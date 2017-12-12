Россельхозбанк. С нами надежно

Россельхозбанк поддерживает экономику Приморского края

Россельхозбанк – один из крупнейших российских банков и основной финансовый партнер агропромышленного комплекса страны. В Приморском крае уже 16 лет ведет работу региональный филиал Банка, и за это время он стал надежным партнером для предпринимателей и жителей региона.

О деятельности филиала, основных показателях кредитования сельхозпроизводителей в текущем году, а также о новых проектах и услугах Деловой газете «Золотой Рог» рассказала директор Приморского регионального филиала Россельхозбанка Инга КЛОКОВА.

- Инга Гайнулловна, поделитесь основными результатами работы банка в регионе.

- Приморский филиал Россельхозбанка (РСХБ) начал свою деятельность в 2001 году, и за это время стал одним из первых в системе нашего банка. Сегодня Россельхозбанк работает со всеми категориями населения, малым бизнесом и крупными холдингами. Жители Приморья точно знают: Россельхозбанк открыт для каждого. Мы стремимся стать ближе к нашим клиентам. На сегодняшний день сеть филиала насчитывает 12 офисов продаж Россельхозбанка на территории края.

- В Приморье на завершающий этап вышли уборочные работы. Насколько активно филиал поддерживал данное направление в 2017 году?

- Кредитование сезонных работ (СР) является для Россельхозбанка одним из приоритетных направлений деятельности. Благодаря взаимодействию с администрацией Приморского края и районными органами власти наш банк полностью обеспечил аграриев региона требуемым объемом заемных средств на проведение сезонных работ. За 11 месяцев 2017 года на эти цели филиалом выдано более 550 млн рублей. Темпы кредитования корпоративных клиентов по данному направлению превышают аналогичные показатели прошлого года на 21%.

- Как обстоят дела с кредитованием корпоративного сектора?

- В 2017 году мы продолжаем активно кредитовать корпоративных клиентов. С начала года филиал выдал данному сегменту более 16 млрд рублей, что более чем в 3 раза превышает аналогичный показатель 2016 года. Для юридических лиц Россельхозбанк предлагает более 30 кредитных программ. Одним из важнейших направлений мы считаем работу с малым и микробизнесом. В результате сотрудничества с Гарантийным Фондом Приморского края с начала текущего года клиенты филиала воспользовались кредитами, обеспеченными поручительством Фонда, на общую сумму более 200 млн рублей. Стоит отметить, что Россельхозбанк стал первым из банков – участников программы льготного кредитования предприятий АПК, заключивших соответствующее соглашение с Минсельхозом России. Таким образом, наш банк выдает аграриям займы по ставке не выше 5% годовых и существенно упростил процесс получения господдержки для аграриев. За текущий год Приморский филиал Россельхозбанка предоставил в рамках данной программы более 400 млн рублей. Так, наш клиент ООО «Мерси Трейд Приморье» получил льготный кредит в октябре 2017 года на сумму 185 млн рублей для завершения уборочной на площади 5 700 га, засеянных соей, и продолжил подготовку к новой посевной в 2018 году.

В настоящее время при поддержке АО «Россельхозбанк» в Приморском крае продолжается реализация достаточно значимых проектов для региона в сфере птицеводства, выращивания зерновых культур и т.д. Также развивается инвестиционная сфера, обновляется парк техники и оборудования в области, успешно ведется строительство и модернизация современных агропромышленых комплексов.

- Какие услуги Россельхозбанка будут интересны приморцам?

- Для физических лиц, жителей Приморья Россельхозбанк предлагает более 10 видов кредитования на любые цели - от традиционных потребительских займов и кредитных карт до специальных программ на развитие личного подсобного хозяйства. Несколько дней назад произошло снижение процентных ставок по ряду кредитов для физических лиц, поэтому заемные средства стали еще доступнее!

Понимая важность работы, направленной на повышение доступности ипотеки и улучшение жилищных условий населения, банк стремится к постоянному снижению процентных ставок на ипотечный кредит. В филиале аккредитовано порядка 85 объектов недвижимости и около 35 застройщиков, поэтому каждый клиент Россельхозбанка сможет подобрать для себя подходящее жилье и оформить ипотеку на выгодных условиях. Всего филиалом в 2017 году 300 семей региона оформили ипотечных кредитов на общую сумму порядка 600 млн рублей.

Для тех, кто желает сохранить и выгодно приумножить свои сбережения, банк предлагает широкую линейку вкладов. В этом году мы представили новый депозитный продукт «Доходный», который предусматривает высокий процент даже при небольшой сумме денежных средств. Ключевым преимуществом депозита является возможность его досрочного закрытия без потери процентов в случае, если клиент направляет средства с него на первоначальный взнос по ипотеке или автокредиту в АО «Россельхозбанк».

Людям старшего поколения Россельхозбанк уделяет особое внимание. Специально для них банк предлагает вклад «Пенсионный плюс» с выгодными процентными ставками. Воспользоваться предложением могут клиенты, получающие пенсию на счет, открытый в банке. Вкладом предусмотрены пополнение и ежемесячная капитализация процентов, расходные операции с сохранением процентной ставки.

Также для пенсионеров Россельхозбанк предлагает удобное платежное средство — «Пенсионную карту», которую можно использовать для зачисления пенсий и социальных выплат. Выпуск карты осуществляется абсолютно бесплатно, а на остаток средств начисляется дополнительный доход.

Хочу поблагодарить всех клиентов, которые выбрали Россельхозбанк в качестве финансового партнера. Мы постоянно работаем над повышением качества и доступности всего спектра финансовых услуг и делаем все, чтобы сотрудничество с нами оставалось комфортным и выгодным.

Желаю вам финансового благополучия и успехов!

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Cергей КУЗЬМИН.