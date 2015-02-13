Весенняя акция на сервисное обслуживание и ремонт установок УИТ-65, УИТ-85 и УИТ-85М

Весенняя акция! Компания ООО "Октан-тест" предлагает заключать договора на сервисное обслуживание и ремонт установок УИТ-65, УИТ-85 и УИТ-85М.

Текущий и капитальный ремонт любого оборудования является обязательным условием его эксплуатации. А периодическое сервисное обслуживание и модернизация оборудования позволяет сэкономить на ремонте или на покупке нового оборудования. Учитывая, что стоимость одной новой установки типа УИТ-85 достигает 14 млн руб., вопрос систематического качественного обслуживания и модернизация существующего оборудования становиться особенно актуальным.

Компания "Октан-тест" предлагает услуги по сервису и ремонту всего спектра лабораторного оборудования, а также предлагает подбор и поставку расходников для хроматографии и спектрометрии.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.