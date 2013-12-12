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Проект строительства нефтехимического комбината представлен в Приморье
Первый вице-губернатор края Сергей Сидоров провёл совещание по реализации в Приморье проекта строительства Восточного нефтехимического комбината. Инвестиционное решение о реализации проекта принято руководством ОАО «НК Роснефть».
Проект представил советник президента ОАО «НК Роснефть» по координации проектов на Дальнем Востоке Виктор Ишаев.
Он рассказал, что, в рамках выполнения поручений Президента РФ Владимира Путина по обеспечения нефтепродуктами Дальнего Востока, ОАО «Роснефть» приняло решение – увеличить мощность ВНХК с 10 до 30 миллионов тонн нефтепереработки в год.
Начало строительства комбината намечено на 2015 год.
Сергей Сидоров отметил, что руководство края окажет проекту поддержку.
«Будет создана рабочая группа по его реализации, с участием представителей Минвостокразвития. Строительство ВНХК - поручение Президента РФ, и оно будет выполнено», - подчеркнул Сергей Сидоров.
Виктор Ишаев проинформировал участников совещания, что комплекс окажет мощный мультипликативный эффект для Приморья.
«Благодаря реализации проекта регион получит доходы в бюджет всех уровней – налоговые поступления и мощный мультипликативный эффект, который также окажет воздействие на социальное развитие региона», - сказал он.
По оценкам специалистов, кроме снижения цен на нефтепродукты и создания соответствующей инфраструктуры будет обеспечено развитие сопутствующих производств, создано порядка 100 тысяч квалифицированных рабочих мест, обновлена социальная и энергетическая инфраструктура.
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