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Для 50 тысяч приморских работодателей стартовала отчетная кампания в ПФР
ВЛАДИВОСТОК, 13 января, ZRPRESS. В Приморском крае в первые два рабочих дня поспешили отчитаться уже более 1,5 тысяч страхователей. Последними датами сдачи отчетности в 2012 году станут 15 февраля, 15 мая, 15 августа и 15 ноября.
В этот раз одним пакетом вместе с отчетностью по начисленным и уплаченным страховым взносам за 2011 год и данными персонифицированного учета на всех работников предприятий за 4 квартал 2011 года, работодатели предоставляют сведения о зарплате за 2011 год, которые учитываются впоследствии для целей обязательного пенсионного страхования, а также для исчисления пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Представлять всю отчетность необходимо одновременно одним отправлением, что позволит минимизировать расхождения между данными сведений по персонифицированному учету и отчетности по страховым взносам.
Кроме того, с 1 января 2012 года отменена отчетность в Пенсионный фонд для индивидуальных предпринимателей, не имеющих наемных работников, адвокатов, частных нотариусов, за исключением глав крестьянских (фермерских) хозяйств, которые должны предоставить отчетность в органы ПФР не позднее 1 марта 2012 года.
Формы отчетности и рекомендуемый порядок их заполнения размещены на официальном сайте ПФР (www.pfrf.ru), также их можно получить в территориальном органе ПФР по месту регистрации. Для удобства работодателей в Отделении работает справочный телефон: (423) 249-86 -17, сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда России по Приморскому краю.
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