Приморцы теперь будут знать, сколько угольной пыли в воздухе, которым они дышат

По поручению Губернатора Владимира Миклушевского в ближайшее время терминалы Находки, занимающиеся перевалкой угля, оборудуют автоматическими приборами измерения уровня загрязнения воздуха. Каким еще требованиям обязали стивидоров для защиты населения от угольной пыли, глава региона рассказал в эфире программы «Блиц» на телеканале ГТРК «Владивосток».

Губернатор Приморья подчеркнул, по итогам недавнего расширенного совещания со стивидорами, представителями прокуратуры и других заинтересованных органов власти был принят ряд решений для стабилизации ситуации, связанной с перевалкой угля в Находке.

«Вы знаете, два года назад я подписал постановление, запрещающее строить новые угольные терминалы открытого типа, не защищенные от выбросов пыли в атмосферу. Но вопрос в том, что делать со старыми. Во-первых, мы договорились, что владельцы терминалов оборудуют комплексы автоматическими приборами, измеряющими уровень загрязнения воздуха. Во-вторых, мы сделаем единую санитарно-защитную зону для всех стивидорных компаний, занимающихся перевалкой угля, все они одинаково ответственны за загрязнение воздуха. Мы дали владельцам терминалов минимальный срок, для того чтобы представить соответствующие мероприятия по уменьшению выбросов угольной пыли», – заявил Владимир Миклушевский.

Глава региона отметил, этот вопрос не решится мгновенно, такого рода мероприятия требуют тщательного проектирования и строительства, но заинтересованные стороны готовы честно информировать, в какие сроки поручения будут исполнены, сообщает администрация Приморского края.

Напомним, по итогам совещания с представителями стивидорных компаний Находки Губернатор Приморья Владимир Миклушевский поручил разработать комплексный план по снижению негативных последствий открытой перевалки угля в регионе.

«Это часть мероприятий, посвященных Году экологии, объявленному Президентом России. В план включены как переоснащение предприятий, так и жесткий контроль за соблюдением ими технологического процесса со стороны уполномоченных органов. Необходимо ликвидировать открытую перевалку вблизи жилой застройки, кратно увеличить лабораторные исследования, проанализировать мировую практику», – заявил Владимир Миклушевский.

Кроме того, глава региона поручил стивидорам портов Находки в течение месяца предоставить план мероприятий по снижению вредных выбросов, подтвержденный финансированием. Губернатор Приморья подчеркнул, что будет лично контролировать этот процесс.

Отметим, программа «Блиц. Владимир Миклушевский» выходит во вторую субботу каждого месяца на телеканале «Россия-1». В режиме «1 минута на ответ» глава региона отвечает на самые острые, злободневные и важные вопросы, касающиеся всех сфер жизни Приморского края. Очередной выпуск программы вышел в эфир в субботу, 11 февраля. Повтор программы можно увидеть в понедельник, 13 февраля, в 22.00.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.