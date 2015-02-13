Приморье в списке 199-ти системообразующих предприятий России представлено только авиазаводом "Прогресс"

Министерство экономического развития РФ опубликовало перечень системообразующих предприятий, утвержденный решением правительства, в который вошло 199 организаций, пишет деловая газета "Золотой Рог". Приморский край в нем представлен ОАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Сазыкина», опосредованно - через ОАО «ХК «СДС-Уголь» (Кемерово) и ОАО «Русагро», планирующие реализацию масштабных проектов в Приморье.

Перечень содержит организации, включая холдинги и вертикально интегрированные компании, прибыль которых формирует более 70% совокупного национального дохода, а численность занятых - составляет более 20% от общего количества занятых в экономике. При подготовке перечня учитывались показатели годовой выручки компании, налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, численности персонала, а также наличие существенной доли на рынке и влияние на социально-экономическую стабильность в субъектах РФ.

По сведениям газеты «Золотой Рог», включение организации в перечень отнюдь не является гарантией предоставления государственной поддержки, равно как и отсутствие организации в нем не исключает возможности оказания господдержки.

Предоставление господдержки предприятиям из этого списка должно быть обусловлено требованиями выполнения этими организациями программ реструктуризации и повышения эффективности. При этом отдельное внимание будет уделяться содействию этим предприятиям в деле устранения административных, законодательных и трудовых барьеров, так или иначе препятствующих ведению бизнеса в соответствующих секторах экономики.

Перечень может быть скорректирован соответствующими решениями правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

В действующий список, в частности, включена находящаяся в сложном финансовом положении металлургическая компания «Мечел», «дочка» которой ООО «Мечел-Транс» контролирует ОАО «Торговый порт Посьет» в Приморье. Как и стоило ожидать, в список включено и ОАО «Соллерс», которое располагает автомобильным производством во Владивостоке, пишет деловая газета "Золотой Рог".

В списке также оказались мобильные операторы «ВымпелКом» («Билайн») и «МегаФон», а также крупнейшая российская телекоммуникационная компания «Ростелеком».

Из предприятий, осуществляющих деятельность в неторгуемых секторах экономики, системообразующими также стали «Почта России», «Росатом», ОАО «Россети», ОАО «АФК «Система», пишет деловая газета "Золотой Рог".

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.