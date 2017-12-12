Инвестора объехали стороной

Из-за несогласованных действий ответственных госструктур проект резидента ТОР «Надеждинская» оказался на грани срыва

Строительство основной дороги ТОР «Надеждинская» обернулось для ее резидентов непредвиденными потерями и, возможно, срывом сроков реализации их собственных проектов. В данный момент строительство некоторых объектов приостановлено, поскольку заблокирован доступ техники к земельным участкам.

В ходе строительства большой окружной дороги временные съезды, ведущие к участкам резидентов, строители перегородили бетонными блоками, проложив перед ними асфальт, построили тротуары и в ближайшее время там появятся ограждения. Теперь у резидентов нет возможности ни вывести работавшую на их участке технику, ни загнать туда дополнительную.

А между тем техника, которую они используют на своих стройках, дорогостоящая, арендовалась на условиях почасового тарифа, и сейчас нет возможности даже заправить ее топливом, чтобы не останавливать строительные работы. По словам заместителя директора ООО «Арника» Николая ФИЛЯ, на их участке на данный момент находится 60-ти тонный эскаватор, простаивает бульдозер. «Для продолжения строительных работ необходимо пригнать еще пару самосвалов, но мы не можем этого сделать, потому что нет физической возможности заехать на наш участок. А нам за этот декабрь нужно выполнить большой объем работ, весной его делать будет уже поздно», говорит инвестор.

Ситуация эта возникла в результате несогласованности действий государственных структур, отвечающих за создание инфраструктуры на этой территории. Как известно, за весь проект ТОР «Надеждинская» ответственность несет, прежде всего, Корпорация развития Дальнего Востока. Она определяет зоны резидентов внутри территории и соответственно планирует систему внутриквартальных дорог. Но строительство этих дорог запланировано только на следующий год. А окружную дорогу строит край, причем ее строительство должно завершиться к концу нынешнего года. Собственно, из этого несовпадения во времени связанных между собой основных инфраструктурных строек и выросла проблема, остановить которую на любом из этапов ее развития не нашлось кому из ответственных лиц.

Попытки резидентов обратить внимание этих лиц на надвигающуюся проблему за несколько месяцев до ее возникновения не увенчались успехом. В октябре было написано письмо в департамент дорожного хозяйства с просьбой оставить съезды к участкам, его подписали многие резиденты. В заявлении на имя прокурора инвесторы пишут: «21 октября 2017 года нами был отправлен запрос о возможности устройства съездов с региональной трассы к нашему участку. 9 ноября в ДДХ по этому поводу было проведено совещание совместно с руководством АО «КРДВ» и представителями резидентов, где были рассмотрены наши пожелания и отмечены на карте дороги предполагаемые места съездов, однако ответа до настоящего времени не получено». Ситуация дошла до полной остановки стройки резидента.

Проект региональной окружной дороги, по словам специалистов в департаменте дорожного хозяйства, создавался на основе той информации, которую им предоставили в КРДВ, и съезды были внесены в проект точно в соответствии с этой информацией. Как получилось так, что в проекте этой дороги на участке примерно в 4 километра выделено несколько зон резидентов, но не оказалось запланировано ни одного съезда, объяснить толком не может никто, как, собственно, никто в департаменте не знает, почему только на одном относительно небольшом участке дороги строится сейчас несколько съездов, расположенных друг от друга на расстоянии примерно метров 300. По крайней мере, в ходе поездки по новой дороге мы насчитали как минимум три таких съезда.

- Когда документы готовились на стадии проектирования, КРДВ предоставляла нам сведения о том, где должны быть съезды, - пояснил зам директора департамента дорожного хозяйства Дмитрий ДЕМЕНТЬЕВ. - Они должны были нам предоставить свою запроектированную или намечаемую внутреннюю сеть улиц, соответственно с координатами, чтобы мы могли заложить это все в проект, в том числе съезды. И до сих пор они нам не представили, где они их планируют делать. Соответственно, съезды не были запроектированы изначально. Поэтому сейчас, естественно, мы не будем их делать, потому что у нас дорога еще в процессе стройки, она не сдана приемочной комиссии, не получен акт ввода. Когда она будет введена в эксплуатацию, тогда резидент может к нам обратиться, мы предоставим ему технические условия, и он разработает свою проектную документацию. И выполнит съезд в соответствии с техническими условиями, которые мы ему выдадим.

Из этого ответа следует, что чиновники теперь готовы переложить затраты на строительство съезда на инвестора, которому, между прочим, изначально была обещана помимо льгот административная поддержка, и который уже сейчас в сложившейся ситуации несет убытки от остановки своей стройки и простоя техники. А ведь у этого большого проекта, который реализует компания «Арника», соинвесторами являются иностранные компании. Как может сложиться его судьба, если они выйдут из проекта, отказавшись от непредвиденных затрат? «Проект сейчас на грани срыва» - констатирует Николай Филь.

Очевидно, вопрос по поводу законности действий чиновников в этой ситуации будет рассматриваться соответствующими органами, что тоже потребует времени. Но не только это приведет к затягиванию стройки инвестора. Новый проект съездов потребует помимо времени еще и денег, а строительство их неизбежно приведет к демонтажу новенькой, только что сданной комиссии, дороги в местах съезда, кто бы их не строил. Ситуация абсурдная: уже сейчас, когда стройка дороги еще не завершена, понятно всем, что ее тут же будут местами ломать. Но остановить надвигающееся безобразие и достроить съезды пока не уложен окончательно поперек них асфальт никто не в состоянии!

- Краевики могли бы иначе поступить – оставить временный съезд, - говорит Николай Филь, - а когда Корпорация сделает внутриквартальные дороги, решить, что с этим съездом дальше делать. Мы подошли с таким предложением, но нас отфутболили. Говорят: «мы все делаем в рамках проекта». А где вышестоящее руководство? Почему не попытаться достучаться до них и скорректировать строительство?

А между тем без ответа остается вопрос об общем съезде на внутриквартальные дороги. Инвесторы уверяют, что его в проекте тоже нет. Как же его будут строить, если асфальт уже положен на протяжении почти всей дороги? В департаменте прояснить этот вопрос не удалось, на него был получен общий ответ: никакой корректировки начального проекта не было. Кстати, во время поездки по строящейся дороги ТОР «Надеждинская» в глаза бросился уложенный странным образом кабель под уличное освещение. Никакой защиты на кабеле заметно не было, при этом его просто засыпали щебнем. Если камни, смещаясь, перетрут кабель, что вполне ожидаемо, то свет на новенькой дороге погаснет. А чтобы устранить проблему придется тротуар вскрывать?

Стоит отметить, что проблема резидента не приобрела бы такой остроты, если бы на территории опережающего развития функционировала внутриквартальная дорога. Но в Корпорации развития Дальнего Востока резидентов тоже не услышали. «В ответ на вопрос, который мы задаем уже на протяжении года КРДВ по поводу строительства внутриквартальных дорог, прозвучал вопрос: а для чего они вам нужны?», - рассказывает резидент. Но эта дорога позволила бы не только зайти технике с других съездов, хоть для этого и понадобилось бы сделать крюк в несколько километров, но и способствовала бы более эффективным решениям в ходе строительства объекта резидента.

- Внутриквартальные дороги связаны с решением еще одного важного вопроса- говорит Николай Филь. – Участок, на котором развернулась наша стройка, представляет собой естественный холм. И нам не понятно, в какую сторону его выравнивать, точнее, насколько необходимо поднимать, поскольку мы не знаем высот дорог внутриквартальных. А как нам потом в горку подниматься к участку? Или нам придется съезжать с горы? Можно же сразу было это как-то предвидеть и согласовать с резидентами. Сделайте проект внутриквартальных дорог, а мы уже под них подстраиваться будем. А сейчас что мы можем делать? Вот нам надо грунт вывозить, а мы могли бы спокойно отсыпать, выравнивать площадку. Зачем его куда-то увозить, если его можно использовать на своем участке?

Проекта строительства внутриквартальной дороги, по словам инвестора, еще нет. Следующий год должен стать началом ее строительства. Убытки, которые сейчас на начальном этапе стройки несет инвестор, могут к середине следующего года, когда потребуется выполнить огромный объем работы и завести соответствующее оборудование, резко возрасти, если не появится внутриквартальная дорога. Для чего создавалась площадка с льготным режимом, если возникшие от непродуманности решения могут перечеркнуть все предполагаемые выгоды?





Елена АБАШЕВА.