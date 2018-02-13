Приморье 18 марта будет выбирать не только президента

В администрации Владивостока прошло общественное обсуждение предложений жителей по обустройству общественных пространств, которые могут быть благоустроены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В список вошли 79 общественных пространств, а также ряд территорий, предложенных самими горожанами.

Скверы, аллеи, пешеходные тропы и другие общественные пространства Владивостока, которые могут быть реконструированы уже в этом году, обсудили представители общественности.

Администрация города с 9 января по 7 февраля принимала от всех желающих горожан предложения по благоустройству общественных пространств.

Как рассказали специалисты управления градостроительства и архитектуры администрации Владивостока, одна из приоритетных задач – создание качественных, комфортных, современных, уютных и популярных у горожан общественных пространств, которые должны привлекать людей и служить для них местами отдыха.

«Мы пригласили подключиться к формированию комфортной городской среды владивостокцев, которые могут предложить свои дизайн-проекты. При этом приглашаем не только представителей архитектурных бюро, творческих мастерских или фрилансеров, но и всех неравнодушных и заинтересованных горожан, – рассказали в управлении градостроительства и архитектуры. Дизайн-проекты могут быть подготовлены в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде – с изображением соответствующей территории и минимальным перечнем работ, описанием этих работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению», - пояснили специалисты.

Предложения с пометкой «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа на 2018-2022 годы» принимаются в управлении градостроительства и архитектуры администрации Владивостока по адресу: улица Западная, 15, кабинет 704, с 9.00 до 17.00, по пятницам – с 9.00 до 15.45, обед с 13.00 до 13.45, а также на электронный адрес: ugia@vlc.ru.

В администрации муниципалитета отметили, что прием дизайн-проектов по общественным территориям осуществляется до 22 февраля.

Напомним, 18 марта 2018 года в голосовании по выбору общественных территорий, где будет проходить благоустройство, в обязательном порядке примут участие населенные пункты с численностью населения от 20 тысяч человек. Таких муниципальных образований в крае 14 – это 12 городских округов и два поселения – Покровское и Кавалеровское.