В одном из районов Владивостока построят новую школу

Двух уже имеющихся здесь школ для возросшей численности населения явно недостаточно

По заказу администрации Владивостока ООО «СБС Групп» разрабатывает проект новой школы на 825 мест в микрорайоне Снеговая Падь. В соответствии с техническим заданием, в учебном учреждении предусмотрены просторные кабинеты и холлы, два спортивных зала и два бассейна, столовая, пищеблок, актовый зал, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Планируется, что подрядчик предоставит готовую проектно-сметную документацию уже в апреле этого года, после чего в администрацию края будет подана заявка на софинансирование строительства.

Снеговая Падь - один из наиболее активно развивающихся микрорайонов Владивостока, и двух имеющихся здесь школ для возросшей численности населения явно недостаточно. Новая школа будет типовой - точно такой же, как школы № 82 и 83, расположенные в этом микрорайоне. Возведена она будет неподалеку от поликлиники №9 в районе улицы Адмирала Горшкова.