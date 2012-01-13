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15,2 млн тонн нефти ESPO отправлено из порта «Козьмино» в 2011 году
ВЛАДИВОСТОК, 13 января, ZRPRESS. В Приморском крае спецморнефтепорт «Козьмино» – конечная точка трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» - полностью выполнил план по отгрузке нефти в 2011 году. Объем экспорта составил 15 млн 199 тыс. тонн нефти. План по отгрузке нефти в текущем году также составляет 15 млн тонн.
По итогам прошлого года наибольшее количество нефти отправлено в направлении США – 27%; вторую позицию занимает Япония – 19%; затем идут Китай – 18%, Южная Корея – 13% и Филиппины – 9%. Меньшие доли имеют Тайланд – 7%, и Сингапур – 4%; Перу, Индия, Индонезия – по 1 % каждая. Впервые, расширив географию экспорта, получателем нефти нового сорта ESPO стала страна Южной Америки – два танкера из порта Козьмино ушли в направлении Перу.
Помимо перевалки заявленного количества нефти важной задачей на 2011 год была подготовка объектов порта к увеличению мощности до 30 млн. тонн, которое предусмотрено строительством второй очереди трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан». Возводится дополнительная система учета нефти на береговых и причальных сооружениях, продолжается обустройство причала № 2 для приема одновременно двух танкеров и строительно-монтажные работы на пункте приема нефти. На 2012 год также запланированы мероприятия ФГУП «Росморпорт» по дноуглублению акватории в районе причала № 2 и укреплению подходной дамбы для обработки танкеров дедвейтом от 80 до 150 тыс. тонн.
До окончания работ по строительству второй очереди трубопроводной системы ВСТО количество отгружаемого сырья из спецморнефтепорта «Козьмино» останется на прежнем уровне. Таким образом в 2012 году планируется отправить на экспорт 15 млн тонн нефти. По утвержденному графику подачи и расстановки тоннажа в январе в порту будет обработано 13 судов, сообщает пресс-служба ООО «Спецморнефтепорт Козьмино».
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