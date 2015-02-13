Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморье в списке 199-ти системообразующих предприятий России представлено только авиазаводом "Прогресс"
Министерство экономического развития РФ опубликовало перечень системообразующих предприятий, утвержденный решением правительства, в который вошло 199 организаций, пишет деловая газета "Золотой Рог". Приморский край в нем представлен ОАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Сазыкина», опосредованно - через ОАО «ХК «СДС-Уголь» (Кемерово) и ОАО «Русагро», планирующие реализацию масштабных проектов в Приморье.
Перечень содержит организации, включая холдинги и вертикально интегрированные компании, прибыль которых формирует более 70% совокупного национального дохода, а численность занятых - составляет более 20% от общего количества занятых в экономике. При подготовке перечня учитывались показатели годовой выручки компании, налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, численности персонала, а также наличие существенной доли на рынке и влияние на социально-экономическую стабильность в субъектах РФ.
По сведениям газеты «Золотой Рог», включение организации в перечень отнюдь не является гарантией предоставления государственной поддержки, равно как и отсутствие организации в нем не исключает возможности оказания господдержки.
Предоставление господдержки предприятиям из этого списка должно быть обусловлено требованиями выполнения этими организациями программ реструктуризации и повышения эффективности. При этом отдельное внимание будет уделяться содействию этим предприятиям в деле устранения административных, законодательных и трудовых барьеров, так или иначе препятствующих ведению бизнеса в соответствующих секторах экономики.
Перечень может быть скорректирован соответствующими решениями правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.
В действующий список, в частности, включена находящаяся в сложном финансовом положении металлургическая компания «Мечел», «дочка» которой ООО «Мечел-Транс» контролирует ОАО «Торговый порт Посьет» в Приморье. Как и стоило ожидать, в список включено и ОАО «Соллерс», которое располагает автомобильным производством во Владивостоке, пишет деловая газета "Золотой Рог".
В списке также оказались мобильные операторы «ВымпелКом» («Билайн») и «МегаФон», а также крупнейшая российская телекоммуникационная компания «Ростелеком».
Из предприятий, осуществляющих деятельность в неторгуемых секторах экономики, системообразующими также стали «Почта России», «Росатом», ОАО «Россети», ОАО «АФК «Система», пишет деловая газета "Золотой Рог".
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Роль молодежи в развитии Дальнего Востока обсудят на IV Восточном экономическом форуме
- "Гектарные" миллиарды оказались никому не нужны, как и сами гектары
- Деньги олигархов будут прятать на Русском
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Салон с видом на будущее
- Гарантийный фонд поддержит бизнес Приморья
- Цены на бензин выдохлись
- О сумме налога лучше позаботиться заранее
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- Во Владивостоке на Восточный экономический форум ждут около 6000 гостей
Новости раздела
- Роль молодежи в развитии Дальнего Востока обсудят на IV Восточном экономическом форуме
- В Приморье в сентябре бесплатно заработает первый мобильный детский технопарк
- Марикультура увидела перспективу
- "Гектарные" миллиарды оказались никому не нужны, как и сами гектары
- Жители Приморья предпочитают туристические маршруты погорячее
- Малому бизнесу создали принципиально новые тарифы мобильной связи
- Деньги олигархов будут прятать на Русском
- Заход на новый передел?
- В Приморье стартует завод по выпуску палочек для еды
- Рыбная отрасль добавила налогов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В августе россиянам мало не покажется
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- В России введут новый налог для граждан
- В Находке назрел очередной портовый передел
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- Что теперь будет с рублем?
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье
- Митинг во Владивостоке собрал 300 человек, включая китайских туристов