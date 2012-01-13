Для 50 тысяч приморских работодателей стартовала отчетная кампания в ПФР

ВЛАДИВОСТОК, 13 января, ZRPRESS. В Приморском крае в первые два рабочих дня поспешили отчитаться уже более 1,5 тысяч страхователей. Последними датами сдачи отчетности в 2012 году станут 15 февраля, 15 мая, 15 августа и 15 ноября.

В этот раз одним пакетом вместе с отчетностью по начисленным и уплаченным страховым взносам за 2011 год и данными персонифицированного учета на всех работников предприятий за 4 квартал 2011 года, работодатели предоставляют сведения о зарплате за 2011 год, которые учитываются впоследствии для целей обязательного пенсионного страхования, а также для исчисления пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Представлять всю отчетность необходимо одновременно одним отправлением, что позволит минимизировать расхождения между данными сведений по персонифицированному учету и отчетности по страховым взносам.

Кроме того, с 1 января 2012 года отменена отчетность в Пенсионный фонд для индивидуальных предпринимателей, не имеющих наемных работников, адвокатов, частных нотариусов, за исключением глав крестьянских (фермерских) хозяйств, которые должны предоставить отчетность в органы ПФР не позднее 1 марта 2012 года.

Формы отчетности и рекомендуемый порядок их заполнения размещены на официальном сайте ПФР (www.pfrf.ru), также их можно получить в территориальном органе ПФР по месту регистрации. Для удобства работодателей в Отделении работает справочный телефон: (423) 249-86 -17, сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда России по Приморскому краю.