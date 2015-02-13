www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 56.56 р.
EUR: 73.42 р. 10 CNY: 92.46 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Приморье в списке 199-ти системообразующих предприятий России представлено только авиазаводом "Прогресс"

13 Февраля 2015, 17:30 | Приморье

Министерство экономического развития РФ опубликовало перечень системообразующих предприятий, утвержденный решением правительства, в который вошло 199 организаций, пишет деловая газета "Золотой Рог". Приморский край в нем представлен ОАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Сазыкина», опосредованно - через ОАО «ХК «СДС-Уголь» (Кемерово) и ОАО «Русагро», планирующие реализацию масштабных проектов в Приморье.

Перечень содержит организации, включая холдинги и вертикально интегрированные компании, прибыль которых формирует более 70% совокупного национального дохода, а численность занятых - составляет более 20% от общего количества занятых в экономике. При подготовке перечня учитывались показатели годовой выручки компании, налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, численности персонала, а также наличие существенной доли на рынке и влияние на социально-экономическую стабильность в субъектах РФ.

По сведениям газеты «Золотой Рог», включение организации в перечень отнюдь не является гарантией предоставления государственной поддержки, равно как и отсутствие организации в нем не исключает возможности оказания господдержки.

Предоставление господдержки предприятиям из этого списка должно быть обусловлено требованиями выполнения этими организациями программ реструктуризации и повышения эффективности. При этом отдельное внимание будет уделяться содействию этим предприятиям в деле устранения административных, законодательных и трудовых барьеров, так или иначе препятствующих ведению бизнеса в соответствующих секторах экономики.

Перечень может быть скорректирован соответствующими решениями правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

В действующий список, в частности, включена находящаяся в сложном финансовом положении металлургическая компания «Мечел», «дочка» которой ООО «Мечел-Транс» контролирует ОАО «Торговый порт Посьет» в Приморье. Как и стоило ожидать, в список включено и ОАО «Соллерс», которое располагает автомобильным производством во Владивостоке, пишет деловая газета "Золотой Рог".

В списке также оказались мобильные операторы «ВымпелКом» («Билайн») и «МегаФон», а также крупнейшая российская телекоммуникационная компания «Ростелеком».

Из предприятий, осуществляющих деятельность в неторгуемых секторах экономики, системообразующими также стали «Почта России», «Росатом», ОАО «Россети», ОАО «АФК «Система», пишет деловая газета "Золотой Рог".

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.  Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: русагро  Прогресс  Почта России 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru