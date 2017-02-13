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Во Владивостоке накануне праздников будут работать ярмарки
13 Февраля 2017, 10:50 | Приморье
На центральной площади можно будет приобрести все необходимое к праздничному столу. Ярмарки развернутся во Владивостоке 18 февраля и 4 марта
В преддверии Дня защитника Отечества (18 февраля), и 8 Марта (4 марта) во Владивостоке развернутся продовольственные ярмарки. На центральной площади можно будет приобрести мясную, рыбную, хлебобулочную продукцию, мёд, соления, кондитерские изделия и другие продукты к праздничному столу, сообщили "Золотому Рогу" в администрации Владивостока.
Праздничные ярмарки будут работать с 10.00 до 17.00 часов 18 февраля и 4 марта.
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Теги: ярмарка
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