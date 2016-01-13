Нефтепорт Козьмино напрямую подключили к магистральным электросетям

ПАО «ФСК ЕЭС» подключило напрямую к магистральным электросетям морской нефтеналивной порт «Козьмино», являющийся конечной точкой нефтепроводной системы Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО). Как сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе филиала ФСК «МЭС Востока», объем мощности, выдаваемый потребителю, составляет 28,6 МВт.

Электроснабжение порта ранее было связано с транзитом электроэнергии в южные районы Приморья.

В рамках модернизации энергосистемы специалисты «ФСК ЕЭС» построили две линии электропередачи 220 кВ, которые по постоянной схеме соединили подстанцию нефтеналивного порта с действующей подстанцией ФСК 500 кВ «Лозовая». Это существенно повысило надежность электроснабжения объекта ВСТО.

Порт Козьмино (входит в состав АК «Транснефть») - конечная точка нефтепроводной системы ВСТО в бухте Козьмина Приморского края. Порт предназначен для экспорта нефти сорта ВСТО в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В настоящее время мощность порта составляет 30 млн тонн в год.

Второй этап расширения ВСТО-2 планируется завершить к 2020 году. Для увеличения производственных мощностей системы будут построены три новые НПС, увеличена производительность 36 магистральных насосных агрегатов на действующих НПС, проведены работы по реконструкции существующих станций. Данные мероприятия позволят увеличить количество транспортируемой по ТС ВСТО-2 нефти с 30 до 50 млн тонн в год.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.