Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В одном из районов Владивостока построят новую школу
Двух уже имеющихся здесь школ для возросшей численности населения явно недостаточно
По заказу администрации Владивостока ООО «СБС Групп» разрабатывает проект новой школы на 825 мест в микрорайоне Снеговая Падь. В соответствии с техническим заданием, в учебном учреждении предусмотрены просторные кабинеты и холлы, два спортивных зала и два бассейна, столовая, пищеблок, актовый зал, пишет деловая газета "Золотой Рог".
Планируется, что подрядчик предоставит готовую проектно-сметную документацию уже в апреле этого года, после чего в администрацию края будет подана заявка на софинансирование строительства.
Снеговая Падь - один из наиболее активно развивающихся микрорайонов Владивостока, и двух имеющихся здесь школ для возросшей численности населения явно недостаточно. Новая школа будет типовой - точно такой же, как школы № 82 и 83, расположенные в этом микрорайоне. Возведена она будет неподалеку от поликлиники №9 в районе улицы Адмирала Горшкова.
Светлана СМИРНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- В одном из районов Владивостока построят новую школу
- Жилье в Приморье растет ценами, а не метрами
- Во Владивостоке будет возведен комплекс из 19 жилых домов и подземной парковки
- В Приморье построят два новых моста за 644 миллиона рублей
- Мэрия Владивостока построит новый школьный спорткомплекс
- В Приморье жилье эконом-класса стало "стандартом"
- Китайская строительная корпорация заинтересовалась строительством ВКАД
- Развлекательный курорт "Приморье" обрастает транспортной сетью
- Путин поручил правительству "похоронить" долевое строительство
- Cтройку засыпает цементной пылью
Новости раздела
- В одном из районов Владивостока построят новую школу
- На о. Русском хотят ввести прямое президентское правление
- Три тысячи племенных свиней завезут в Приморье двумя партиями
- По поручению Путина в нацпарке "Бикин" в Приморье займутся экотуризмом
- В Приморье меняется расписание электропоездов в аэропорт
- В Приморском крае временно закроют пункты пропуска через границу
- В Приморье заработает региональный оператор по обращению с твёрдыми отходами
- Правительство Китая зовет своих бизнесменов во Владивосток на Восточный экономический форум
- Миллионеры из Приморья поборются за наставников
- В Приморье построят отели, сеть брендовых магазинов и масштабные развлекательные объекты
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- "Красная машина" прибыла в Сеул в ужасном настроении
- Россия заплатит МОК за собственное унижение
- Вячеслав Фетисов: Во Владивостоке заговор!
- Курс доллара может опуститься ниже 50 рублей
- Не жилец
- В Приморье построят отели, сеть брендовых магазинов и масштабные развлекательные объекты
- ГИБДД исправили права
- Новые штрафы, "уголовка" и ОСАГО
- В Хабаровске начался процесс по уголовному делу об убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу
- Строительство ВКАД во Владивостоке рассмотрят на заседании Правительства РФ