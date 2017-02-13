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Проект зернового терминала в морском порту Зарубино в Приморье включен в схему терпланирования

13 Февраля 2017, 15:39 | Приморье

Проект строительства современного зернового терминала в морском порту Зарубино в Приморье включен в схему территориального планирования в области федерального транспорта, утвержденной распоряжением Правительства России, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Схема территориального планирования – основополагающий документ при реализации инфраструктурных проектов в морских портах. Проект по строительству специализированного зернового терминала в порту Зарубино вошел в перечень заявок, поданных для участия в отборе инвестиционных проектов для включения в госпрограмму РФ «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» и оказания государственной поддержки, сообщили "Золотому Рогу" в администрации Приморского края.

«Внесение изменений в схему территориального планирования позволит перейти к следующему шагу – расширению порта и его пропускной способности», – отметил генеральный директор АО «Объединенная зерновая компания» (АО «ОЗК») Марат Шайдаев.

По его словам, сегодня Дальний Восток и Сибирь имеют огромный потенциал роста в сфере производства зерна – до трех миллионов тонн к 2020 году и пяти миллионов тонн к 2030 году. Предполагается, что в рамках первого этапа проекта до 2020 года будет построен зерновой терминал мощностью 10 миллионов тонн в год с последующем поэтапным развитием до мощности 33,5 миллионов тонн в год.

По информации АО «ОЗК», в настоящее время на береговой линии и акватории проводятся изыскательные работы. Завершается разработка проектной документации по первому этапу инвестпроекта. На первом этапе планируется построить причал для судов типа Panamax и Post Panamax, силосный парк для хранения зерновых культур общим объемом до 220 тысяч тонн, автомобильный и железнодорожный грузовые фронты. К 2023 году предполагается кратно увеличить объемы перевалки грузов за счет строительства еще одного силосного парка и второго причала.

Современный комплексный зерновой терминал призван создать новые каналы сбыта, а также стимулировать увеличение производства и развития бизнеса в субъектах Дальнего Востока и других регионах.

Проект будет реализован на территории Хасанского района Приморья, на которую распространяется действие режима Свободного порта Владивосток, предусматривающего налоговые льготы и административные преференции.

Порт Зарубино является частью международного транспортного коридора «Приморье-2», развитием которого занимаются региональные власти. Вместе с МТК «Приморье-1» два коридора позволяют сформировать кратчайшие пути доставки грузов из северо-восточной провинции Китая к портам юга Приморского края.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: зарубино  порт  зерно 



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