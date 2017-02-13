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В Приморском крае турпоток за пять лет вырос в семь раз

13 Февраля 2017, 10:33 | Приморье

Приморский край в прошлом году впервые вошел в ТОП-10 самых привлекательных для туристов российских регионов, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Количество иностранных туристов, ежегодно посещающих Приморский край, за последние пять лет увеличилось в семь раз, сообщили "Зотому Рогу" в администрации Приморского края.

Рекордные итоги прошлого года – закономерность, результат комплексного подхода к развитию туристской отрасли, и об этом красноречиво говорит динамика роста объемов турпотока за последние годы, сообщил директор профильного департамента Константин Шестаков.

«В 2011 году Приморье посетили чуть более 82 тысяч иностранных граждан, а в 2016 – почти 570 тысяч гостей из-за рубежа, общий же турпоток в край по итогам прошлого года превысил три миллиона человек. Таким образом, за последние пять лет количество туристов, посещающих регион, выросло почти в семь раз», – отметил руководитель краевого департамента туризма.

По словам Константина Шестакова, за 2012 год, знаменательный для Приморья проведением Саммита АТЭС, край посетили 95,4 тысячи гостей из других государств, за 2013 год – 103 тысячи иностранцев. По итогам 2014 года турпоток увеличился более, чем в 2,5 раза и составил почти 280 тысяч визитов.

«В 2015 году иностранный турпоток составил 465 тысяч, а в 2016 году Владивосток прочно заняло лидирующие позиции в рейтинге самых популярных городов России. По итогам прошлого года край наш посетило на 104 тысячи больше гостей из зарубежья, всего более 568 тысяч человек. Общий же турпоток в регион превысил три миллиона человек, это серьезное достижение», – подчеркнул директор департамента.

Причиной такой впечатляющей динамики стала целенаправленная работа по развитию туристской отрасли края, отметил эксперт.

«За последние годы в Приморье созданы новые объекты туристского показа, крупные туристские комплексы, кластеры и событийные мероприятия, появились новые маршруты, повышается уровень сервиса: размещаются знаки туристской навигации, создаются парковки для экскурсионных автобусов, расширилась сеть международных чартерных и регулярных авиаперевозок. Ведется активная работа по продвижению региона на стратегически важных рынках. Растет и значимость региона в контексте восточного вектора развития России, Приморье стало площадкой для проведения второго международного форума президентского уровня – Восточного экономического, на который съезжаются десятки делегаций со всего мира. Соответственно, растет и популярность региона с точки зрения туризма», – отметил директор департамента.

Приморье традиционно является лидером среди дальневосточных субъектов по объему турпотока, забирая более 70% от общего объема, и входит в тройку лидеров в России по объему турпотока из Китая в рамках безвизового группового обмена. Регион выступил инициатором создания нового бренда «Восточное кольцо России», объединив 12 регионов Сибири и дальнего Востока. Край выступает в роли транспортного и туристского хаба, аккумулирующего и распределяющего туристские потоки по другим российским территориям. Развивается и морской туризм: в этом году Владивосток посетит в два раза больше круизных лайнеров, чем обычно.

Большие перспективы эксперты связывают и с введением упрощенного визового режима для иностранных граждан в рамках Свободного порта Владивосток. Эта норма должна заработать к третьему Восточному экономическому форуму, законопроект уже принят Государственной Думой РФ в первом чтении. По мнению Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, регион должен стать восточными воротами России для азиатских туристов.

Отметим, Приморский край в прошлом году впервые вошел в ТОП-10 самых привлекательных для туристов российских регионов, а также в тройку самых популярных запросов в поисковых системах интернета.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: туризм  турпоток 



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