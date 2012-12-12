Правительство подставило экспортную подножку приморским вольфрамодобытчикам

ОАО "Приморский ГОК" и ОАО "ГК "АИР" (Приморский край, крупнейший добытчик руды и переработчик вольфрамового концентрата в России) - обратились к главе Минвостокразвития РФ Виктору ИШАЕВУ и губернатору Приморьякрая Владимиру МИКЛУШЕВСКОМУ с просьбой о содействии в отмене 10%-ной экспортной пошлины на вольфрамовые руды и концентраты.

Постановление российского правительства о введении экспортной пошлины в 10% на руды и вольфрамовые концентраты на один год вступает в силу 24 декабря 2012 года.

В России крупнейшим предприятием по добыче вольфрамовых руд является ОАО "Приморский ГОК". В 2011 году оно увеличило добычу и переработку руды на 7,3% относительно 2010 года, до 355,7 тыс. тонн, а выпуск вольфрамового концентрата - на 3,4%, до 4,151 тыс. тонн. "Приморский ГОК" с октября 2011 года увеличил экспортные поставки из-за того, что основной внутренний покупатель вольфрамового концентрата - ОАО "Гидрометаллург" - отказалось от закупок продукции в Приморье под предлогом высокой цены.

По мнению гендиректора "Приморского ГОКа" Владимира ШАГОЙКО, решение о введении пошлины необходимо отменить "во избежание серьезного ущерба модернизации России и для сохранения последних крупнейших вольфрамодобывающих предприятий в Приморском крае".

Автор послания отмечает, что "Приморский ГОК", "АИР", а также ОАО "Лермонтовская ГРК" (производит вольфрамовый концентрат) являются градообразующими для поселков Восток и Светлогорье.

Основным российским покупателем продукции приморских комбинатов является ОАО "Гидрометаллург" в Нальчике (собственник - московское ЗАО "Компания "Вольфрам"). Однако, это ОАО уже год не работает с приморскими предприятиями даже в условиях двукратного снижения цены на вольфрамовый концентрат. Кроме того, несмотря на договоры, отказывается от закупки приморского сырья и ОАО "Победит", собственником которого также является "Компания "Вольфрам".

"Если бы не поставки на экспорт, оба предприятия ("Приморский ГОК" и "АИР") и поселок уже перестали бы существовать", - подчеркивает Шагойко.

Он также отмечает, что на фоне развития мирового экономического кризиса и снижения цен на вольфрамовую продукцию введение пошлины послужит изъятию до 500 млн рублей из оборотных средств приморских ГОКов, а также, по его мнению, "будет являться прямой причиной остановки и дальнейшего банкротства всех российских вольфрамодобывающих предприятий".

По данным Владимира Шагойко, запасов руды на месторождении "Восток-2", которое разрабатывает Приморский ГОК, хватит на 5 лет, в связи с чем комбинат выкупил лицензию на освоение нового месторождения вольфрама "Скрытое" - в 280 км от месторождения "Восток-2". Запасы нового месторождения позволят осуществлять его разработку 40-50 лет. В геологоразведку и научное исследование компания вложила 500 млн рублей. Общий объем капиталовложений в месторождение "Скрытое" оценивается в сумму не менее 35 млрд рублей. Инвестиции, по прогнозам, смогут окупиться только через 30-40 лет.

"С введением пошлины разработка данного месторождения невозможна, а это означает, что через 5 лет Россия останется без вольфрама", - утверждает Шагойко.

По его данным, доля российских производителей в мировом производстве вольфрама составляет 6%, в том числе 5% приходится на предприятия Приморья.

"В случае остановки градообразующих предприятий возникает крайняя социальная напряженность в поселке Восток и Красноармейском районе, бюджет которого на 70% состоит из налоговых отчислений этих предприятий ("Приморский ГОК" и "АИР")", - считает автор послания.

Такая же ситуация, по его мнению, повторится и в Светлогорье.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.