Газету "Золотой Рог" вновь отметили в ОНФ

Журналист издательской компании «Золотой Рог» Александр САЛКОВ вошел в число лауреатов четвертого конкурса «Правда и справедливость», организованного по инициативе Общероссийского народного фронта.

Из 350 победителей конкурса он - единственный, кто представляет Приморский край. Всего на конкурс было прислано более 5,5 тысяч работ из всех регионов России.

7 февраля общественный совет фонда ОНФ «Правда и справедливость» подвел итоги объявленного осенью конкурса журналистских работ на социально-значимые темы. Высокую оценку экспертов получил материал «Золотого Рога», посвященный проблеме капитального ремонта домов во Владивостоке на основании судебных решений. А в целом тематика ЖКХ оказалась наиболее популярной - ей были посвящены 14% от общего количества публикаций участников конкурса.

Ожидается, что награждение победителей состоится в ходе предстоящего этой весной Медиафорума ОНФ. Добавим, что Александр Салков уже становился лауреатом конкурса «Правда и справедливость» три года назад, в 2015 году.

Юрий РОГОВ.