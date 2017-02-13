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Корпорация развития Дальнего Востока получила звание "Закупщик года - 2016"

13 Февраля 2017, 18:00 | Приморье

По итогам исследования, проведенного порталом Фабрикант, АО «Корпорация развития Дальнего Востока» получила статус «Закупщик года - 2016».

Фабрикант отметил активную деятельность АО «КРДВ», проведение эффективных электронных торгов и привлечение поставщиков.

Звание «Закупщик года - 2016», полученное Корпорацией, - это показатель эффективной работы, добросовестного отношения к делу и знак перспективной и открытой компании, имеющей стабильное положение на рынке.

«Корпорация развития Дальнего Востока осуществляет закупочную деятельность в соответствии с требованиями Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 N223-ФЗ. Профессионализм наших специалистов позволил Корпорации добиться высоких показателей экономической эффективности закупок, их прозрачности и скорости проведения. Достичь такого результата удалось, в том числе, благодаря проведению закупочных процедур на электронной торговой площадке «Фабрикант», понятный интерфейс и удобный функционал которой позволил существенно оптимизировать процесс закупок и повысить конкуренцию» - отмечает директор департамента закупок Павел Мокриенко.

В соответствие с Постановлением Правительства Российской Федерации от  30 апреля 2015 года № 432 Акционерное общество «Корпорация развития Дальнего Востока» определена управляющей компанией, осуществляющей функции по управлению территориями опережающего социально-экономического развития в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: корпорация развития дальнего востока  закупщик года 



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