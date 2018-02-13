Русский опять закроют

На острове Русском теперь задумали создать оффшорную зону с пропускным режимом по типу китайского анклава

Вы будут смеяться, но в России еще есть структуры, руки специалистов которых, как выясняется, не опускаются в бессилии, когда речь заходит о перспективах развития Дальнего Востока. Они все еще корпят днями и, надеемся, ночами, выдумывая, как бы расшевелить огромный и стремительно пустеющий регион. Или хотя бы часть его. Ну хотя бы маленький островок на самом юге. Да еще с каким символичным названием - Русский.

Мы, конечно же, ни в коем случае не имеем в виду, что новые программы, на разработку которых тратятся миллионы и миллионы, создаются только для того, чтобы эти миллионы просто, скажем так, освоить.

Офшор подкрался незаметно

Итак, согласно информации, распространенной некоторыми интернет-ресурсами, правительство РФ решило продолжить штурм владивостокской крепости, которая никак не хочет превращаться в Гонконг, Далянь или что-то подобное, буквально цепляясь за хроническое прозябание. А как иначе объяснить то, что за последние годы здесь благополучно фактически погибли в борьбе с заскорузлыми устоями несколько свободных экономических зон в разных вариациях - портовые, туристско-рекреационные и пр. Да и Свободный порт, который в отчаянии размазали уже по территории всего округа, активно растет и строится только в отчетах, отправляемых в Москву.

Что же на этот раз? На этот раз столичные аналитики вновь узрели перспективу в острове Русский, который уже в силу своего географического статуса смотрится более приемлемым для очередного эксперимента. ТАМ совершенно справедливо решили, что легче устраивать рай на земле в отдельном аквариуме, а не в целом океане.

Но продолжим. Если говорить в общих чертах, то на Русском на этот раз решили создать некую офшорную зону. Вы не подумайте сразу о деньгах в мешках, пропитанных кровью и наркотиками, с которых, к тому же, не надо платить налоги и, фигурально выражаясь, спрятанных в казематах Владивостокской крепости. Тут, конечно же, насколько можно понять из неофициальных диспутов в соцсетях и на прочих порталах, речь идет о некоем международном финансовом центре с «ослабленным» режимом. Но зона есть зона, поэтому кого попало туда пускать не будут. И выпускать, надо думать. Но не мы одни такие - подобный режим разрабатывается и для острова Октябрьский в Калининграде. Тоже, знаете ли, регион известный погубленными сказочными перспективами.

«На Русском уже присутствует элемент офшора (?! - Прим. ред.). Сейчас готовится законопроект про острова Русский (это в ДФО) и Октябрьский (Калининград), где будет еще более особый режим, - сообщает замминистра Минфина РФ Алексей МОИСЕЕВ. И далее. - Офшорные зоны - инфраструктурные и финансовые центры, которые многие страны используют для развития своих регионов. У нас есть компактные территории, как острова Октябрьский и Русский, свободные от застройки на сегодняшний день, Главное - это должно быть замкнутое и контролируемое пространство, чтобы обеспечить легитимность деятельности офшорной зоны».

Как вам идейка?! Свежо! Это вряд ли. На одном из сайтов, на котором публиковался отчет по итогам заседания клуба «умников» «Форсайт - Флота» читаем. Публикация, между прочим, от 2014 года:

«Русский, который теперь называют «Русским офшором», впоследствии станет своеобразной экспериментальной площадкой, ведь сейчас его территория мало заселена. По словам одного из участников и разработчика «Форсайт - Флота» Александра МОНАСТЫРЕВА, прозвучало предложение выделить Русский в автономию, организовать там прямое президентское подчинение. Озвучена идея создания собственного суда на основе англо-саксонского права».

Как вам?! Русский офшор, прямое президентское правление, собственный суд на основе англо-саксонского права… А главная проблема - населенность близкая к нулю - тут становится очевидным плюсом. Не будут под ногами путаться горожане - главные виновники любого провала по превращению того же Владивостока в экономическое Эльдорадо. А кто еще? Не чиновники же и умудренные жизнью 25-летние разработчики-москвичи.

Очередная реконструкция провала

Конечно, хочется верить: вот оно, наконец-то, решение и волшебная схема! Теперь все закрутится и заработает! Увы, но опыт подсказывает, что ничего не закрутится и не заработает. А если и закрутится, то скрип будет слышен в ближайшем космосе.

Не далее как осенью 2016 года наш бессменный премьер Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал решение о закрытии особой экономической зоны на острове Русском. Подписанным постановлением досрочно прекращается существование восьми ОЭЗ: на Алтае, в Ставрополье, Адыгее, Северной Осетии, в Хабаровском, Приморском и Краснодарском краях и Мурманской области.

Цитируем: «Проведенный Минэкономразвития России анализ показал, что на территории ОЭЗ в Ставропольском, Хабаровском, Приморском и Краснодарском краях, Мурманской области, республиках Адыгея и Северная Осетия – Алания до настоящего времени не зарегистрировано ни одного резидента, резидентами ОЭЗ в Республике Алтай туристско-рекреационная деятельность до настоящего времени не ведется».

ОЭЗ на острове Русском была создана еще в марте 2010 года постановлением же правительства. Дмитрий Анатольевич, как известно, легко сегодня отменяет то, чему еще буквально вчера так же бесхитростно давал старт. С помощью зоны власти надеялись привлечь инвестиции в развитие туристического потенциала региона и загрузить построенные к саммиту АТЭС-2012 объекты.

Среди приоритетных путей развития острова Русский предлагались лечебно-оздоровительный, водный и круизный туризм, SPA-туризм и развитие экологических и спортивных направлений. Согласно российскому законодательству, предприятия, разместившиеся на территории ОЭЗ, получают налоговые каникулы по земельным, имущественным и транспортным налогам, а также по налогу на прибыль.

Общая площадь, выделенная под ОЭЗ - 3 613 га. Однако уже с момента создания ОЭЗ имелись нерешенные вопросы, связанные с безвозмездной передачей земельных участков из ведения Минобороны России и федеральной собственности Приморскому краю.

Из-за отсутствия интересов у инвесторов к Русскому острову в 2014 году Минэкономразвития уже предлагало закрыть проект. Вместе с тем в 2015 году было принято решение о дальнейшей реализации проекта по развитию особого режима на острове Русском за счет средств бюджета Приморского края.

Повторно вопрос о прекращении ОЭЗ на Русском острове был поднят в марте 2016 года. При этом Минвостокразвития, так или иначе провалившее проект, уже тогда заявило, что прорабатывает проект создания на острове ТОР «Остров Русский». Не вышло с отдыхом и лечением, решили разработчики, будет вам зона для умных. В ТОР планировось делать акцент на научно-образовательную и научно-внедренческую деятельность. Главными центрами должны стать ДВФУ и Приморский океанариум. Президент Владимир ПУТИН (внимание!) поручил завершить разработку стратегии развития острова Русский к 1 июня 2017 года. Смотрим на календарь… М-да…

Правда, в Приморье в 2017-м был таки подготовлен проект плана социально-экономического развития до 2025 года. В этом плане предполагались «реализация инвестпроектов и дальнейшее развитие инфраструктуры острова Русский, в том числе за счет проектов в рамках будущей ТОР «Остров Русский» - создание международного научно-образовательного и технологического кластера». На этом пока все.

Плохим танцорам…

В разные периоды времени и разных обстоятельствах российские власти пытались внедрить на депрессивных и сложных в климатическом и географическом плане территориях разные варианты стимулирования экономики. Сначала это были свободные экономические зоны, которые практически не выполнили своей роли и были повсеместно либо закрыты, либо реорганизованы. Затем возникли особые экономические зоны, представляющие собой уже более осмысленные образования с более четко продуманным механизмом стимулирования инвесторов.

Однако и их деятельность в целом трудно назвать положительной. Это связано во многом с состоянием всей российской экономики, которая и без того с трудом наращивая темпы роста, только за двадцать последних лет трижды оказывалась в сильнейшем кризисе (1998 год, 2008-2009, 2013-14 и по сей день). Очень вредят развитию производств, в том числе и в ОЭЗ, и бюрократические препоны вкупе с коррупцией, а то и откровенным криминалом, как это было в СЭЗ «Находка», которые в целом тормозят развитие российского бизнеса. Сегодня достаточнно уверено может чувствовать себя лишь бизнес, так или иначе завязанный с государственными финансами, к примеру, аффилированный с государственными монополиями.

Ну и самая главная проблема особых зон - ручное управление из столицы. Практически все решения, включая чуть ли не завоз гвоздей на стройплощадки, решается в Москве. Даже формальные кураторы этих новообразований предпочитают проводить большую часть времени в офисах в столице, а, как говорится, не в полях. А какой смысл?! Здесь все равно ничего не решишь.

Вот и выходит, что за год в китайских или южнокорейских экономических зонах (это то, что поближе) решаются все формальности, стартуют стройки и запускаются новые производственные мощности, у нас только приступают к формулированию задач, возлагаемых на зоны, которые вместо точек ускоренного роста и экономического успеха были и остаются пустырями. Такими же, как практически вся остальная территория Дальнего Востока.

КСТАТИ

Из Русского предложили сделать крипто-остров

Не так давно во Владивостоке состоялись переговоры по вопросам создания вычислительных центров на территориях, обладающих избыточной энергетической мощностью.

В переговорах с делегацией гонконгской компании Genesis Engineering, специализирующейся на продвижении и развитии криптовалютной индустрии, приняли участие представители АО «Корпорация развития Дальнего Востока», АО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» и Дальневосточного федерального университета. В ходе встречи с АО «КРДВ» гонконгская компания, сосредоточенная на работе в регионах мира с избыточным энергетическим потенциалом и занимающаяся продвижением криптовалют на рынки России, Бразилии, Южной Кореи, Японии и США, озвучила планы по инвестированию в технологию блокчейн, включая создание майнинг-фермы криптовалют на острове Русский.

Юрий РОГОВ.