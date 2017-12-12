Глубоководному крабу ломают клешни

В Приморье ввели тотальный досмотр рыбной продукции одной компании

Новым витком конфликта старейшего рыбодобывающего предприятия Приморского края АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» и таможенной службы стали тотальные досмотры рыбопродукции с обязательной выгрузкой продукции на береговой холодильник и погрузкой продукции обратно на борт судна. У компании это вызывает задержки получения средств за продукцию, создает конфликтную ситуацию с покупателями в связи со срывом сроков поставок, а также приносит прямые миллионные убытки из-за простоя транспортов.

Примечательно, что происходящее в Приморском крае, а точнее, действия таможенных органов четко охарактеризовал министр открытого правительства Михаил АБЫЗОВ. После того, как 18 ноября на встрече с министром около 100 работников предприятия стоя поддержали доклад руководителя о проблемной ситуации с возбуждением в отношении РК «Восток-1» уголовного дела, из уст министра вылетело слово «репрессии».

Именно так федеральный чиновник прочувствовал ситуацию, когда просил руководителя ДВТУ не устраивать репрессий в отношении предприятия, решившегося на защиту своего предприятия и на отстаивание своей позиции.

Ответ министру

Однако буквально сразу после публичных слушаний предприятие было внесено «в списки рисков на 100% досмотр» как экспортного товара, так и судового снабжения для судов флота, то есть на все товары, подлежащие таможенному оформлению (декларированию). Это немотивированные административные действия по отношению к предприятию. Ведь оно за 26 лет существования не допустило ни одного случая несоответствия продукции, по весу и содержимому, коносаментам на отгруженную продукцию. При этом таможня знает, что отгрузка продукции с промыслового судна ведется под контролем инспекторов Пограничной Государственной Морской инспекции по технологии «100% проверки продукции по весу и внутри содержимому».

«Инициатива Дальневосточного таможенного управления так же по 100% проверке продукции уже на берегу не отвечает здравому смыслу. Этим действием демонстративно подчёркивается предвзятое отношение к предприятию со стороны ДВТУ и причинение ущерба, - уверен генеральный директор компании «Восток-1» Александр САЙФУЛИН. - Продукция несколько дней назад уже подверглась 100% осмотру так же Государственной организацией ПГМИ. И прав министр РФ - это чистой воды именно репрессии. Затратная операция выгрузки-погрузки производится ради пары часов для проверки продукции на береговом холодильнике. И нарушений со стороны предприятия не обнаруживается! Возникает вопрос: кому это выгодно и надо? Таможня должна понимать, что по каждому такому необоснованному и несостоявшемуся акту проверки, предприятие предъявит ей судебный иск на все понесенные расходы. Кто и что выигрывает в этом случае? Мы считаем – никто, а вот теряет финансовые ресурсы государство по инициативе таможни. Вернее, явственно высвечивается цель: таможня любым способом стремится доказать, что деньги налогоплательщиков на проведение дознание по уголовному делу в течение уже более 7 месяцев были потрачены не зря, ничего противоправного не найдено, но оправдаться нужно».

Напомним, что 28 апреля 2017 года Владивостокской таможней было возбуждено уголовное дело против РК «Восток-1». По материалам уголовного дела известно, что возбуждение преследования было спровоцировано гражданином США, имевшим конфликт с предприятием, и по версии руководства его анонимка была основана на лжесвидетельствах. Официальная версия таможни - это недостоверное декларирование таможенной стоимости, которое привело к неуплате таможенной пошлины. При этом из 101 судебного процесса по обжалованию действий таможни по корректировке цен предприятие выиграло 63, на рассмотрении в суде находятся оставшиеся 38 исков. Но так как товар идентичен, у предприятия есть все шансы добиться в суде положительного решения.

Американец готов сдаться

Между тем, отведенный шестимесячный срок для таможни на дознание закончился 28 октября. Именно с этим связывают в компании внесение «в списки рисков на 100% досмотр» и новую серию допросов. Правда, на каком основании таможня опять собирается допрашивать работников - неясно. Органы прокуратуры должны дать оценку таким действиям таможни.

Зато американский интересант уже признал свои противоправные действия против российского предприятия.

«Этот гражданин США сейчас по телефонам приносит свои раскаяния и извинения за содеянное руководству предприятия и их родственникам. Предлагает свои услуги для урегулирования вопросов с таможней. Год назад адвокаты компании подали иск против этого иностранного гражданина именно в США (он недоступен для российского правосудия), учитывая откровенно враждебные действия и чистый шантаж с требованием уплаты ему $1,5 млн якобы за молчание. Мы понимали, что воздействовать на него можно было только действиями через суд в США по месту жительства. И в результате проведённого расследования и проведения экспертиз судебными органами США было установлено, что этот гражданин фальсифицировал документы, создавал поддельные копии, таким образом обманывая суд. Выяснилось, что фальсификат и лёг в основу уголовного дела, возбуждённого таможней в России, и мы уведомляли таможню об этих фактах и неправомочности принятия во внимание непроверенных фактов», - рассказывают адвокаты компании.

По Законодательству США фальсификация документов и ложь под присягой являются тяжким уголовным преступлением, и этот гражданин теперь кается, приносит извинения.

«2 декабря 2017 года в 21 час по Владивостокскому времени он позвонил начальнику юридического отдела колхоза. Сказал, что он направил письмо заместителю начальника Дальневосточного таможенного управления, начальнику ДВ Оперативной таможни ФОМИНУ П.Е., просит встречу для того, чтобы урегулировать вопрос по уголовному преследованию колхоза. Мы не стали принимать его заявление во внимание, учитывая бесполезность попыток диалога с таможней. Все его звонки обусловлены надеждой на то, что предприятие отзовет иск в США из предстоящего суда. Но имея в виду явную нечистоплотность в действиях и огромные убытки в связи с действиями таможни, компания не намерена отзывать иск», - поясняют адвокаты.

Но это все в США, в России этот крабовый триллер развивается еще с весны по своим «законам». Если весной промысловые суда банально арестовывали, то теперь видимо пришла пора накинуть финансовую петлю, и это в тот момент, когда компания решилась на 400-миллионный инвестиционный проект по развитию глубоководного промысла.

Краба ломают

«После публичных слушаний с участием министра РФ Михаила Абызова экспортный товар (краб мороженный) и судовое снабжение для судов нашего флота были внесены в списки рисков на 100% досмотр», - указано в письмах компании в адрес руководителя Приморской специальной региональной комиссии, которая будет координировать работу надзорных ведомств, Андрея ТАРАСЕНКО и министра открытого правительства Михаила Абызова.

«10-11 ноября 2017 года компанию заставили выгрузить на склад 18 тонн голов трески для 100% пересчета и проверки внутри содержимого. Нарушений нет, потери времени составили 48 часов, потери на разгрузку на склад и погрузку опять на судно, а также простой судна составили 154 135 рублей. 1 декабря 2017 года задержан транспорт «Капитан Стекольщиков» с продукцией «варёно-мороженые секции глубоководного краба японикус» с целью 100% осмотра с выгрузкой всей продукции в количестве 155 тонн на береговой холодильник, с пересчётом и перевешиванием продукции и проверки внутри содержимого. После провала по поиску фактов нарушений продукция была опять отгружена на судно. И такая дорогостоящая операция была произведена ради пары часов работы инспекторов таможни, хотя все это можно было сделать на борту судна», - рассказали в компании.

Следует отметить одну важную особенность. Секции варёно-мороженого краба японикус (красный) являются продукцией прямого употребления в пищу сразу после дефростации и, учитывая это, производятся по ТУ 9265-064-00472124-09, предусматривающему особые технологические и санитарные условия в части обеззараживания помещений, особых условий гигиены производственного персонала. Ящики опечатываются особым способом, известным покупателям, специальной обвязочной машинкой, и как бы являются «печатью», фиксирующей сохранность и изоляцию продукции от внешней среды. Покупатель сразу заметит, вскрывались ли ящики, и если вскрывались, то от такой продукции он отказывается. Помимо этого, краб-стригун японикус имеет ещё одну особенность: у него очень хрупкий панцирь, и даже при малейшем воздействии он получает повреждения, и цена такой продукции значительно снижается. При обычных перевалках промысловое судно – транспорт – береговой холодильник в порту назначения для доставки покупателю получается до 10% ломаной продукции. Эта доля повреждений допускается и не приводит к снижению цены.

При дополнительной перевалке транспорт – холодильник - судно, как в случае с досмотром транспорта «Капитаном Стекольщиков», наверняка добавится еще до 10% ломаного краба, и тогда возникает проблема отказа покупателя от всей партии продукции. Это уже убытки, которые при последовательной генерации приведут к вымыванию оборотных средств и банкротству компании.

«От убытков от нереализации 155 тонн краба компанию уберегли работники Первомайского таможенного поста Владивостока. Инспектора, получив от нас официальное уведомление об особенностях продукции краба-стригуна японикус отнеслись к этому с пониманием и ограничились проверкой внутри содержимого 12 ящиков, тем не менее, вся партия (155 тонн) была выгружена на берег. В дальнейшем уведомили о проведенной проверке со вскрытием ящиков покупателя, который пояснил, что учитывая количество мест в коносаменте отгрузить эти ящики, но он их как покупку не принимает, так как есть риск поставки потребителю небезопасного (обсемененного) товара. Иначе бы, при 100% проверке, практически вся партия была бы погублена, а это 155,312 тонн продукции стоимостью $706 645,12. Покупатель уведомил нас, что, учитывая дополнительную перевалку, количество ломаного краба, видимо, значительно увеличится, и в зависимости от этого (по результатам инспекции) будет изменена цена, или произойдет отказ от всей партии», - сказали в компании.

Реакция таможенного руководства на письма «Восток-1» пока неизвестна. Однако юристы компании уверены, что при тотальном досмотре всех подлежащих декларированию товаров и запасов судового снабжения, компания уже к лету не сможет продолжить свою деятельность. Противопоставить юридическую аргументацию действиям таможенной структуры пока не получается. И поэтому хронология событий каждый день наносит очередной финансовый удар по колхозу.

Так 3 декабря в 18-30 транспорт «Капитан Стекольщиков» все же вышел из порта Владивосток. В результате 100% выгрузки, хранения и последующей обратной погрузки данной партии крабовой продукции, а также простоя судна, прямые убытки компании составили 703 546,4 рублей.

Сломанный диалог

Экономисты предприятия дают следующий прогноз. В год оформляется почти 100 таможенных деклараций (не менее 70 по экспорту продукции, и не менее 20 по оформлению судового снабжения). И если будет продолжаться такая практика 100% досмотра всех декларируемых нами товаров, компания будет нести значительные дополнительные и неоправданные убытки, а также иметь упущенную выгоду из-за снижения цены на продукцию ввиду потери качества, вызванной дополнительной перевалкой продукции. И уже летом следующего года часть судов колхоза прекратит свою промысловую деятельность, учитывая пример с транспортом «Капитан Стекольщиков», возможные финансовые убытки составят около 500 млн рублей, что создаст огромную брешь в финансах предприятия и невозможность обеспечить флот для нормальной работы.

«Более того, сведения о том, что наша продукция подвергается постоянному таможенному досмотру, уже повлекли отказы сторонних транспортных судов по доставке нашей продукции. Создается угроза массового простоя промысловых судов (около 40% выпущенной продукции мы отгружаем на сторонние транспорта), а это также многомиллионные убытки», - сообщили в компании.

Угроза потери работы и заставляет экипажи судов обращаться через прессу к краевой прокуратуре и к врио губернатора Андрею Тарасенко. Кроме того, коллектив и руководство компании считает, что в ситуацию в первую очередь должен вмешаться начальник управления ДВТУ Юрий ЛЫДЫГИН.

«Несколько ранее проведенных встреч рыбацкой общественности с руководителем ДВТУ и его заместителями привели к тому, что был налажен конструктивный диалог по наиболее болевым точкам. Рыбаки и таможенная служба договорились вместе вырабатывать совместные механизмы решения проблем, возникающих от законодательных изменений и правоприменительной практики. Впервые за долгие годы были приняты решения по созданию рабочей группы. Теперь, когда сотни судов на бассейне оформляются за три часа, а наши транспорта в течение нескольких суток, ясно, что кому-то выгодно довести конфликт интересов до того уровня, когда сотни работников заявят массовый протест, отстаивая свои права, как произошло на публичных слушаниях 18 ноября. Но руководитель ДВТУ обязан быть человеком государственным, и отреагировать на то, что сотрудники ведомства создают явно нездоровую обстановку в обществе, и особенно это негативно выглядит в преддверии важнейшего политического события - выборов президента России. Мы как руководители пытаемся успокоить людей и не допустить социальных волнений в крае. Но наши работники видят, то что происходит вокруг предприятия, которым они дорожат и связывают с ним свое будущее и благополучие своих семей и готовы защищать свои интересы», - утверждает Александр Сайфулин.

Досье "Золотого Рога": Пункт 11 постановления правительства РФ от 19 марта 2008 г. N 184 «О порядке оформления судов рыбопромыслового флота, уловов водных биологических ресурсов и произведенной из них рыбной и иной продукции и государственного контроля (надзора) в морских портах Российской Федерации (с изменениями от 11 января 2017 года)» разъясняет, что продолжительность оформления и государственного контроля устанавливается комиссией в зависимости от типа судна, численности экипажа, видов и количества продукции рыболовства и не может превышать 3 часов. В соответствии со ст. 94 Таможенного Кодекса Таможенного Союза - при проведении таможенного контроля таможенные органы исходят из принципа выборочности и ограничиваются только теми формами таможенного контроля, которые достаточны для обеспечения соблюдения таможенного законодательства таможенного союза и законодательства государств - членов таможенного союза, контроль над исполнением которого возложен на таможенные органы.

На фото: Суда колхоза «Восток-1» должны работать и приносить краю налоги, а не простаивать у причалов.

Cергей КУЗЬМИН.