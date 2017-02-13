Гарантийный фонд Приморского края вошел в десятку лучших по числу получателей поддержки

Гарантийный фонд Приморья занял в рейтинге десятую строчку из 81, оказав поддержку более 100 субъектам малого и среднего бизнеса. Также организация вошла в ТОП-15 по количеству и объему выданных поручительств.



Как сообщили в департаменте экономики и развития предпринимательства Приморского края, итоги предоставления поручительств региональными гарантийными организациями за 2016 год подвела Корпорация развития малого и среднего предпринимательства.



«В планах на 2017 год – увеличить объем предоставленных поручительств минимум на 20% по сравнению с 2016 годом», – сообщила исполнительный директор фонда Ксения Плетцер.



Ксения Плетцер: В планах на 2017 год – увеличить объем предоставленных поручительств минимум на 20% по сравнению с 2016 годом



По мнению первого вице-губернатора Приморья Василия Усольцева, Гарантийный фонд не только повышает доступность кредитных средств для бизнеса, но и становится полноценным партнером предпринимателей, оказывая им всестороннюю поддержку, консультируя по вопросам бухгалтерского учета, налогового законодательства и другим.



«В 2016 году мы увидели рост объема поручительств, увеличение числа клиентов. Тем не менее, фонду есть куда расти, и приоритетом на будущий год должен стать малый бизнес края. Есть цели увеличить количество клиентов фонда – компаний среднего бизнеса, приняв участие в обеспечении их сделок совместно с федеральными партнерами – АО “Федеральная корпорация по развитию МСП”, АО “МСП Банк”. Высокий размер капитала фонда позволяет ему это сделать», – подчеркнул заместитель главы региона.



Василий Усольцев добавил, что в январе 2017 года Гарантийный Фонд намерен выйти на подписание соглашения с Фондом развития Дальнего Востока и Забайкалья и сможет принимать участие в реализации крупных краевых инвестпроектов, финансируемых данным фондом по ставке 5% годовых.



Напомним, Гарантийный фонд Приморья создан распоряжением Администрации края в 2009 году. Фонд обеспечивает доступ субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства к кредитным и иным финансовым ресурсам, а также развитие системы гарантий и поручительств.



Подробнее об услугах фонда можно узнать по телефону: 8 (423) 2-440-440, а также по адресу: Владивосток, Тигровая, дом 30, офис 1001.



Также по вопросам получения поддержки бизнесмены могут обращаться в департамент экономики и развития предпринимательства Приморья: 8 (423) 220-86-41 и 220-83-49.



Газета "Золотой Рог", Владивосток.