Социальные сети и агентства интернет-новостей Приморья когда-нибудь пожнут лавры Facebook

ВЛАДИВОСТОК, 13 февраля, ZRPRESS. Вслед за IPO Google в 2004 году и российского Яндекса в 2011 году мир готовится к очередному первичному размещению, теперь уже Facebook - ставшей как пару лет популярной социальной сетью. Ожидается, что компания может привлечь более $ 5 млрд (сумма привлечений для Google была равна $1,6 млрд и Яндекс -$1,3 млрд).

"ЗР" обратился за комментариями к специалистам, быть может, что не долог тот час, когда местные социальные сети-форумы - сайты, к примеру, Владмама, Барахолка.ru, drom.ru, а то и Прима Медиа выйдут на IPO - ведь это же здоровые инвестиционные вливания, они развивают бизнес.

"Если говорить о возможности публичных размещений приморских медиа - ресурсов, то для этого необходимо выполнение ряда условий. В частности, компании должны иметь ясную бизнес - модель и структуру доходов, понятную потенциальным инвесторам. Так же необходимо оценить экономическую целесообразность подобного шага: публичное размещение потребует существенных расходов на организацию, есть определенные требования к раскрытию информации, что так же потребует дополнительных денег. В связи с этим многим малым компаниям неудобно пользоваться подобным источником привлечения капитала", - уверен начальник отдела продаж Владивостокского филиала Финансовой группы Брокеркредитсервис (БКС) Андрей АЛЕЙНИКОВ.

В то время как Момент для IPO Facebook, на взгляд директора Владивостокского филиала ФГ БКС Алексея ИСАКОВА, выбран крайне удачно: нейтральная рыночная конъюнктура, подогретая размещением Яндекса, впечатляющие финансовые показатели самой Facebook.

В действительности ситуация не такая однозначная как кажется на первый взгляд. В случае удачного размещения капитализация Компании может составить $ 100 млрд, что сделает ее одной из крупнейших корпораций мира. Прибыль Facebook в 2011 году выросла на 65%. Активы Facebook оцениваются в $5,2 млрд, из них $3,9 млрд – это средства на счетах и вложения в ценные бумаги, привлеченные $5 млрд почти удвоят эту сумму. С этой стороны непонятно как компания распорядится этими средствами. По сути, есть два варианта: первый, планируется крупные приобретения с целью завладеть новыми технологиями или же второй вариант, текущие акционеры готовятся к продаже акций или передачи их в залог, а высокая рыночная оценка играет им на руку.

Стоит ли участвовать в IPO Facebook? "Акции после размещения могут продолжить свой рост на все растущих ожиданиях и принести неплохую прибыль всем, кто участвовал в IPO. Что же касается долгосрочных перспектив, то в случае если у компании не получится поддерживать высокие темпы роста своих показателей, акции могут скорректироваться до среднего по рынку уровня", - считает Алексей Исаков, директор Владивостокского филиала ФГ БКС. Кстати, россияне могут купить акции Facebook через компании, имеющие выход на международные фондовые рынки. Во Владивостоке это все "форексные" компании, Тройка Диалог, Финам и БКС.

Яна МАЛЬЦЕВА, "Золотой Рог".