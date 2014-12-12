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В Приморье из-за нестабильности в экономике растет популярность подработок
Рекрутинговый портал HeadHunter решил выяснить, многие ли штатные сотрудники Приморья имеют подработку, зачем они берут фриланс и не отвлекает ли он от основной работы.
Оказалось, что подработку (или, как ее называют «фриланс») имеют 40% опрошенных штатных сотрудников Приморских компаний, при этом их количество значительно увеличилось по сравнению с 2012 годом: тогда дополнительный источник дохода был у каждого третьего.
Каждый десятый (10%) признался, что подрабатывает сегодня исключительно по причине нестабильного экономического положения в стране, пытаясь таким образом перестраховаться и накопить средства на черный день. Двумя годами ранее в аналогичном опросе этот вариант ответа никто не выбрал.
Наиболее распространенной причиной для подработки является нехватка денег, получаемых по основному месту работы, а также подвернувшаяся возможность, от которой не было желания отказаться.
Интересно, что в каждом втором случае (54%) подработка позволяет получить до четверти оклада по основному месту работы, однако в каждом десятом случае дополнительный заработок равен или даже превышает официальный.
Стоит отметить, что подработка дается людям все сложнее: каждый десятый признается, что часто не высыпается, вследствие чего эффективность на основном месте работы значительно снижается. Еще столько же не скрывают, что порой и вовсе игнорируют задачи основной работы в пользу подработки.
Как бы то ни было, расставаться с основной работой в пользу дополнительной сотрудники компаний не спешат: более половины (59%) – по причине нестабильности дополнительного заработка. Незаконность подработки как явления, в свою очередь, стала волновать значительно реже (16% - в 2012 году, 4% - в 2014 году).
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