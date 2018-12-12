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Десять тысяч приморцев подключились к мобильной связи "Ростелекома" в 2018 году

12 Декабря 2018, 14:28 | Приморье

Количество абонентов, подключившихся к мобильной связи «Ростелекома» в Приморском крае в 2018 году, превысило десять тысяч. Сервис набирает популярность в регионе: только в ноябре было продано 1019 SIM-карт цифрового провайдера.

Одно из главных преимуществ мобильной связи для абонентов компании – бесплатные звонки на домашние и мобильные номера «Ростелекома». Кроме того, клиенты могут обменивать минуты разговоров на гигабайты, смотреть 101 канал мобильного телевидения, не расходуя интернет-трафик, и переносить неиспользованный объём минут и SMS на следующий месяц.

«Прошло почти два года с начала работы «Ростелекома» в качестве виртуального мобильного оператора. Все это время мы расширяем спектр услуг и опций сотовой связи. Например, осенью ввели новый тариф «Для безлимита». Подключив его, за 500 рублей в месяц наши клиенты получают доступ к неограниченному трафику мобильного интернета и 500 минут исходящих звонков на номера любых операторов», — комментирует директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.

Для желающих воспользоваться мобильной связью «Ростелекома» с сохранением привычного номера до конца февраля 2019 года действует акция. При подключении тарифов «L» и «XL» линейки «Суперсимка» или семейного предложения «На всех» клиенты получат скидку в 20% на абонентскую плату в течение полугода. В рамках тарифного плана «На всех» к одному лицевому счету можно привязать сразу несколько SIM-карт с единым набором минут, SMS и гигабайт трафика. При этом абонентская плата за всех участников группы списывается только с баланса главного номера.

SIM-карты можно приобрести в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома», заказать на сайте или по телефону 8 800 100 0800. Также они есть в наличии у активных продавцов или инсталляторов, что даёт возможность стать абонентом мобильной связи при подключении интернета, «Интерактивного ТВ» или стационарного телефона.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.
 

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Теги: Ростелеком  связь 



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