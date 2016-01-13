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Китайцы распробовали Приморье
По данным Туристической ассоциации «Мир без границ», за 11 месяцев 2015 года в Приморье прибыло почти 120 тыс. жителей КНР, что на 75% больше результатов 2014 года, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Лидером по прибытиям гостей из Китая по-прежнему остается Москва, которую с января по ноябрь по «безвизовым спискам» посетило почти 240 тыс. жителей КНР (+117% к показателям 2014 года). Результаты столицы впечатляющие, ведь в 2014 году за этот период всю страну посетило порядка 280 тыс. китайских туристов!
По традиции жители КНР посещают в рамках одной поездки и Москву, и Санкт-Петербург. Стоит отметить, что статистика основывается на месте прибытия, поэтому Санкт-Петербург немного уступает некоторым городам в силу того, что является не начальной точкой, но частью комбинированного маршрута по России.
Статистика подтверждает, что путешествия без визовых формальностей в 5 раз интереснее для туристов из КНР: так, за 11 месяцев российские туристические визы получило свыше 110 тыс. жителей Китая, а по «безвизовым спискам» нашу страну посетило 530 тыс. человек.
Россияне же, по данным Туристической ассоциации «Мир без границ», стали реже ездить в Китай. Ассоциация наблюдает почти 60-процентный спад выездного турпотока из России, что связано в первую очередь с падением курса рубля и, следовательно, снижением платежеспособности туриста.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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