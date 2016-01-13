Приморье в 2016 году "пронзят" восемь новых авиамаршрутов

В Приморье продолжат развитие малой авиации. Еще 8 внутренних авиарейсов появится в крае в новом году. Об этом заявил губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

К главе региона обратилась жительница поселка Востока Красноармейского района Приморья с вопросом, будет ли открыто авиасообщение с отдаленным населенным пунктом края. Владимир Миклушевский подчеркнул: в новом году в крае появится еще восемь новых авиамаршрутов, в том числе и в поселок Восток.

«Уже сегодня самолеты внутренней авиации летают по 11 маршрутам. Мы постепенно развиваем маршрутную сеть. Для жителей края, пользующихся внутренними авиаперевозками, должны быть созданы элементарные удобства. Нужно подготовить посадочные площадки, аэродромы и авиавокзалы, и эта работа идет очень активно», - отметил Владимир Миклушевский.

Губернатор Приморья также подчеркнул: уже сегодня география полетов малой авиации расширила рамки до межрегиональных - из поселка Кавалерово открыт маршрут в город Хабаровск.

Самолеты малой авиации пользуются большой популярностью у жителей края, с начала полетов выполнено почти 1,5 тысячи рейсов и перевезено более 21 тысячи пассажиров. Глава региона отметил, что в планах покупка третьего самолета для внутренней авиации, рассматривается вариант приобретения в содружестве с авиакомпанией «Аврора».

Отметим, стоимость билетов составляет в среднем около 1 600 рублей даже на самые протяженные маршруты благодаря программе субсидирования из бюджета Приморского края.

«В результате цена билетов на маршруты для обычного человека вполне приемлема. Например, билет из Единки в Светлую стоит всего 343 рубля. Можно смело сказать, что в развитии региональной авиации в Приморском крае сегодня началась новая веха», - заявил руководитель региона.

Глава региона также подчеркнул, что цена билетов на внутрикраевые перевозки останется доступной для жителей Приморья и в 2016 году.

Кстати, авиакомпания «Аврора» пополнила парк воздушных судов очередным лайнером Airbus A319. Самолет в оригинальной раскраске «Авроры» с регистрационным номером VP-BDM совершил посадку в аэропорту Владивостока 2 января, выполнив перегоночный рейс из города Тайнаня, о. Тайвань.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.