Текиев стал судоремонтником, рудознатцем и строителем

Известного политика потянуло в реальный сектор экономики

Один из самых известных политиков и бизнесменов Приморского края Джамбулат ТЕКИЕВ стал единственным собственником «Славянского судоремонтного завода» (ССРЗ, Хасанский район), выкупив 100% акций ПАО у предпринимателя Юрия РАДЧЕНКО, родственника Елены ТЕКИЕВОЙ. Кроме того, основатель группы «Беркут» в партнерстве с группой китайских товарищей планирует заняться добычей цветных металлов и строительством туристического комплекса в Хасанском районе.

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», Джамбулат Текиев с марта текущего года является единственным владельцем и генеральным директором зарегистрированного во Владивостоке ООО «Бизнес-инвест». Специализацией компании заявлено «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления». Интересно, что до октября 2014 года 76,92% капитала ООО владела Елена Текиева, долю которой выкупил Исмаил Абакаев, консолидировавший впоследствии в своих руках 100% капитала.

Кроме того, бывший директор ООО «Беркут» владеет 30% долей ООО «Горнорудная компания «Аскольд» (Владивосток), зарегистрированного опять же в марте 2017 года. Партнерами Джамбулата Абдулхалимовича по этому проекту выступают три китайских предпринимателя – ДУН Нин, ХАНЬ Лянли и ФЭН ЯЦЗЮНЬ. «ГРК «Аскольд», как и следовало предполагать, специализируется на добыче руд прочих цветных металлов.

Еще один коммерчески интересный проект политик реализует на паритетных началах с китайским бизнесменом ЛИ Пэнчэном. Основанное партнерами в октябре 2017 года ООО «Юй Пэн Приморье» зарегистрировано во Владивостоке и специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Интересно, что бывший губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ во время встречи с председателем совета директоров компании «Юй Пэн» ЛЮ Вэньбо пытался привлечь китайских инвесторов к участию в проектах «Жилье для российской семьи» и строительству жилья для детей-сирот и граждан, переселяемых из аварийного жилого фонда.

Кроме того, Джамбулат Текиев и Ли Пэнчэн в августе зарегистрировали, опять же на паритетных началах, ООО «Игл Интернешнл Отель», которое, как видно из названия, может заняться строительством в Приморье гостиничного комплекса.

А на прошлой неделе стало известно, что Джамбулат Текиев выкупил 100% уставного капитала ПАО «ССРЗ» - 1 млрд 609 млн 446 тыс. 596 обыкновенных акций номиналом 2,5 копейки. Юрий Радченко остается владельцем 80% капитала ООО «Международный перегрузочный комплекс «Троица», 80% ООО «Нерпа» и 100% ООО «Автомобильный переход «Краскино».

Досье "Золотого Рога": Славянский судоремонтный завод является одним из крупнейших предприятий судоремонтной отрасли Дальнего Востока. Предприятие способно выполнять докование любых типов судов (ледоколов, плавбаз, транспортных, рыбодобывающих, специального флота) водоизмещением до 35 тыс. тонн, а также их комплексный ремонт. Уставный капитал АО составляет 402 млн 361 тыс. 649 рублей. Юрий Радченко стал собственником 87,7976% акций тогда еще ОАО «Славянский судоремонтный завод» в декабре 2009 года, выкупив долю ООО «Беркут». Затем г-н Радченко довел долю до 100%.

В дальнейшем на базе Славянского СРЗ ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» построит компакт-верфь для строительства рыбопромысловых судов длиной до 80 метров.

В рамках III Восточного экономического форума судозавод «Пелла» подписал с Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций, ООО «Антей» (Владивосток, специализируется на рыболовстве) и Ассоциацией добытчиков краба Дальнего Востока (АДК) соглашение о сотрудничестве по этому проекту.

«Такой же завод мы построили в Санкт-Петербурге в 2015 году, и за 1,5 года работы изготовлено пять судов, четыре из них уже спущены на воду. Среди наших заказчиков есть и дальневосточные компании, поэтому мы и приняли решение организовать такое же производство в Приморье. Предполагается, что завод сможет выйти на полную мощность уже через два года», - пояснил гендиректор «Пеллы» Герберт ЦАТУРОВ.

«Пелла» также планирует сотрудничать с корейскими партнерами по поставкам оборудования - как для строительства верфи, так и для установки на суда. Пока речь идет о лизинге, но не исключена и возможность локализации производства в РФ.

Досье "Золотого Рога": Текиев Джамбулат Абдулхалимович родился в Чечено-Ингушской АССР 28 февраля 1968 года, окончил Полтавский кооперативный институт, аспирантуру НИИ Труда России в Москве, кандидат экономических наук. В 2006 году окончил юридический институт ДВГУ. В 1990 году, после окончания института по распределению направлен для работы в Хасанский район Приморского края заместителем председателя Райпо. С 1993 года возглавлял ТОО «Беркут» в Хасанском районе (ныне - ООО). Начинавшее с торговли предприятие выросло в многоотраслевой холдинг. После избрания Текиева в Законодательное собрание Приморского края в ноябре 2002 года управление над бизнесом приняла Елена Текиева, одно время бывшая самой богатой супругой в депутатском корпусе Приморья. 18 сентября 2016 года Джамублат Текиев избран депутатом Законодательного Собрания Приморского края 6-го созыва по одномандатному округу №5, в который входят Надеждинский муниципальный район и часть территории Уссурийского городского округа. Утвержден председателем комитета по региональной политике и законности Законодательного Собрания. Член регионального политсовета партии «Единая Россия».

На фото: Основателю группы «Беркут» наскучила политика.

Олег КЛИМЕНКО.