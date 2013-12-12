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Росприроднадзор одобрил разработку первой очереди нефтезавода в Приморье. Но в старой конфигурации
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования выдала положительное заключение по итогам государственной экологической экспертизы разработки проектной документации объектов первой очереди "Восточной нефтехимической компании" (ВНХК) мощностью до 10 млн тонн в год по сырью.
В то же время, как сообщал ZRPRESS.RU, совет директоров НК "Роснефть", которая является инициатором проекта строительства ВНХК, принял решение разместить новый завод в районе Пади Елизарова Партизанского района Приморского края, а не в районе п. Первостроителей Находкинского городского округа, как предполагалось ранее. Изменения места расположения вызвано увеличением первоначальных планов по мощности с 10 млн тонн до 30 млн тонн. Объем инвестиций в строительство трех очередей оценивается в 1,3 трлн рублей.
Таким образом, новая конфигурация проекта нуждается в новом одобрении.
Проект рассчитан на 15 лет реализации. Он предполагает строительство вместе с самим нефтехимическим комплексом нового морского порта с терминалами по приему и отгрузке как нефти, так и нефтепродуктов.
Предполагается, что в периоды пикового спроса ВНХК в Приморье сможет производить свыше 100 тыс. тонн автобензина в месяц.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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