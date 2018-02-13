Растратчик отсидел срок в отеле в Черногории

На прошедшей неделе во Владивостоке был вынесен приговор по громкому делу экс-директора КГУП «Приморская краевая аптека» Василия СЫСОЙКИНА, который обвинялся в растрате более 144 млн рублей. Первореченский районный суд посчитал, что двух лет лишения свободы для Василия Сысойкина будет достаточно, да и это наказание уже считается отбытым - за счет времени, проведенного под стражей и домашним арестом, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, по версии следствия, с 2006 по 2012 годы Сысойкин, занимая должность гендиректора «Приморской краевой аптеки», организовал ряд преступных схем по хищению госсредств. Похищенные деньги, по версии следствия, легализовывались Сысойкиным в республике Черногория, где на его имя и имя его жены были приобретены отели, коттеджи и много чего еще. Пока в Приморье велось расследование уголовного дела, Василий Сысойкин скрывался от правосудия в той же Черногории. Спустя пару лет поиска через Интерпол, его там задержали и этапировали во Владивосток.

Во вторник, 7 февраля, Первореченский районный суд Владивостока признал Сысойкина виновным по ст. 160 ч.4 УК РФ и вынес ему наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 800 тыс. руб. С учетом того, что суд зачел время содержания под стражей и домашнего ареста, назначенное Сысойкину наказание в виде лишения свободы считается отбытым.

Известно, что обвинение «просило» Сысойкину 9,5 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 1 млн руб. Поэтому приговор прокуратура обжалует.

Евгений ИТАРОВ.