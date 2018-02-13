Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Газету "Золотой Рог" вновь отметили в ОНФ
Журналист издательской компании «Золотой Рог» Александр САЛКОВ вошел в число лауреатов четвертого конкурса «Правда и справедливость», организованного по инициативе Общероссийского народного фронта.
Из 350 победителей конкурса он - единственный, кто представляет Приморский край. Всего на конкурс было прислано более 5,5 тысяч работ из всех регионов России.
7 февраля общественный совет фонда ОНФ «Правда и справедливость» подвел итоги объявленного осенью конкурса журналистских работ на социально-значимые темы. Высокую оценку экспертов получил материал «Золотого Рога», посвященный проблеме капитального ремонта домов во Владивостоке на основании судебных решений. А в целом тематика ЖКХ оказалась наиболее популярной - ей были посвящены 14% от общего количества публикаций участников конкурса.
Ожидается, что награждение победителей состоится в ходе предстоящего этой весной Медиафорума ОНФ. Добавим, что Александр Салков уже становился лауреатом конкурса «Правда и справедливость» три года назад, в 2015 году.
Юрий РОГОВ.
Новости тематики
- ТОР на китайский лад
- Криптоферма до пожара доведет
- Газету "Золотой Рог" вновь отметили в ОНФ
- Растратчик отсидел срок в отеле в Черногории
- На о. Русском хотят ввести прямое президентское правление
- В Приморском крае временно закроют пункты пропуска через границу
- Правительство Китая зовет своих бизнесменов во Владивосток на Восточный экономический форум
- "Восточный" не отпускает акционеров
- В ДВМП началась очередная перестройка
- С опорой на свои силы
Новости раздела
- ТОР на китайский лад
- Криптоферма до пожара доведет
- Газету "Золотой Рог" вновь отметили в ОНФ
- Растратчик отсидел срок в отеле в Черногории
- Приморье 18 марта будет выбирать не только президента
- В одном из районов Владивостока построят новую школу
- На о. Русском хотят ввести прямое президентское правление
- Три тысячи племенных свиней завезут в Приморье двумя партиями
- По поручению Путина в нацпарке "Бикин" в Приморье займутся экотуризмом
- В Приморье меняется расписание электропоездов в аэропорт
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- "Красная машина" прибыла в Сеул в ужасном настроении
- Россия заплатит МОК за собственное унижение
- Вячеслав Фетисов: Во Владивостоке заговор!
- Не жилец
- В Приморье построят отели, сеть брендовых магазинов и масштабные развлекательные объекты
- ГИБДД исправили права
- Новые штрафы, "уголовка" и ОСАГО
- В Хабаровске начался процесс по уголовному делу об убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу
- Строительство ВКАД во Владивостоке рассмотрят на заседании Правительства РФ
- Пассажирский поезд Советская Гавань – Владивосток отправился со станции Эльбан с задержкой