Жителям Приморья предлагают принять участие в акции "Мощный интернет" со скидкой 50%

«Ростелеком» проводит федеральную акцию «Мощный интернет», по условиям которой клиент может получить постоянную скидку в размере 50% на высокоскоростной интернет-тариф при подключении пакета услуг «Домашний интернет» плюс «Интерактивное ТВ» по технологии MetroEthernet или GPON.

Также новые абоненты могут подключить только «Домашний интернет» (по технологии MetroEthernet или GPON) и до четырех месяцев пользоваться широкополосным доступом в сеть (до 70 Мбит/с) со скидкой 50% на абонентскую плату. Заявку на подключение услуг по условиям акции можно подать до 30 апреля 2015 года, сообщили газете "Золотой Рог" в пресс-службе Макрорегионального филиала «Дальний Восток» Открытое акционерное общество «Ростелеком».

Новым выгодным предложением могут воспользоваться и действующие абоненты «Ростелекома», которые пока пользуются только одной услугой и подадут заявку на подключение второй услуги. При этом клиент может получить постоянную скидку в размере 50% на высокоскоростной интернет-тариф. Подключение услуг для участников акции бесплатное.

«Мы предлагаем всем попробовать, что такое «Мощный интернет» на выгодных для семейного бюджета условиях. Если подключить сразу «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ», то можно сохранить 50-процентную скидку на высокоскоростной интернет навсегда, а не только на промо-период. Таким образом, участники акции могут зафиксировать для себя антикризисные интернет-тарифы», – отметила Исполнительный директор – Директор по работе с массовым сегментом ОАО «Ростелеком» Диана Самошкина.

«Ростелеком» является лидером* на рынке широкополосного доступа в интернет (11,0 млн.) и IPTV (2,5 млн. домохозяйств). Развитие оптических сетей сверхскоростного доступа в интернет является важнейшим приоритетом «Ростелекома». Компания ведет активное строительство сетей оптического доступа: в настоящее время технический охват уже превышает 25 млн. домохозяйств, а в ближайшие годы он должен увеличиться до 33 млн. домохозяйств по всей стране. «Оптика» дает новый уровень комфорта при пользовании различными интернет-сервисами на высоких скоростях, а также для организации семейного досуга благодаря богатым возможностям «Интерактивного ТВ».

Абоненты «Ростелекома» могут настроить «Домашний интернет» под свои потребности, подключив разнообразные дополнительные опции: «Ночное ускорение» (увеличение скорости передачи данных ночью), «Фиксированный IP» (предоставление статического IP-адреса), «Антивирус» (надежная защита компьютера с удобной помесячной оплатой) и другие.

«Интерактивное ТВ» позволяет настроить телепросмотр индивидуально под каждого пользователя. «Ростелеком» транслирует более 200 телевизионных каналов цифрового качества, в том числе свыше 30 - в HD-формате. Услуга «Управление просмотром» позволяет начать просмотр с начала передачи, поставить эфир на паузу, воспользоваться перемоткой, посмотреть или пересмотреть программы или фильмы из архива передач за последние три дня. Сервис «Видеопрокат» предлагает к просмотру более 1,5 тыс. фильмов и сериалов разных жанров и лет, в том числе новинки кинопроката в форматах HD и 3D. Услуга «Родительский контроль» обеспечивает ограничение просмотра для ребенка в зависимости от его возраста. «Интерактивное ТВ» интегрировано с социальными сетями, что позволяет телезрителю одним нажатием кнопки оценить понравившийся фильм или телепрограмму, а также поделиться с друзьями своими впечатлениями о просмотре.

Узнать подробности, проверить техническую возможность подключения услуг и стать участником акции «Мощный интернет» можно оставив заявку по 30 апреля 2015 года на сайте «Ростелекома» www.rt.ru, обратившись в центры продаж и обслуживания или позвонив по бесплатному номеру 8-800-100-0800.

* По количеству абонентов широкополосного доступа в интернет в России по итогам 1 полугодия 2014 г., в соответствии с данными аналитическо-консалтингового агентства iKS-Consulting (ЗАО «ИКС-Холдинг»), опубликованными на сайте iksconsulting.ru 22.09.2014 г.

Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком»(«Ростелеком – Дальний Восток») – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальневосточного Федерального Округа. «Ростелеком – Дальний Восток» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.