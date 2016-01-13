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Китай ввел железную дорогу для "восточного экспресса" в Приморье

13 Января 2016, 09:00 | Приморье

China Railways завершила реконструкцию железной дороги Муданьцзян - Суйфэньхэ близ границы с Приморским краем РФ, на ней открыто пассажирское сообщение, сообщила «Интерфаксу» председатель Ассоциации прикладной экономики провинции Хэйлунцзян Чжан Чуньцзяо со ссылкой на официальные источники.

«Электрифицированная железная дорога Муданьцзян - Суйфэньхэ магистрали Харбин - Суйфэньхэ официально открылась для движения пассажирского экспресса. Восточный конец данного участка железной дороги связан с Транссибом России - расстояние до станции Гродеково составляет 26 км», - сказала Чжан Чуньцзяо.

После реконструкции время движения по дороге протяженностью 138 км сократилось с 4-5 часов до 1 часа 8 минут.

Как отметила глава ассоциации, открытие нового маршрута имеет важное значение для создания «Экономического коридора Китай - Монголия - Россия» и «Шелкового пути на суше и море провинции Хэйлунцзян» (проект региона). Помимо расширения пассажирского сообщения между странами, по данному маршруту через Муданьцзян российские товары могут быстрее доставляться в различные регионы Китая, в том числе в порты на юге страны. Новые возможности дороги значительно сокращают расходы и время транспортировки.

В конце декабря 2015 года сообщалось о завершении строительства пассажирского парка с прилегающей инфраструктурой станции Суйфэньхэ на железной дороге Муданьцзян - Суйфэньхэ. Новый железнодорожный вокзал, способен принять до 6 тыс. пассажиров ежедневно. С ним связаны шесть путей, четыре из которых ведут во внутренние регионы Китая, два - ширококолейные - в направлении России. Рядом строится автовокзал.

Китайская провинция Хэйлунцзян в мае предложила Дальневосточной железной дороге (ДВЖД, филиал ОАО «РЖД») организовать пассажирские перевозки сообщением Харбин - Владивосток. Перевозить пассажиров предлагалось через железнодорожный погранпереход Гродеково -  Суйфэньхэ до Владивостока, это расстояние поезд может проходить за 5 часов. Строительство скоростного участка от Харбина до Суйфэньхэ завершено в апреле 2015 года.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: китай  железная дорога 



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Комментарии

  • Антон15:08, 13.01.2016#

    а у нас с года 2008 только балаболят и не чешутся.

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