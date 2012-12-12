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Абоненты НТК получили доступ к 3G
ОАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") объявило об открытии для абонентов ОАО "Новая телефонная компания" (НТК) доступа к cети 3G.
Теперь абоненты НТК имеют возможность регистрироваться с сети 3G "Билайн" в Приморье и пользоваться всеми возможностями высокоскоростного Интернет-доступа на скорости до 21 Мбит/c.: могут проверять электронную почту, пользоваться соцсетями, смотреть онлайн-видео на телефоне или с помощью 3G-модема.
Пользование Интернетом в сети "Билайн" тарифицируется для абонентов НТК по тарифам домашней сети, говорится в сообщении Приморского филиала ОАО "ВымпелКом".
"Возможность пользоваться 3G была одним из главных вопросов, который интересовал абонентов НТК, и теперь сеть 3G "Билайн" стала доступна, причем по домашним тарифам. Достаточно настроить телефон или модем и глобальная сеть откроется на скоростях до 21 Мб/с. Это наш главный предновогодний подарок всем абонентам НТК. В настоящее время настроить подключение к сети 3G "Билайн" можно в ручном режиме. Мы работаем над тем, чтобы подключение абонентов происходило автоматически", - прокомментировал нововведение Александр ТЕПЛЯКОВ, возглавляющий "Билайн" и НТК в Приморье.
В случае необходимости абонент имеет возможность вернуться в сеть НТК. Для этого требуется в настройках телефона либо установить автоматический поиск сети, либо выбрать оператора НТК в ручном режиме.
Олег КЛИМЕНКО.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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