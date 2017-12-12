Развивать Приморье с опорой на свой бизнес

Виктор Кривулин: «Слагаемые регионального успеха складываются из интересов людей, которым создаются условия для достижения целей»

В настоящее время по решению президента РФ в Приморском крае формируется новая команда управления. Ей поручено вывести край из стагнирующего в течение многих лет субъекта РФ в лидеры по всем экономическим и социальным показателям. Учитывая стратегическое в географическом плане местоположение региона, он должен стать передовой площадкой для развития современных технологий во всех областях, которые традиционно были здесь развиты. Также необходимо добиться высокого уровня развития социальной сферы, а значит сделать регион особенно привлекательным для жителей нашей страны.

Для публичного разговора о столь сложной и столь вовремя поставленной федеральным центром задаче мы пригласили успешного предпринимателя, много лет занимающегося развитием своих производств и не только, председателя совета директоров ОАО «Строитель» Виктора КРИВУЛИНА.

- Виктор Серафимович, цель нашей беседы обозначена. Хотелось бы узнать ваше мнение: как можно решить столь серьезную задачу?

- На мой взгляд, для ее решения требуется выполнить ряд условий. Во-первых, в регионе необходимо создать бизнес-сообщество, которое, используя «правила игры», разработанные совместно с администрацией края, прописанные и продекларированные, шаг за шагом начинает двигаться к поставленной цели.

Поясню. На самом деле, в этой фразе заложен огромный труд краевого руководства для достижения поставленной цели. Здесь и ежедневный контроль за безопасностью бизнес-сообщества, выраженный в пресечении любых попыток посягательства на бизнес. Любая попытка приостановить бизнес от любой структуры, имеющей на это право, в конце каждого дня должна рассматриваться специальной комиссией при губернаторе края, куда должны войти все силовые ведомства. Эта комиссия должна работать до тех пор, пока не исчезнут все желающие поживиться чужими доходами под различным предлогом.

Считаю, что это пункт №1 в «правилах игры» при взаимодействии бизнеса и власти на территории.

По моим оценкам, при серьезном подходе эта проблема в крае исчезнет через три месяца, и мы уже не станем вспоминать о ней в дальнейшем. Тогда комиссия будет собираться дважды в месяц. Ни один чиновник или служащий, наделенный властью, не сможет использовать свои полномочия во вред бизнесу, понимая, что он наносит вред лично всему краю в виде сокращения бюджетных поступлений в казну.

Во-вторых, не менее сложный и ответственный момент – это формирование бизнес-сообщества. Это формирование возможно на основе живущих и работающих в регионе бизнесменов уже состоявшихся и имеющих определенный опыт работы и, на мой взгляд, безусловно стремящихся увеличить свои доходы, обороты, уровень жизни.

Каким-то образом надо найти подходы и привлечь сюда также предпринимателей из Москвы и других регионов страны, используя привлекательные «правила игры» и географическое расположение региона.

Используя пул законов, связанных с министерством развития Дальнего Востока, надо заинтересовать иностранные компании для развития международных бизнес-проектов, связанных с географическим расположением Приморского края. Эту работу надо особо освещать в международных средствах массовой информации.

На базе структуры образования всех уровней в Приморском крае стоит ввести обязательные факультативные занятия, а в дальнейшем курсы, программы по обучению молодежи основам бизнеса со школьного возраста до университетской скамьи.

На основании результатов обучения и кристаллизации одаренных и способных к развитию детей под эгидой администрации Приморского края создавать бизнес-инкубаторы, где отслеживать до определенного уровня развитие бизнесмена. При помощи создания бизнес-ячеек и на основании грантов губернатора формировать уставной капитал ООО – отдельно взятой ячейки инкубатора.

При этом необходимо предусмотреть возможность бизнесмену выкупить основную долю у государства и стать полноправным хозяином созданного предприятия при достижении бизнесменом и его бизнесом определенной зрелости.

- А нужно ли нам патриотическое воспитание бизнесменов? Ведь это сегодня - зачастую люди с большими возможностями, но космополитическими взглядами…

- На мой взгляд, это не менее важная часть развития взаимоотношений между бизнесом и властью. При осуществлении любого процесса бизнесмен связан с ресурсами, которыми обладает Приморский край. Ресурсами в широком понимании этого слова. Таким образом, он уже вовлечен в вопросы патриотического отношения к своей территории, а, следовательно, и всей страны.

Порой, зарабатывая и увлекаясь, люди забывают о том, что всё то, что у них получается, происходит благодаря тому, что они находятся на территории РФ. Что именно здесь у них зародились связи, ресурсы, которые позволяют им зарабатывать большие деньги и мыслить настолько свободно, насколько они пожелают.

Таким образом, у руководства территории сегодня есть одна большая задача, которая связана с идеологической основой происходящих здесь бизнес-процессов. Образно говоря, все подразделения Приморского края - социальной сферы, сферы развития территории - должны с благодарностью относиться к стране, где мы живем. Это первый и главный ключ, открывающий двери к понятию «любовь к Родине» со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Подводя итог первой части нашего разговора, я хотел бы вернуться к поставленной задаче – формированию новых бизнес-элит в Приморском крае.

Я глубоко убежден, что при постановке такой цели и выполнении вышеперечисленных пунктов под руководством администрации края, из разрозненного сообщества бизнесменов можно создать глубоко патриотичные целенаправленные бизнес-элиты, которые будет не стыдно так называть, и которые поведут за собой все население Приморского края к требуемым на сегодняшний день запросам времени.

Эти созданные бизнес-элиты будут называться новыми не потому, что их кто-то достал из коробки и сказал, что это новые, а потому, что эти бизнес-элиты будут жить и работать по новым, глубоко продуманным правилам игры, понимая, что руководство региона и страны делают все возможное для процветания их дела и улучшения уровня жизни в регионе. Сама администрация края должна стать примером для подражания как в быту, так и в работе.

- В последние годы мы наблюдаем очень большой интерес к Дальнему Востоку со стороны президента РФ. Видим огромные вложения со стороны госмонополий. Каково ваше мнение по данной ситуации?

- Лично я расцениваю это как пример того, как надо работать! Закладывая фундамент в огромные предприятия, инфраструктуру, социальную сферу, нам дают понять, что мы не забыты на «далекой окраине» нашей страны, а, наоборот, являемся стратегическим рубежом во всех отношениях. И сегодня нам, жителям Приморья, необходимо показать положительную динамику роста во всех сферах жизни нашего края и доказать, что не зря в территорию, где мы живем, вкладываются огромные средства.

- Нам, к сожалению, приходится учиться на ошибках. Как вы оцениваете опыт работы предыдущих управленческих команд, так сказать, результаты их деятельности?

- Невооруженным взглядом видно, что все эти годы край стагнирует и все более приходит в упадок во всех отношениях, включая и основную позицию – снижение демографии. Люди больше умирают, а не рождаются, и не приезжают, а убегают. Это и есть результат их работы!

Последняя волна чиновничества просто поражает! Это люди какого-то особого склада. Понимая, что ответственность, безусловно, наступит для каждого, видя перед собой массу примеров оценки подобной деятельности силовыми структурами, они направляют свои возможности и способности на совершение противоправных действий.

Непрерывный процесс взлета на высшие посты управления краем тех или иных индивидуумов, которые после освещения СМИ их противоправных действий вызывают огромное разочарование, говорит о том, что система подбора и расстановки кадров на высших постах государственной власти в регионе фактически не работала так, как надо.

Отсюда и результат – один из самых богатых регионов страны с уникальным географическим расположением сегодня является дефицитным во всех отношениях.

- Чего же особенно надо добиться, чтобы положительно оценивать работу администрации края?

- Оценкой деятельности новой команды может стать бюджет Приморья, хотя бы в 300 млрд рублей, который должен быть сформирован в результате работы крепкой команды нового руководителя региона, нацеленной на развитие всех отраслей экономики. Соответственно, если рационально и эффективно расходовать такие деньги, то жизнь в Приморье приобретёт совершенно другие очертания. В первую очередь это касается социальной сферы – образования, здравоохранения и физического воспитания, особенно – молодёжи.

- Какие, на ваш взгляд, у нас имеются возможности пополнения бюджета, достижения положительной динамики развития края?

- На сегодняшний день группа компаний «ДВСК» технически готова строить 300 тыс. квадратных метров жилья в год. Что это значит? При цене 50 тыс. рублей за квадратный метр этого построенного жилья может быть реализовано на сумму 15 млрд рублей! Это за год – 30 жилых домов, в которые смогут заселяться наши приморцы. Помимо просто житейских моментов радости новоселов, бюджет края от этого получит прямых и косвенных налогов более двух миллиардов рублей.

А что мы имеем на сегодняшний день? Два дома на 400 квартир в неравной борьбе мы строим уже 10 лет.

Хотя слово «строим» здесь не подходит. Пытаясь сдать построенное, мы сталкиваемся с дичайшими нарушениями законодательства. Вынуждены в судах, при помощи прокуратуры Приморского края приводить в соответствие федеральным законам тарифы коммунальных служб края.

Небольшой пример: стоимость подключения к воде дома площадью 14 тыс. квадратных метров с 37 млн рублей по требованию коммунальщиков в начале договорных «отношений», была снижена и фактически установлена в соответствии с федеральным законом в размере 67 тыс. рублей!

Чтобы добиться этого нам потребовалось два года! Два года разговоров, писем, совещаний, обсуждений различных предложений и компромиссов с людьми, которые оказались просто мошенниками и сегодня находятся под уголовным преследованием. Вот такое взаимодействие бизнеса и власти было при попустительстве бывшего главы нашего региона.

Вместо ежегодных поступлений в бюджет и, как минимум, переезда большого количества людей, желающих улучшить свои жилищные условия, вместо выполнения поручения Президента РФ о строительстве в крае минимум 500 тыс. квадратных метров жилья в год – сплошное разочарование обманутых чиновниками дольщиков и обманутых застройщиков. Произошел обман целого сегмента экономики края. Строительная отрасль могла дать тысячи рабочих мест, миллиарды налоговых поступлений в бюджет. Но не дала.

В этом году в статье «Кризис строительства существует только в головах чиновников» в №13 Деловой газеты «Золотой Рог» мы уже говорили, что в отношении строительной отрасли у нас необходимо создать координационный совет, включающий в себя все ветви власти, и фактически занимающийся недопущением остановок в строительстве, остановок при подготовке и выдаче строительной документации, попыток оказать давление на бизнес.

Всем государственным служащим, чиновничеству необходимо в кратчайший срок переориентироваться на методическое оказание помощи бизнесменам в преодолении хитросплетенных ухищрений, придуманных ранее ими же при трактовании законов для выстраивания барьеров для бизнеса.

Сегодня эти же законы им необходимо перечитать в новом свете, открыть для себя их положительные аспекты и разработать для бизнеса законную методику правильного и быстрого прохождения пути формирования разрешительной базы при строительстве, как и в любой другой отрасли экономики. Это, прежде всего, безопасность людей, безопасность окружающей среды и другие обязательные требования государства.

А с чем мы ранее сталкивались на деле… При сдаче документов для согласования в Управление архитектуры города Владивостока, мы через 30 дней узнавали о том, что наш дом находится в «красных линиях», после чего получали отказ и всю документацию обратно! Мы передавали её проектировщикам, которые с недоумением смотрели на два разных документа с одинаковой печатью Управления архитектуры с двумя разными вариантами прохождения по участку «красных линий». Набравшись терпения, мы ждали, а проектировщики переделывали проект так, чтобы соблюсти строительное законодательство и расположить новый дом вне «красных линий» обозначающих те или иные сервитуты.

Через полгода мы вновь сдавали уже измененный проект на согласование, будучи абсолютно уверенными, что теперь точно сделали все правильно. Но ровно через 30 дней получали отказ в согласовании из-за того, что наш объект снова находился в «красных линиях». Так родилось понятие «самонаводящиеся красные линии», следующие за домом, куда бы он ни двигался по участку проектировщиками. В настоящее время у нас существуют пять различных вариантов прохождения «красных линий» по одному и тому же участку. В определенный момент, когда господин «архитектор красных линий» уволился, у нас закончились техусловия на воду, затем – на тепло и электричество, а в итоге – вышли сроки льготного использования под строительство земельного участка.

И что интересно. Когда мы пытались преодолеть тот или иной барьер, выдуманный извращенным мозгом коррумпированного чиновника, остальные члены «сообщества» чиновников от строительства каким-то образом владели всей ситуацией о наших «проблемах», и «умело» ими пользовались для выстраивания дальнейших препятствий и барьеров, связанных с разрешительной документацией, уже со своей стороны.

Это лишь один из примеров взаимодействия бизнеса и власти за последние 15 лет.

Сегодня большой многоквартирный дом – очень сложное инженерное сооружение – мы можем построить всего за один год. Но, чтобы получить разрешительные документы, а затем документы на ввод его в эксплуатацию, надо шесть-семь лет! Это находится вне прямых указаний Президента РФ, и мириться с таким саботажем недопустимо.

Я привел лишь небольшой пример вопиющего безобразия, ранее творившегося в Приморском крае, а что касается взаимодействия бизнеса и власти в процессе самого строительства – это отдельный разговор на несколько статей.

- Виктор Серафимович, что бы вы сказали, подводя итог нашей беседе?

- Глядя на людей, рядовых чиновников и чиновников должностью чуть повыше, на тех, с которыми мы сталкиваемся в своей работе, на то, с каким умением они формируют эти пресловутые барьеры, условия противодействия бизнесу, мы понимаем, что это очень умные и практичные специалисты. Им приказали «не пущать», и они и не пущали!

При правильном указании вектора развития отношений бизнеса и власти в Приморском крае, я уверен, они за две, максимум – за три недели, сбросят прошлые «установки», и в новых условиях смогут полностью с тем же профессионализмом поднять экономику региона, указывая бизнесу правильные и достаточные шаги для скорейшего его выхода на лидирующие позиции.

Предлагаю ввести институт кураторства, закрепив каждого бизнесмена за работником профильного департамента или управления. При этом разработать правила поведения чиновника с бизнесменом, разъясняющие спектр взаимоотношений, при котором к чиновнику не будет вопросов со стороны правоохранительных органов. И обязательно ввести аттестацию по данному предмету с ведением строгой статистики по результатам.

Считаю, что при таком подходе в нашем крае возможно сформировать бизнес-элиты нового поколения. Все другие пути, на мой взгляд, неэффективны и, соответственно, безрезультатны.





На фото: Производственная база флагмана строительной индустрии Приморья АО «ДВСК» может решить проблему доступного жилья.

Виктор КУДИНОВ. Фото автора.