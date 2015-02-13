Семь рыбопромышленных предприятий Приморья попали в антикризисный план

Антикризисный план по спасению российской экономики позволит оградить часть бизнеса практически от избыточного государственного контроля. Более того, часть предприятий на несколько лет получит «зеленый свет» от чиновников. Сегодня правительство страны составляет список предприятий, которые, по его мнению, являются локомотивами региональных экономик, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Свой список сформирован и в Приморье. Администрация Приморского края сформировала перечень предприятий, оказывающих влияние на экономику региона. В заветный список от Приморья попало 72 компании. Ожидается, что перечень в ближайшее время будет согласован на всех уровнях, чтобы потом уйти в вышестоящие инстанции. Попали в этот список и рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие компании Приморского края.

Великолепная семерка

Попадание отраслевых рыбных предприятий в данный антикризисный документ не случайно, пишет деловая газета "Золотой Рог". «Перечень был составлен на основе статистической информации по уплате налогов, созданию рабочих мест, объему выпускаемой на внутренний рынок продукции. Государство признало важность этих предприятий для региональной экономики. Если говорить о преференциях перечня, то здесь нет четкой ясности. Пока не совсем понятны меры государственной поддержки, в том числе и для предприятий, попавших в перечень. Правительство до 30 марта должно разработать нормативную базу. Но теперь за этими предприятиями будут пристально наблюдать органы власти, в том числе и на уровне местных администраций. То есть если предприятие снизит выпуск продукции, сократит рабочие места, снизит налоговые отчисления, то власти всех уровней должны немедленно предпринять меры по устранению любых барьеров, мешающих производственной деятельности подобных компаний», - говорит источник «Золотого Рога» в администрации Приморья.

Всего от рыбаков в этот перечень попало 7 компаний. Это ОАО «Преображенская БТФ» (ПБТФ), ОАО «Находкинская БАМР» (НБАМР), ОАО «ХК «Дальморепродукт», ЗАО «Интрарос», ООО «Ролиз», ЗАО «Южморрыбфлот» и ОАО «Южморрыбфлот».

То, что именно эти компании попали в перечень, вряд ли удивит тех, кто знаком с рыбной отраслью Дальнего Востока. «ЗР» попытался выйти за рамки формата списка и спроецировать полезность приморского бизнеса не только на масштаб региона, но и страны. Ведь это «продовольственные» компании, и они должны кормить Россию.

Кормильцы наши!

Одна из таких компаний-кормильцев - это рыбаки из Находки. НБАМР прочно вжилась в роль главного поставщика филе кальмара и филе минтая на внутренний рынок России. Можно сказать, что находкинцы разогрели рынок в своем сегменте. Стоит также упомянуть, что кальмар сегодня - один из самых дешевых и доступных видов морепродуктов в России, а НБАМР - один из основных держателей кальмаровых квот.

Что касается минтая, то филе первичной заморозки - это доступная и качественная продукция. Кроме России, это филе идет на Европу, и пока оно даже с учетом курса доллара остается для россиян доступной продукцией, так как оптовику компания продает минтай менее чем за 150 рублей за килограмм.

Если говорить о каких-то возможных проблемах предприятия в кризис, то они есть, но связаны они исключительно с внутренними проблемами НБАМР. Предприятие не осваивает часть кальмаровых квот из-за списания судов, а также весь флот компании нуждается в модернизации. Но похоже, что в стратегических планах приобретение флота не значится.

А вот Преображенская БТФ в стремлении кормить страну не была замечена. Компания иногда продает минтай и селедку на внутренний рынок, но, как правило, предпочитает работать на экспорт. Кроме того, предприятие имеет квоты на ежа, креветку и краба, но деликатесная продукция также уходит на азиатские рынки. С другой стороны, компания очень важна для жителей Лазовского района, так как она его главный налогоплательщик и работодатель.

Что же касается ЗАО «Интрарос» и ЗАО «Ролиз», то это представители двух крупных рыбных холдингов в России. ЗАО «Интрарос» входит в «Русскую рыбопромышленную компанию», ООО «Ролиз» входит в «Рыбопромышленный холдинг «Карат», поэтому рассматривать их в качестве самостоятельных предприятий нельзя. Предприятия ориентированы исключительно на экспорт продукции; что касается создания рабочих мест, то это всего несколько экипажей на обе компании. Вся их заслуга перед экономикой региона - это налоговые отчисления, прежде всего за счет выплат за водные биологические ресурсы, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Кризисные уловы

ЗАО «Южморрыбфлот» и ОАО «Южморрыбфлот» также можно отнести к одному бизнесу в лице группы компаний «Южморрыбфлот», которая по ряду ключевых показателей занимает лидирующее место не только в Приморье, но и по всей России. Прежде всего, на первом месте стоит производство консервов из сайры на внутренний рынок страны. Значение рыбной консервации, и в частности консервов из сайры в реалиях сегодняшнего дня - поддержание покупательской возможности социально незащищенных слоев населения. Причем это единственная компания в стране, которая реализовала полный производственный цикл жизни товара на рынке России. Компания ловит сайру, доставляет ее своим транспортом на свое береговое производство и затем готовую продукцию напрямую реализует в крупнейшие торговые сети страны. Благодаря реализации проекта по прямым договорам с розничными сетями, цены на народные консервы из сайры остались практически на прежнем уровне, в то время как цена на рыбу с августа 2014 года и по настоящее время в среднем выросла на 100 и более процентов.

Это поистине уникальный случай, когда одна компания смогла в разгар кризиса не допустить роста цен на целый сегмент социально значимой продукции. Предприятие не снижает темпов развития, знаковым событием явилась покупка у иностранного собственника плавзавода «Всеволод Сибирцев» и трех транспортных рефрижераторов ледового класса типа «Посьет» («Симфония», «Гармония», «Прогресс».) То есть, несмотря на небольшой квотный ресурс, компания демонстрирует способность вылавливать и обрабатывать массовые виды рыб. Фактически на государственном уровне оценена производственная возможность флота, способного в сутки обработать более 800 тонн рыбы (тремя плавбазами компании), что особенно важно сегодня, если Россия на самом деле задумывается о своей продовольственной безопасности. Ведь курс доллара и евро таков, что рыбаки в ближайшее время не только не закажут себе новые суда, но и не приобретут секонд-хенд. А добывать и в дальнейшем обрабатывать российский биоресурс, чтобы в наших водах не работали иностранные компании, необходимо.

Если говорить о локальной важности этой компании, то более 2,5 тыс. рабочих мест делают этот бизнес одним из самых «крупных» работодателей среди коммерческих предприятий региона.

ОАО «ХК «Дальморепродукт» - это остатки былого самого мощного холдинга страны. До недавнего времени в компании работало около 800 человек. Компания имеет достаточные квоты на минтай и сельдь. Одна из немногих, кто работает как на внутренний рынок, так и на внешний. До недавнего времени предприятие имело две большие плавбазы «Петр Житников» и «Содружество». Продукция, выпускаемая этими судами, шла на внутренний рынок. Эту компанию смело можно отнести к «кормильцам» россиян. К сожалению, плавбаза «Содружество» была продана в прошлом году на гвозди в Китай.

Как эти компании будут себя чувствовать в кризис, предсказать тяжело, пишет деловая газета "Золотой Рог". Но ясно, что те или иные проблемы будут у всех. Основные риски для рыбаков - это отношения с коммерческими банками, ведь большинство из компаний сильно закредитованы. Есть риски и с ценой на внешних рынках сбыта. Эксперты давно предсказывают обрушение цен на рынках Азии. Еще важный момент - это взаимоотношения с контролирующими структурами. Рыбный бизнес не проверяет только ленивый. Но похоже, что теперь контролирующие структуры должны внимательно задуматься об эффекте своей деятельности, хотя бы для предприятий, обозначенных в списке.

Юрий МОРОЗОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.