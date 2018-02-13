Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Растратчик отсидел срок в отеле в Черногории
На прошедшей неделе во Владивостоке был вынесен приговор по громкому делу экс-директора КГУП «Приморская краевая аптека» Василия СЫСОЙКИНА, который обвинялся в растрате более 144 млн рублей. Первореченский районный суд посчитал, что двух лет лишения свободы для Василия Сысойкина будет достаточно, да и это наказание уже считается отбытым - за счет времени, проведенного под стражей и домашним арестом, сообщает ИА PrimaMedia.
Напомним, по версии следствия, с 2006 по 2012 годы Сысойкин, занимая должность гендиректора «Приморской краевой аптеки», организовал ряд преступных схем по хищению госсредств. Похищенные деньги, по версии следствия, легализовывались Сысойкиным в республике Черногория, где на его имя и имя его жены были приобретены отели, коттеджи и много чего еще. Пока в Приморье велось расследование уголовного дела, Василий Сысойкин скрывался от правосудия в той же Черногории. Спустя пару лет поиска через Интерпол, его там задержали и этапировали во Владивосток.
Во вторник, 7 февраля, Первореченский районный суд Владивостока признал Сысойкина виновным по ст. 160 ч.4 УК РФ и вынес ему наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 800 тыс. руб. С учетом того, что суд зачел время содержания под стражей и домашнего ареста, назначенное Сысойкину наказание в виде лишения свободы считается отбытым.
Известно, что обвинение «просило» Сысойкину 9,5 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 1 млн руб. Поэтому приговор прокуратура обжалует.
Евгений ИТАРОВ.
Новости тематики
- ТОР на китайский лад
- Криптоферма до пожара доведет
- Газету "Золотой Рог" вновь отметили в ОНФ
- Растратчик отсидел срок в отеле в Черногории
- На о. Русском хотят ввести прямое президентское правление
- В Приморском крае временно закроют пункты пропуска через границу
- Правительство Китая зовет своих бизнесменов во Владивосток на Восточный экономический форум
- "Восточный" не отпускает акционеров
- В ДВМП началась очередная перестройка
- С опорой на свои силы
Новости раздела
- ТОР на китайский лад
- Криптоферма до пожара доведет
- Газету "Золотой Рог" вновь отметили в ОНФ
- Растратчик отсидел срок в отеле в Черногории
- Приморье 18 марта будет выбирать не только президента
- В одном из районов Владивостока построят новую школу
- На о. Русском хотят ввести прямое президентское правление
- Три тысячи племенных свиней завезут в Приморье двумя партиями
- По поручению Путина в нацпарке "Бикин" в Приморье займутся экотуризмом
- В Приморье меняется расписание электропоездов в аэропорт
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- "Красная машина" прибыла в Сеул в ужасном настроении
- Россия заплатит МОК за собственное унижение
- Вячеслав Фетисов: Во Владивостоке заговор!
- Не жилец
- В Приморье построят отели, сеть брендовых магазинов и масштабные развлекательные объекты
- ГИБДД исправили права
- Новые штрафы, "уголовка" и ОСАГО
- В Хабаровске начался процесс по уголовному делу об убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу
- Строительство ВКАД во Владивостоке рассмотрят на заседании Правительства РФ
- Пассажирский поезд Советская Гавань – Владивосток отправился со станции Эльбан с задержкой