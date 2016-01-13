Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморье в 2016 году "пронзят" восемь новых авиамаршрутов
В Приморье продолжат развитие малой авиации. Еще 8 внутренних авиарейсов появится в крае в новом году. Об этом заявил губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
К главе региона обратилась жительница поселка Востока Красноармейского района Приморья с вопросом, будет ли открыто авиасообщение с отдаленным населенным пунктом края. Владимир Миклушевский подчеркнул: в новом году в крае появится еще восемь новых авиамаршрутов, в том числе и в поселок Восток.
«Уже сегодня самолеты внутренней авиации летают по 11 маршрутам. Мы постепенно развиваем маршрутную сеть. Для жителей края, пользующихся внутренними авиаперевозками, должны быть созданы элементарные удобства. Нужно подготовить посадочные площадки, аэродромы и авиавокзалы, и эта работа идет очень активно», - отметил Владимир Миклушевский.
Губернатор Приморья также подчеркнул: уже сегодня география полетов малой авиации расширила рамки до межрегиональных - из поселка Кавалерово открыт маршрут в город Хабаровск.
Самолеты малой авиации пользуются большой популярностью у жителей края, с начала полетов выполнено почти 1,5 тысячи рейсов и перевезено более 21 тысячи пассажиров. Глава региона отметил, что в планах покупка третьего самолета для внутренней авиации, рассматривается вариант приобретения в содружестве с авиакомпанией «Аврора».
Отметим, стоимость билетов составляет в среднем около 1 600 рублей даже на самые протяженные маршруты благодаря программе субсидирования из бюджета Приморского края.
«В результате цена билетов на маршруты для обычного человека вполне приемлема. Например, билет из Единки в Светлую стоит всего 343 рубля. Можно смело сказать, что в развитии региональной авиации в Приморском крае сегодня началась новая веха», - заявил руководитель региона.
Глава региона также подчеркнул, что цена билетов на внутрикраевые перевозки останется доступной для жителей Приморья и в 2016 году.
Кстати, авиакомпания «Аврора» пополнила парк воздушных судов очередным лайнером Airbus A319. Самолет в оригинальной раскраске «Авроры» с регистрационным номером VP-BDM совершил посадку в аэропорту Владивостока 2 января, выполнив перегоночный рейс из города Тайнаня, о. Тайвань.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Малая авиация Приморья готова перейти на "зимнее" расписание
- "Остап Шеремета" взял курс на достройку и испытания в Приморье
- Во Владивостоке стартовал конкурс "Добросовестный аварийный комиссар"
- "Группа ННК" подарила Владивостоку автобус
- Новая электричка будет ходить из Владивостока по 10 маршрутам
- Краевая авиация Приморья может выйти на международный уровень
- Стресс на улицах большого города
- Железнодорожники подставят стальное плечо
- Новый авиарейс связал Владивосток с Пусаном
- Приморцев пересадят на белорусские автобусы
Новости раздела
- Приморье становится сборочной площадкой
- В Приморье открыли новый "стильный" цех по производству сушено-вяленой рыбы и пресервов
- 376 тысяч тонн минтая выловили рыбаки Приморья
- Во Владивостоке начали штрафовать за рекламные штендеры на тротуарах
- Как повысить уровень теплоизоляции помещения
- Рыбаки Приморья "ныряют" в глубоководные перспективы
- Во Владивостоке на Международном конгрессе рыбаков соберутся более 450 участников
- Владивостокцы обживают углы
- Девелоперы экономят
- Лучшие специалисты ЯНДЕКС поделятся секретами крутых продаж и эффективного маркетинга
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Андрей Ищенко, похоже, забыл, что он слуга народа
- В России практикуют новый вид обмана автовладельцев
- Новым главой Приморья назначен "универсальный солдат" президента
- Андрей Тарасенко: "В Приморье было тяжелее, чем на подлодке"
- Районы пошли вразнос вслед за краем
- Банк России предупреждает жителей Приморья о финансовых мошенниках
- На Владивосток надвигается Taigafest
- Правительство предлагает начислять пенсии от балды
- Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко: "Ситуация в Приморье не очень хорошая"
- Новый губернатор пообещал сильно сократить число своих замов