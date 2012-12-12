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СК "Защита-Находка" не может справиться с катастрофой самостоятельно
Самарская компания «Компаньон» за последний год поглотила уже две страховые региональные компании — в Екатеринбурге и в Кемеровской области и вот теперь добралась до Владивостока. «Сделка с «Компаньоном» завершена на 90%», — заверил «ЗР» генеральный директор компании «Защита-Находка» Андрей БАСЛЫК.
Сумму сделки назвать он отказался. По его мнению «Защита-Находка» стала жертвой процесса укрупнения, протекающего на страховом рынке. Но если во многих развитых странах процесс укрупнения происходит путем приобретения акций компании по рыночной стоимости, то в России зачастую используются административные методы.
«Наши проблемы были спровоцированы тем, что в прошлом году в течение трех месяцев нам задерживали бланки полисов ОСАГО. А обязательства-то остались», — сообщил Андрей Баслык.
В 2011 году «Защита-Находка» не могла получить в Москве полисы ОСАГО, и вынуждена была торговать полисами других компаний. В результате по неофициальной информации компания понесла убытки на 50 млн рублей. Причем страховые выплаты в проблемном третьем квартале 2011 года составили 87,5 млн рублей.
Проблемы «Защиты-Находка» усугубило то, что у компании недеверсифицированный бизнес, считает Андрей Баслык. Поэтому когда удалось получить бланки полисов ОСАГО процесс падения компании уже начался.
«Акционер мог бы еще поддержать компанию. Но он посчитал, что с такими правилами как в России вкладывать дополнительные средства и работать на страховом рынке не имеет смысла», — сообщил Андрей Баслык.
Генеральный директор компании «Защита-Находка» заверил, что клиенты, которым причитаются выплаты по полисам ОСАГО, со временем обязательно получат их. Впрочем, клиенты могут получить в офисах компании свои страховые акты, дабы иметь гарантию, что их документы не потеряются при слиянии компаний.
Досье «ЗР»
Страховая компания «Защита-Находка» начала свою работу с 1992 года, как филиал ОАСО «Защита» (Москва). В 1997 г. была преобразована в самостоятельную компанию ОАСО «Защита–Находка» (г. Находка). В 2010 году компания занимала в Приморье почти 25% страхового рынка по ОСАГО.
Клиентами компании являются судоходные компании, порты, судоремонтные и рыбопромышленные предприятия, фирмы разных форм собственности, а также более 200 тыс. физических лиц. Компания осуществляет свою деятельность по 25 направлениям, страхуя имущество, грузы, наземный и водный транспорт, различные виды гражданской и профессиональной ответственности, работает в сфере добровольного медицинского страхования. В числе первых компания получила лицензию на право проведения обязательного страхования автогражданской ответственности и продала первый в России полис ОСАГО.
Крупнейшие акционеры ОАСО «Защита-Находка»: ОАО «ПМП» — 44,77%, а также ОАО «Находка Торгмортранс»; Находкинский рыбный порт и др. В целом – более 30 предприятий и организаций, и более 400 физических лиц, среди которых Александр КИРИЛИЧЕВ (1,84% акций) и Андрей Баслык (0,25% акций). Уставный капитал Общества составляет 141 000 000 (Сто сорок один миллион) рублей и состоит из номинальной стоимости 58 750 000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций равной номинальной стоимостью 2,40 (два) рубля 40 копеек каждая (размещенные акции).
Компания «Компаньон» на страховом рынке работает 10 лет. Она входит в ТОП-50 крупнейших розничных компаний России. Занимает одно из лидирующих мест по сборам в Поволжском Федеральном Округе. Является одним из крупнейших региональных автостраховщиков России. «Компаньон» имеет развитую агентскую сеть в более чем 60 городах присутствия и свыше 400 филиалов, отделений и офисов продаж на территории РФ. В сентябре 2012 года Национальное рейтинговое агентство присвоило «Компаньону» постоянный рейтинг «А+».
Олег ЖУНУСОВ, «Золотой Рог».
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