Опыт победителей профсоюзного конкурса заслуживает распространения по всему Приморью

"Конкурс "Социальное партнерство" знакомит с лучшими практиками социально-трудовых отношений на предприятиях Приморья. И это - повод распространить их по всему Приморью. Руководители компаний-победителей понимают, что производительность труда напрямую зависит от социального климата в организации. Если люди чувствуют заботу со стороны работодателя, то у них меняется отношение к своему делу, и предприятие растет», - считает вице-губернатор по вопросам здравоохранения, труда и социальной защиты, развития физической культуры и спорта Павел Серебряков.

Об этом он сказал на церемонии чествования победителей и участников краевого конкурса «Социальное партнерство», организованного Федерацией профсоюзов Приморского края. Она прошла 10 февраля во Владивостоке.

- В Приморье накоплен большой опыт социального партнерства. Трехсторонняя комиссия по социально-трудовым отношениям, в которую входят представители краевой администрации, профсоюзов и работодателей, решает самые неудобные для власти и бизнеса вопросы. В 2017 году хотим распространить этот опыт и на муниципалитеты, чтобы острые социальные проблемы решались не только на уровне края, но и более оперативно, на местах, - отметил вице-губернатор.

Председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан ЗС ПК Игорь Чемерис, поздравляя победителей, сказал, что для него большая честь присутствовать на церемонии.

- У Законодательного собрания Приморского края крепкие и устойчивые отношения с профсоюзами края. Именно от вас мы получаем импульс для разработки и принятия новых законотворческих инициатив на благо работающего населения Приморья. Ваш конкурс - один из самых важных в крае. Он наглядно доказывает, что социальное партнерство - это дорога с двухсторонним движением, и от соблюдения правил на этой дороге выигрывают все - и руководители компаний, и работники, - сказал краевой парламентарий.

Начальник управления отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда администрации г. Владивостока Леонид Симанчук поблагодарил профобъединения города за взаимодействие и отметил, что "роль и участие профсоюзов в социально-экономическом развитии Владивостока трудно переоценить. Представляя интересы трудящихся, они помогают совершенствовать трудовое законодательство, механизмы социально-трудовых отношений и способствуют поддержанию общественного согласия".

- Мы проводим этот конкурс пятый год. Помимо общественного признания и дипломов победители получают денежные премии. Компании, занявшие первое место - по 75 тыс. руб., за второе место - 50 тыс., за третье – 25 тыс. руб. Таким образом, профсоюзы вложили в развитие социального партнерства 1,5 млн руб. Экономический эффект от того, что компании стараются сделать работу на своих предприятиях безопасной и комфортной, в разы больше. Подчеркну, что к участию в финале допускались только те предприятия, где не было несчастных случаев, - сказал председатель ФППК Владимир Исаков, приступая награждению победителей.

За дипломами и денежными призами руководители предприятий выходили вместе с председателями первичных профорганизаций. Коллективные договоры, заслужившие наивысшие оценки экспертов, - их общая заслуга.

– Мы гордимся званием победителя среди организаций бюджетной сферы, - говорит директор филиала ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" Приморский краевой радиотелевизионный передающий центр" Алексей Грабков. - У нас отличный коллективный договор, причем в него вошли далеко не все моменты, улучшающие условия труда и отдыха наших работников. Всего, что мы делаем вместе с профорганизацией, не пропишешь ни в одном документе. Заботясь о персонале, мы исходим из простого принципа: высокотехнологичное предприятие требует высококвалифицированных профессионалов. И чтобы их привлечь, мы должны создать не просто достойные - лучшие на рынке - условия для работы и отдыха.

Роман Можаровский, заместитель директора Приморского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО "Газпром трансгаз Томск" - победитель конкурса среди организаций внебюджетной сферы - признался, что и сам является членом профорганизации: профсоюзный охват в организации - 100%.

- Председатель профкома - правая рука руководителя, и вопросы социальной политики обсуждаются совместно. Один из важнейших - охрана труда. Задача предприятия – бесперебойная подача газа потребителю, и основным приоритетом является сохранение жизни и здоровья работников. Для этого мы внедряем лучшие мировые практики. И в том, что за 8 лет работы предприятия у нас не было ни одного несчастного случая на производстве - заслуга профсоюза, - сказал Роман Александрович.

Анна Вдовиченко, директор средней образовательной школы №63 г. Владивостока с углубленным изучением китайского языка (второе место среди бюджетных организаций) подчеркнула, что "ни один вопрос, касающийся управления педагогическим коллективом, повышения его квалификации, индексации зарплаты или организации отдыха не рассматривается без участия профкома".

- Именно профсоюз неразрывно связывает деловые и человеческие отношения в нашей организации. Его помощь значима. Например, коллективный договор предусматривает порядок стимулирующих выплат за качественную работу, и профком помогает справедливо их распределить, - говорит Анна Ивановна.

- В этом году нашему предприятию исполняется 20 лет, 19 из которых мы идем рука об руку с профорганизацией и вместе заботимся о наших сотрудниках, - рассказывает директор отдела по управлению персоналом ООО "Владивостокский бизнес-центр" (отель "Хендэ") Наталья Волынец. - Профсоюз - голос, который доносит до дирекции просьбы, пожелания коллектива и позволяет скорректировать внутреннюю политику предприятия в лучшую для работников сторону. Конечно, случаются и споры, и разногласия, но путем мирных переговоров мы всегда решаем проблемы. Второе место в конкурсе - наша общая победа.

Директор Тихоокеанского океанологического института им. Ильичева ДВО РАН Вячеслав Лобанов также отдал должное профорганизации в благодарственной речи:

- Мы изучаем мировой океан, и для того чтобы наши научные работники справлялись со своей миссией хорошо, им нужны достойные условия. Создавать их помогает профсоюз. Вместе мы заботимся о здоровье сотрудников, обустраиваем рабочие места. Третье место, безусловно, почетно, но рассчитываем в будущем стать победителями этого важного и честного конкурса.

Отметили на церемонии и тех участников, кто уверенно дошел до финала, но не смог попасть в число победителей. Это Хозяйственное управление администрации края, Находкинская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных, Приморское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, «Приморавтотранс», строительная компания «Комплекс», Уссурийская дистанция пути и Ярославская горнорудная компания.

- У победителей крепкие коллективные договоры, важно, что почти все они впервые участвовали в конкурсе. Это значит, что в орбиту нашего конкурса входят новые компании, конкурентность увеличивается, а число работников, защищенных профсоюзом растет. Среди финалистов есть призеры предыдущих конкурсов, в этом году их показатели социальной ответственности оказались ниже. Надеемся, все они учтут замечания и рекомендации профсоюзных экспертов и вновь поборются за победу в следующем году, - говорит член жюри, руководитель департамента социально-правовых отношений ФППК Лариса Белова.