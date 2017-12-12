Большой кредит для малого бизнеса

Специально для клиентов малого бизнеса в банке «Российский капитал» создана линейка кредитных продуктов

О готовности кредитовать бизнес заявляют многие банки, но получают кредиты не больше 30% тех предпринимателей, которые обратились за финансовой поддержкой. Как стать идеальным заемщиком для банка и получить кредит, рассказал Андрей ВЛАСОВ, управляющий офисом «Владивостокский» банка «Российский капитал».

Стать хорошим заемщиком

Больше шансов получить кредит у бизнеса с прибылью, достаточной для обслуживания кредитных обязательств. Важное значение имеют и репутация компании, наличие положительной кредитной истории и опыта работы с банком. Чтобы учесть все возможности малых предприятий, банк «Российский капитал» использует специальную методику оценки клиентов малого бизнеса. Решение о предоставлении кредита принимается на основе финансового анализа деятельности клиента, базирующемся как на официальной бухгалтерской и налоговой отчетности, так и на данных оперативного учета малого предприятия. Обычно объем оборотного кредита не должен превышать квартальную выручку, при инвестиционном кредите чистая прибыль должна быть достаточна для погашения очередных взносов.

Залоги разные важны

Кредит может предоставляться под залог имущества, без залогового обеспечения вообще или с частичным залоговым обеспечением. В качестве залога принимается обычно имущество заемщика и/или третьих лиц. Самым надежным обеспечением являются векселя банка, гарантийные депозиты, гарантии АО «Корпорации МСП», АО «МСП Банка» и поручительства гарантийных фондов. Далее предпочтение отдается недвижимости. На третьем месте по степени ликвидности находятся транспорт и оборудование. Самый низколиквидный залог – товары в обороте.

Платить меньше и развиваться

Специально для клиентов малого бизнеса в банке «Российский капитал» создана линейка кредитных продуктов, отвечающая всем потребностям заемщиков. Она включает 5 видов кредитов на разные цели: пополнение оборотных средств, покрытие кассовых разрывов, приобретение коммерческой недвижимости, оборудования и транспорта, с возможностью принятия в залог приобретаемого имущества/оборудования/транспорта. Наиболее востребован кредит, предоставляемый на рефинансирование задолженности перед сторонними банками, – «Бизнес-преимущество». При этом, помимо погашения задолженности, часть кредита можно направить на пополнение оборотных средств, модернизацию или ремонт оборудования, приобретение недвижимости, транспорта, расчета с поставщиками. Таким образом, заемщики могут не только улучшить условия прежнего кредита, но получить дополнительные средства для развития бизнеса.

Ставки ниже

«Российский капитал» не только предлагает качественные сервисы и широкую линейку кредитных продуктов, но и стремится сделать кредитование более доступным. В ноябре произошло очередное снижение ставок по кредитам для малого бизнеса: в зависимости от суммы кредита ставки снизились на 0,5-1,5 процентных пунктов. Более доступные кредиты дадут клиентам банка дополнительный стимул для развития.





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