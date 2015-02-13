www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.82 р. 100 JPY: 58.3 р.
EUR: 77.38 р. 10 CNY: 95.71 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Весенняя акция на сервисное обслуживание и ремонт установок УИТ-65, УИТ-85 и УИТ-85М

13 Февраля 2015, 12:34 | Приморье

Весенняя акция! Компания ООО "Октан-тест" предлагает заключать договора на сервисное обслуживание и ремонт установок УИТ-65, УИТ-85 и УИТ-85М.

Текущий и капитальный ремонт любого оборудования является обязательным условием его эксплуатации. А периодическое сервисное обслуживание и модернизация оборудования позволяет сэкономить на ремонте или на покупке нового оборудования. Учитывая, что стоимость одной новой установки типа УИТ-85 достигает 14 млн руб., вопрос систематического качественного обслуживания и модернизация существующего оборудования становиться особенно актуальным.

Компания "Октан-тест" предлагает услуги по сервису и ремонту всего спектра лабораторного оборудования, а также предлагает подбор и поставку расходников для хроматографии и спектрометрии.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор:
Теги: ооо "октан-тест"  уит-65  ремонт  установка  уит-85 и уит-85м  обслуживание 



Новости тематики











Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru