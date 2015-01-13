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"Евраз НМТП" приобрел два погрузчика-манипулятора Sennebogen
ОАО «Евраз Находкинский морской торговый порт» («Евраз НМТП», крупнейшая стивидорная компания в порту Находка, входит в Evraz Group) в рамках обновления технического парка приобрело два новых погрузчика-манипулятора Sennebogen серии D, пишет деловая газета "Золотой Рог".
Как сообщила пресс-служба стивидора, погрузчики производства Германии используются на территории угольного терминала для выгрузки угля из железнодорожных составов и других перегрузочных работ. Портовики угольного терминала поставили задачу повысить объемы выгрузки в зимнее время, когда часть угля идет в смерзшемся состоянии, до 230 вагонов в сутки, пишет газета "Золотой Рог".
В 2014 году «Евраз НМТП» также приобрел четыре дробильно-сортировочные машины Screen Mashine 4043T, две углесортировочные машины EDGE, две водяные пушки для подавления угольной пыли, четыре ковшовых погрузчика XGMA и другую технику.
ОАО «Евраз НМТП» полностью принадлежит ООО «Сибметинвест» (по 50% владеют ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» и ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат»).
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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