТОР «Михайловская» 15 строительных компаний-подрядчиков, в полной мере заплатила налоги в прошлом году только одна компания - ЗАО «Инженерные системы и сервис» (Москва), сумма налоговых поступлений в районный бюджет от этой компании составила 4 млн рублей, в то время как общая сумма от всех работающих там компаний - 5,3 млн рублей. Проблема, несмотря на растущее к ней в последние месяцы прошлого года внимание, остается острой по сей день.

Объем грузооборота через пункт пропуска Пограничный-Суйфэньхэ в прошлом году достиг рекордного показателя в 10 млн тонн. Со стороны России значительную долю в этом потоке составляет лес, продукция растениеводства, в том числе растительное масло и проч., со стороны Китая – ширпотреб, продукты питания и т.д. Кто станет резидентом этой ТОР и какие именно товары получат возможность поступления на наш рынок без ограничений пока не известно, как, впрочем, не ясно и что именно будет поступать в неограниченных количествах от резидентов ТОРа на наш рынок. Но, очевидно, одним из следствий этих процессов может стать передел приморского рынка и сокращение местных компаний в ситуации неравных конкурентных условий с резидентами.

В то же время местные производители сельхозпродукции и продуктов питания говорят о том, что главным сдерживающим фактором в росте экспортных поставок в Китай являются вовсе не пошлины.

«Одно дело пошлина, другое – сопроводительные документы, - говорит генеральный директор Арсеньевского молочного комбината Юрий МИНКИН. - Как эти вопросы будут решены, очень беспокоит. У наших стран разное законодательство, требования. В Китай, например, сегодня нельзя ввезти молочную продукцию. Поэтому если будет создана зона, где будут приравнены их требования к нормам в РФ и китайская сторона будет покупать нашу продукцию, которую до этого было невозможно поставлять в эту страну, то для нас это будет очень хорошо».

Впрочем, в сообщении Минвостокразвития о производителях не сказано ничего. Возможно, резидентами станут компании, оказывающие логистические услуги, а также оптовые поставщики, что может открыть новые возможности для потока дешевых китайских продуктов на приморский рынок. Каковы последствия в этом случае могут быть для некоторых приморских производителей, например выращивающих зимние овощи в крае, предугадать не сложно.

По словам специалистов, стоимость выращивания овощей в закрытом грунте в Китае и России совершенно разная. Конечно, качество тоже значительно отличается. Но на сегодняшний день на приморском рынке первостепенную роль все же играет цена на продукты питания. Поэтому если не будет предусмотрена защита местных сельхозпроизводителей, то мы можем в итоге их просто лишиться.

Кстати, своеобразная зона «со свободным перемещением товаров» давно уже существует на рынке в поселке Пограничном. Как рассказали Деловой газете «Золотой Рог» местные жители, китайцы оборудовали там своего рода склады для временного хранения скупленной в Приморье продукции. Кроме того, регулярно в поселок прибывают поезда с «псевдотуристами», так называемыми «группами выходного дня», которые в соответствии с расписанием поездов проводят на территории поселка более 4 часов. Этого времени вполне хватает для того, чтобы приобрести на рынках все, ради чего они приезжают. По некоторым оценкам, до 70% продавцов на местном рынке ориентированы на этот спрос. «Китайцы выгребают все», - уверяет житель поселка Сергей ИГНАТОВ. Наиболее популярная продукция у китайцев - кондитерские изделия, выпечка, конфеты, которые они скупают в немалых количествах.

Елена АБАШЕВА.