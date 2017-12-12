Краб хотят "разделать" по-новому

Дальневосточные рыбаки убеждены, что отход от «исторического принципа» в распределении крабовых квот нанесет отрасли непоправимый урон

Публикация в федеральных СМИ информации о том, что на стол президенту России легло письмо с предложением вывести распределение прав на добычу крабов из-под действующего порядка, закрепленного законом «О рыболовстве», всколыхнуло рыбацкое сообщество Дальнего Востока.

Неизвестные авторы письма предлагают отказаться от «исторического принципа» распределения квот на вылов краба и предоставлять доступ к ценному ресурсу исключительно по результатам аукционов - сроком на 10 лет. И уже в 2019 году разыграть на аукционах квоты на добычу 60 тысяч тонн крабов различных видов, закрепленные за компаниями в 2008 году. Сроки их действия истекают 31 декабря 2018 года, но в соответствии с положениями действующего закона эти квоты должны и далее закрепляться за компаниями – уже не на 10, а на 15 лет.

Кроме того, неизвестные инициаторы изменения действующих правил предлагают отказаться от так называемых инвестиционных квот на краб, когда компании получают их, взяв на себя обязательства по строительству судов-краболовов на территории России. В качестве мотивации такого решения высказывается мнение, что «строительство краболовных судов в силу их низкой технической вооруженности не создаст предпосылок для развития высокотехнологичного отечественного судостроения».

Особую тревогу рыбодобытчиков вызвала информация, что на письме с этим предложением имеется резолюция президента Владимира ПУТИНА с поручением помощнику Андрею БЕЛОУСОВУ рассмотреть эти предложения, которые, по мнению многих, сделаны в интересах нескольких крупных участников рынка.

Представители дальневосточного рыбопромышленного комплекса единодушно высказываются о недопустимости вывода отдельных промысловых видов из действующей системы распределения прав на добычу водных биоресурсов.

– Изменение законодательства в довольно срочном порядке, когда до момента распределения квот осталось меньше полугода, настораживает рыбацкую общественность, - поделился тревогой президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) Георгий МАРТЫНОВ. – На мой взгляд, нельзя этого делать по нескольким причинам. Так, если мы изменим «исторический принцип» хотя бы по одному объекту промысла, то все это здание, которое мы строили 17 лет под названием «исторический принцип распределения квот», пошатнется. За крабом может последовать основной объект промысла российских рыбаков – минтай, за ним – треска и так далее. Нельзя в одночасье менять правила распределения квот, выработанные нами в процессе трудоемкой и важной работы, которую мы проделали совместно с государством. Правила, утвержденные и согласованные, в соответствии с которыми рыбаки выстраивают свою политику на ближайшие 15 лет, должны быть стабильными.

По оценке президента Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александра ДУПЛЯКОВА, «аукционные инициативы» разрушают всю систему доверия, которая сложилась в рыбной отрасли.

– У нас нет монокомпаний, которые бы добывали лишь один объект. За компаниями закреплены доли квот и на крабов, и на различную рыбу. И в целом высокая рентабельность одного объекта покрывает низкую рентабельность других объектов, и в компании идут комплексные инвестиции. И когда банки оценивают компании на предмет кредитных рисков, они смотрят на все их квоты, все их активы. И если краб будет «вырван» из этого комплекса, объем инвестиций резко сократится, - отметил Александр Дупляков.

По мнению рыбаков, изъятие крабов из «исторического принципа» может серьезно подорвать доверие бизнеса к государству, последствием чего станет всплеск браконьерства, уход в «теневой сектор», рост нарушений и экономических преступлений, с которыми все эти годы велась целенаправленная борьба внутри отрасли.

Еще одним негативным последствием такого решения, если оно будет принято, по мнению Георгия Мартынова, будет потеря доверия на международном уровне. «Мы нанесем огромный вред инвестиционной политике, которая проводится на Дальнем Востоке. Сегодня в регионе благодаря усилиям президента и государства создана уникальная инфраструктура для развития бизнеса, не только российского, но и международного. Мы добились сдвигов в развитии экономических отношений с Японией, Китаем, Республикой Корея, демонстрируя партнерам незыблемость наших экономических стандартов, – сказал он. – Они внимательно следят за конъюнктурой рынка, за тем, как складывается крабовый и рыбный бизнес России. Это своего рода лакмусовая бумажка нашей экономической стабильности и для других стран АТР. Принятие этих, на первый взгляд, внутренних мер по изменению порядка распределения крабовых квот бумерангом отразится и на экономической политике в регионе по отношению к России.

По мнению дальневосточных рыбаков, не стоит ожидать, что крабовые аукционы, если они все-таки будут введены, дадут большой и всесторонний финансовый эффект. Высокие результаты, которые показали недавние аукционы по продаже крабовых квот, были обусловлены тем, что компании были уверены в долгосрочном закреплении за ними права на доступ к ресурсу. В случае же разрушения «исторического принципа» интерес к инвестициям в ресурс будет сильно снижен – не будет уверенности в том, что вложения удастся окупить.

– Откровенно говоря, если не дай бог это произойдет, крупные компании, которые серьезно занимаются этим бизнесом, найдут деньги на аукцион и повторно купят квоты, в том же объеме или немножко меньше. Но что получит тогда государство? – задает Георгий Мартынов вопрос, на который уже знает ответы. – Эти компании точно не будут строить рыбоперерабатывающий флот, который они уже заложили, в том числе и на приморских верфях, не будут вкладывать деньги в развитие береговой инфраструктуры и в социальные программы, в развитие рыболовства в Мировом океане. И не потому, что они обидятся, у них просто не будет денег, ведь чтобы выступить на аукционах вновь придется брать кредиты в коммерческих банках под большие проценты. А потом 10 лет после проведения аукциона отрабатывать кредитные ресурсы. Да, разово, возможно, будет пополнен бюджет, но мы проиграем в главном, потеряв устойчивую перспективу развития отрасли и социальной инфраструктуры, ее окружающей. А это тысячи рабочих мест и огромные суммы налогов, которые крабовые компании сегодня платят в бюджет Российской Федерации.

Учитывая важность ситуации, врио губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО выступил в защиту нынешнего механизма закрепления долей, отметив, что изменения приведут к остановке порядка 60 предприятий Дальневосточного бассейна, около 3 тыс. человек плавсостава потеряют работу. В письме, адресованном помощнику президента РФ Андрею Белоусову, он просит учесть позицию рыбацкого региона при рассмотрении важнейшего для отрасли вопроса.

Вообще же, по мнению многих руководителей рыбопромышленных компаний, сама попытка каким-то «кабинетным» скрытным образом вывести крабовые квоты из системы «исторического принципа» плохо сказывается на инвестиционной привлекательности всей рыбохозяйственной отрасли. Поэтому сегодня представители рыбацкого сообщества ведут работу по выработке консолидированной позиции, которая будет озвучена на предстоящем съезде рыбаков в феврале следующего года, и очень надеются, что руководство страны прислушается к их компетентному и аргументированному мнению.

На фото: Государство должно понимать, чем чревата новая схема раздела крабового промысла.

Юрий РОГОВ.