"Партия Дела" расширяет представительство

Председатель Приморского регионального отделения Всеволод Ию вошёл в Генеральный совет партии

В конце ноября в Москве состоялся IV съезд «Партии Дела», который СМИ назвали «съездом обновления». Обновление коснулось руководящих органов партии, куда вошли известные в России общественные деятели, а также яркие представители региональных отделений. Кроме того, съезд утвердил экономическую программу, основанную на политике протекционизма в различных отраслях.

Об итогах съезда «Партии Дела» и ее работы в Приморье в уходящем году Деловой газете «Золотой Рог» рассказал руководитель регионального отделения партии, глава Чкаловского сельского поселения Спасского района Всеволод ИЮ.

Напомним, что «Партия Дела» за последние два года стала главным поставщиком сенсаций на выборах в Приморье. В 2015 году ей удалось победить «Единую Россию» в борьбе за думу Спасского района, набрав наибольший процент голосов по партийным спискам. А год спустя, после того, как результаты кампании-2015 были аннулированы под административным давлением, «Партия Дела» вновь получила больше мандатов, чем «ЕР», сумев провести на пост председателя своего кандидата.

- Всеволод Сантеевич, почему очередной съезд «Партии Дела» называют «съездом обновления»?

- Прежде всего, потому что в партию, в ее руководство приходят новые люди из самых разных сфер. К нам присоединяются военные, предприниматели, деятели культуры. Более широким становится представительство «Партии Дела» в регионах России. Такой подход, по моему мнению, абсолютно оправдан. Сегодня «Партия Дела» набирается опыта работы в органах власти, имея депутатов на муниципальном уровне. Доказав свою эффективность, мы перейдем к следующему этапу – работе в региональных заксобраниях. А задача на перспективу состоит в том, чтобы партия прошла в Госдуму РФ.

- По итогам съезда вы вошли в один из руководящих органов «Партии Дела» - ее Генеральный совет. Как Вы видите свою дальнейшую деятельность?

- В первую очередь, я хотел бы поблагодарить руководство партии и делегатов за оказанное мне доверие. Естественно, что теперь круг моих задач в партии серьезно расширится. Если раньше я отвечал только за работу приморского отделения «Партии Дела», то сейчас мне необходимо вникнуть в жизнь других регионов. Например, мы очень продуктивно пообщались с председателем Сахалинского регионального отделения. Уверен, что опыт политической работы, в том числе организации выборных кампаний, который «Партия Дела» получила в Приморье за последние годы, будет востребован и моими однопартийцами на Сахалине. Мы готовы поддержать их как консультационно, так и организационно.

- В 2015 и 2016 годах жители Спасского района стали свидетелями того, как их волеизъявление на выборах было поставлено под сомнение. Все помнят ситуацию, которая сложилась с выборами председателя районной думы осенью 2016 года… Как работается в этих условиях депутатам от «Партии Дела»?

- В районной думе шестеро наших депутатов работают, по моему мнению, очень плодотворно. Потому что они пришли в думу именно работать, а не устраивать демарши. Однако мы по-прежнему пытаемся оспорить в разных инстанциях прошлогоднее снятие нашего представителя Натальи НЕРОДЫ с поста председателя думы. Ситуация сложилась уникальная – у нас есть ответ от ЦИК РФ, где сказано, что и Наталья Нерода из «Партии Дела», и Хачик ШАГИНЯН из «Единой России» являются легитимными председателями. То есть в думе Спасского района сегодня реальное двоевластие!

В настоящее время дума рассматривает бюджет Спасского района на будущий год. Наши депутаты настаивают на том, чтобы документ был больше ориентирован на решение социальных проблем.

- В одном из предыдущих интервью Вы говорили о несправедливости нынешней системы межбюджетных отношений, при которой у поселений почти не остается денег на решение вопросов местного значения. Можете привести конкретные примеры?

- За примерами далеко ходить не надо. На территории Чкаловского сельского поселения, которое я возглавляю, есть профучилище №59. Оно находится в ведении края. Не так давно его в целях экономии преобразовали в филиал другого училища в поселке Кировский. И для того, чтобы еще больше сократить расходы краевого бюджета, планируется в несколько раз уменьшить земельный участок, на котором расположено наше училище! Если раньше земельный налог по данному участку приносил в казну Чкаловского поселения более 2 млн рублей ежегодно, или четверть всех доходов, то с 2018 года поступления могут уменьшиться в несколько раз. А ведь поступления земельного налога – это, в том числе, источник для расходов на зарплаты работникам культуры, на ремонт учреждений.

Со своей стороны мы, конечно, пытаемся не допустить такого варианта развития событий. Власти поселения предложили районной думе принять обращение к властям Приморья по данной ситуации. Вопрос будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний. Думаю, что нашу позицию поддержат не только депутаты от «Партии Дела», но и все, кому небезразлична судьба района.

- От событий районного масштаба предлагаю вернуться к более глобальным процессам. Два месяца назад в Приморье сменился глава региона, сейчас активно формируется новая команда. Почувствовали ли Вы, что отношение к «Партии Дела» со стороны краевого руководства изменилось?

- Пока рано делать однозначные выводы о том, как повлияют изменения во власти на работу нашей партии в Приморье. Но хочется надеяться, что новый руководитель края Андрей ТАРАСЕНКО не будет вести себя по отношению к партиям и общественным объединениям так же, как его предшественник, по принципу: я барин, а вы холопы. Мне импонирует, что врио губернатора пытается создать сильную команду в краевой администрации – мы видим, что на посты вице-губернаторов он приглашает тех, кто реально пользуется авторитетом в Приморском крае и обладает серьезным опытом работы в своей сфере.

- Какие задачи, на ваш взгляд, предстоит решать новым властям края в первую очередь?

- Тут не нужно ничего выдумывать. У края есть четко определенные сферы ответственности, которые нуждаются в нормальном финансировании – образование, здравоохранение, дороги и так далее. Если в сельской местности начнут строиться хорошие дороги, нормальные ФАПы, то будет расти и качество жизни, будет и развитие экономики. Тем более, что в Приморье есть немало предприятий, которые могут и умеют решать такие задачи. Поэтому давайте дадим возможность работать именно им!

На фото: Председатель Федерального Совета «Партии Дела» Константин Бабкин (слева) и руководитель Приморского регионального отделения партии Всеволод Ию на съезде в Москве.

Артем СТРОГИН.