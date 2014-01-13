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Работодателей Приморья накажут за превышение допустимой доли иностранных работников

13 Января 2014, 13:06 | Приморье

За превышение допустимой доли иностранных работников в сфере розничной торговли и в области спорта работодатели могут быть привлечены к административной ответственности.

В департаменте по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края отметили, что хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в сфере розничной торговли и в области спорта, должны были скорректировать численность используемых иностранных работников до 1 января 2014 года.

Соответствующее Постановление Правительства РФ принято в декабре 2013 года.

За нарушение требований российского трудового законодательства хозяйствующие субъекты могут быть привлечены к административной ответственности.

Допустимая доля иностранных работников установлена в следующем порядке:

- розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво -  15 процентов общей численности работников;

- розничная торговля фармацевтическими товарами,  розничная торговля в палатках и на рынках, а также прочая розничная торговля вне магазинов – 0 процентов;

- прочая деятельность в области спорта - 25 процентов общей численности работников.

В раздел «деятельность в области спорта» попадают спортивные инструкторы, тренеры и спортсмены.

Напомним, в своем Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин акцентировал внимание на проблеме иностранной трудовой миграции. «Нужно упорядочить приём на работу иностранных граждан, прибывающих в Россию в безвизовом порядке, усилить ответственность работодателей за использование труда иностранных работников», - отметил президент.

В Приморском крае квота на 2014 год составила 23616 человек, что на 13 процентов ниже уровня прошлого года.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: миклушевский  миграция  Путин  работа  спорт  население  закон  торговля 



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