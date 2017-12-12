Тайны контрактного двора

Система госзакупок должна была помочь бороться с коррупцией, что же получилось в итоге?

Внедренная в России система государственных закупок через аукционы и конкурсы была направлена на подавление коррупции, при которой должностные лица доверяли госзаказ «своим» аффилированным структурам.

Во что на самом деле превратилась эта система и какова ее реальная эффективность сегодня - можно увидеть на конкретном примере.

Суд не видит близких «Партнеров»

Нашумевшие истории со строительством отелей, океанариума, кампуса ДВФУ, мостов, дорог и множества других объектов дают лишь общее представление о том, что в системе госзакупок воруют, причем по крупному. Но как именно воруют, сколько и почему за это никто не несет ответственности хотя бы в назидание другим? - хорошие, как говорится, вопросы. И ответ на них кроется в официальном документе, в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела, которое в очередной раз вынесли в СЧ СУ УМВД РФ по г. Владивостоку.

Итак:

Есть в городе Владивостоке ООО «Партнеры», пребывающее в состоянии банкротства - что не огорчает ни его учредителя и директора Алишера САМАДОВА, ни крупного кредитора данной компании Ирину ХАСАНОВУ. Они вообще состояли раньше в близких отношениях. Включая деловые. И если верить документам арбитражного суда - сделки на десятки миллионов рублей. И вот сейчас бывшие сожители играют роли ответчика и истца, должника и кредитора, но в это время их компании мирно уживаются в одном офисе, а делами рулит конкурсный управляющий Владимир СТЕПАНЕНКО.

Однако банкротству ООО «Партнеры» вовсе не рад другой человек, бизнесмен Сергей МАНЬКОВ, учредитель и директор ООО «Дальневосточный торговый альянс» (ДВТА). Он тоже вел с Алишером Самадовым дела, заключал сделки на десятки миллионов рублей, держал общую бухгалтерию и доверял электронные ключи от системы «банк-клиент» на свою фирму. Сейчас Маньков и ООО «ДВТА» пытаются взыскать с ООО «Партнеры» и Самадова несколько десятков миллионов рублей, но не могут этого сделать, даже выиграв иск на 40 млн рублей. Потому что ООО «Партнеры» - банкрот, а главным кредитором выступает Ирина Хасанова через подконтрольные ей фирмы, причем, долги этой группе кредиторов растут прямо на глазах - вплоть до того, что претензии заявляет оффшорная фирма, не предоставляя арбитражному суду документов, необходимых по закону. А суд принимает претензии к должнику и без документов, тем более, что конкурсный управляющий Владимир СТЕПАНЕНКО не против (!) увеличения суммы долга, да и должник Самадов с кредитором Хасановой не возражали. Смена конкурсного управляющего ситуацию не изменила - его представитель защищал интересы группы кредиторов Хасановой. И такие решения проходили и апелляционную инстанцию суда - усиливая впечатление, что в суть происходящего и в содержание документов никто просто не вникает.

Банальный распил

Весь этот клубок разбирательств возник именно на почве дележа государственных денег по госконтрактам - которые выигрывало ООО «Партнеры», оформленное, как объясняет Сергей Маньков, специально для участия в торгах, на Алишера Самадова. Потому, что у самого Манькова были проблемы с банками, а у их третьего партнера - небезызвестного Сергея СЫЧЕВА, бывшего депутата думы Владивостока, - в «активе» судимость за мошенничество также на почве муниципального контракта. Самадов, бывший сотрудник мэрии, знакомый с системой госзакупок, и стал подавать заявки на различные конкурсы. Выигранные контракты распределяли по профилю: фирме Манькова - судоремонт, фирме Самадова - строительство.

Так они приобрели земельный участок на ул. Сабанеева, который вложили в инвестпроект с фирмой «Владстройзаказчик» на строительство двух жилых домов-высоток. За этот свой вклад ООО «Партнеры» получало по 15% площадей (квартир) в каждом доме. А еще на счету этой компании были контракты на ремонт банно-прачечного узла воинской части в пос. Шкотово, строительство на Камчатке и в Приморье, ремонт пограничных кораблей и последний перед конфликтом контракт - на ремонт двух спасательных судов.

Как поясняет Сергей Маньков, поскольку бухгалтерия фирм была общей, то во избежание неразберихи окончательные указания на перевод денег давал лично Алишер Самадов - по согласованию с Маньковым и Сычевым или на свое усмотрение. И нередко было так, что деньги, поступившие по одному контракту, использовались на другие цели, а долги в дальнейшем закрывались за счет новых поступлений средств.

По словам Манькова - в его официальных заявлениях в прокуратуру и МВД с СК России - контракт на ремонт спасательных судов исполнять было поручено его фирме ДВТА по договору субподряда. ООО ДВТА привлекло компанию из КНР и отправило «спасателей» на ремонт в Далянь, где их благополучно отремонтировали. Но расплатиться с китайским субподрядчиком Маньков не смог: по его версии, средства, поступившие по контракту, Самадов использовал на другие цели. Образовалась задолженность не только за ремонт, но и перед таможней, и за получение отремонтированными судами морского регистра.

Тогда-то между бывшими партнерами и начался конфликт, в ходе которого всплыли на поверхность многие пикантные детали. Как-то сама система исполнения госконтрактов через цепочку субподрядчиков, двойные контракты на одни и те же работы, платежи не через банки, а наличными, и фиктивные договора с аффилированными фирмами. Как говорится, полный букет. Но и это не все. Уже другие фирмы, такие как ООО «Алгоритм» (А.С. Самадов) и «ИК Капитал-инвест» (его сестра, А.С. Самадова) участвуют в сорванных госконтрактах и фигурируют в делах, «выбивая» в судах не заработанные ими государственные деньги.

Неизвестные подписи

Разбирательство сопровождалось обоюдными обвинениями конфликтующих сторон: так Маньков обвиняет Самадова в преднамеренном, по сути - фиктивном банкротстве ООО «Партнеры», в искусственном раздувании долгов за счет аффилированных кредиторов (фирм Ирины Хасановой «Восток-Авто-Строй» и «Фортунер», и оффшорной «Эллада коммерс ЛТД»), и выводе активов - в частности, продажи квартир, полученных им от «Владстройзаказчика» в доме №1 по ул. Сабанеева, 16-В, Деньги за которые на счета так и не поступили, а от квартир в доме №2 внезапно отказалось само ООО «Партнеры» в лице Самадова, и 1700 м.кв. сейчас под арестом по иску Манькова.

Самадов, в свою очередь, обвиняет Манькова в хищении из офиса документов компании и в составлении договора, которого Самадов якобы не подписывал. После экспертиз таких договоров нашлось много: из 50 документов за подписью А.С. Самадова, подписаны его рукой лишь четыре, а на остальных стоят автографы «неизвестных лиц с подражанием подписи Самадова» - как выяснилось, это была обычная практика в ООО «Партнеры»…

При всех вышеуказанных обстоятельствах, при наличии ущерба казне, аффилированности кредиторов, участвующих в процедуре банкротства, и их сделок с явными признаками заинтересованности - следствие УМВД по городу Владивостоку не усматривает в этом состава преступления и отказывает в возбуждении уголовного дела. В очередной раз - постановлением от 30 октября. Тем самым отвечая на вопрос: почему в нашей системе госзакупок процветает подобное.

Был контракт на ремонт спасательных судов. Он оплачен из казны. В целом - исполнен, за исключением нюансов: уплаты таможенных сборов и оплаты регистра, а что фирма там осталась должна другой фирме - их проблемы. Но китайский кредитор грозит арестом отремонтированных судов, и таможня взыскивает пошлину с судовладельца! Который является бюджетным учреждением, ФГБУ «Дальневосточные ЭО АСР». Попадающим в ряд кредиторов банкрота ООО «Партнеры» без шансов взыскать свои 6 миллионов, как и Российский морской регистр судоходства с долгом свыше миллиона. Но должностные лица, в чьи обязанности входит блюсти государственные интересы, в упор не видят всего этого, хотя спасательный отряд подавал заявление в полицию. Не читают, не вникают, не понимают? Или ждут команды от прокурора или даже от полпреда президента?

Судьба миллионов казенных рублей никому не интересна?

Так на самом деле выглядит с изнанки система госзакупок и контроля за исполнением госконтрактов: юридические лица создаются именно под участие в тендерах и конкурсах, ими отработаны схемы субподряда, где ответственных не найти, ими внедрена практика заведомо подложных документов, подписи на которых в нужный момент можно оспорить и отказаться от их исполнения. Все это известно контрольным и надзорным органам, суду - но они склонны «закрывать глаза». Ровно до тех пор, пока им не поступит конкретная команда в отношении конкретных лиц. А уж тогда - органы у нас компетентные, они все обо всех знают и все нарушения закона видят. Когда прикажут.

Пока не прикажут - разбирайтесь сами (машину жены Сергея Манькова сожгли во дворе дома прямо в центре города, его юрист был избит неизвестными после открытых угроз), а органам не до мелочей. Органы правовое государство строят - видимо, в свободное от коррупции время?

Разбирательства длятся два года, материалы проверок футболят по кругу: МВД - СКР - прокуратура, но в самом деле подвижек так и нет. Судьба миллионов казенных рублей в Приморском крае никому не интересна - может быть, на уровне ДФО должностные лица заинтересуются?

ОДНАКО

Налоги с суммы порядка шестидесяти миллионов рублей тоже никому не нужны? Ведь по заявлению Сергея Манькова именно столько должны стоить 20 квартир в новом доме по ул. Сабанеева в краевом центре.

Эти квартиры были переданы ООО «Партнеры», а потом проданы нескольким гражданам, включая вышеупомянутую г-жу Хасанову, сестру г-на Самадова и других работников ООО «Партнеры». Уплата за них денег подтверждается документами. Но деньги исчезли, на счета фирмы-банкрота не поступали и по налоговой отчетности не проходили. Денег просто нет - и нет в этом факте состава преступления, по выводу следствия УМВД по г. Владивостоку.

На фото: В Приморье любят ссылаться на законодательство, но часто забывают об исполнении его требований.

Евгений СИДОРОВ.