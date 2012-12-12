Приморская Страховая компания "Защита-Находка" находится на грани банкротства?

Задержки с выплатами клиентам у страховой компании достигли 6-8 месяцев. Приморская страховая компания «Защита-Находка», похоже, близка к банкротству.

А как еще можно комментировать тот факт, что задержки страховых выплат клиентам достигли 6-8 месяцев? Владельцы компании ищут на нее покупателей. Однако пока желающих найти не могут. На прошлой неделе от сделки отказалась самарская компания два года назад сама выходившая с предложением приобрести «Защиту-Находку».

Впрочем, пока владельцы и руководители скрывают истинное положение компании.

«У нас компания «Защита-Находка» числится как действующая и у нее все в порядке. Другой информации у нас нет», — сообщили «ЗР» в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

В Приморском морском пароходстве (ОАО «ПМП») на телефонный звонок «ЗР» попросили прислать вопросы в письменном виде и через несколько дней также письменно ответили.

«…Непосредственно ОАО ПМП принадлежит порядка 44% акций «Защиты-Находка», при этом ОАО ПМП свой пакет акций никому не продавало и не продает…», — заверили в ОАО ПМП на запрос «ЗР». — По вопросам текущей деятельности «Защиты-Находка», например касательно аварийных комиссаров, имеет смысл обращаться непосредственно в саму компанию, поскольку, как вы понимаете, акционеры не занимаются вопросами текущей оперативной деятельности той или иной компании».

Между тем, специалисты давно знают о проблемах «Защиты-Находка».

«Компания уже более 4 месяцев назад начала задерживать выплаты своим клиентам. Если вам нужно получить с нее деньги — быстрее подавайте в суд», — посоветовали «ЗР» в одной из юридических фирм, специализирующихся на автостраховании.

Работники «Защиты-Находка» оказались откровеннее ее акционеров. Они сообщили настораживающие детали текущей деятельности своей компании.

«Компания уже продала свой офис во Владивостоке на ул. Авроровской, 17. А с 30 ноября сократила всех пять аварийных комиссаров. Хотя все они написали заявление «по собственному желанию». Но они просто не стали «бодаться» с компанией. Всего у них набегало в среднем около 25 тыс. рублей в месяц. Но из этой суммыоклад составлял всего 7,5 тыс. рублей. Основной доход давали вызовы на происшествия, за которые компания платила по 120-130 рублей. Так что добиваться увольнения по статье «сокращение штатов», чтобы получать «голый оклад», не имело смысла», — пояснил один из работников компании, попросивший не называть его имя.

Руководство компании не стали отрицать факт сокращения штатов, но объяснять причину не стали.

«Дыма без огня не бывает. Но для полного вам ответа мне нужно время, — заявил на вопросы «ЗР» генеральный директор компании «Защита-Находка» и один из ее акционеров Андрей БАСЛЫК. — Мы ведем переговоры о слиянии с одной из самарских компаний. Года два назад они сами интересовались нашей компанией. Сейчас идет процесс выявления стоимости активов и требований. Переговоры зашли далеко. Я улетаю на днях для личной встречи. Когда вернусь — смогу дать подробный комментарий».

Однако в обещанное время и даже спустя неделю после возвращения в Приморье Андрей Баслык на связь с «ЗР» так и не вышел. Офис на звонки перестал отвечать. По имеющейся у «ЗР» неофициальной информации от работников компании сделка с саратовскими партнерами сорвалась. Руководство пребывает в растерянности и намерено искать новых покупателей на компанию «Защита-Находка».

Досье «ЗР»: Страховая компания «Защита-Находка» начала свою работу с 1992 года, как филиал ОАСО «Защита» (г. Москва). В 1997 г. была преобразована в самостоятельную компанию ОАСО «Защита – Находка» (г. Находка). Компания имеет членство в профессиональных союзах: Всероссийский Союз Страховщиков; Союз страховщиков «Урало-Сибирское соглашение»; Российский Союза Автостраховщиков; Дальневосточный Союз Страховщиков; Всероссийский Союз Аварийных комиссаров.

Клиентами компании являются судоходные компании, порты, судоремонтные и рыбопромышленные предприятия, фирмы разных форм собственности, а также более 200 тыс. физических лиц. Компания осуществляет свою деятельность по 25 направлениям, страхуя имущество, грузы, наземный и водный транспорт, различные виды гражданской и профессиональной ответственности, работает в сфере добровольного медицинского страхования. В числе первых компания получила лицензию на право проведения обязательного страхования автогражданской ответственности и продала первый в России полис ОСАГО.

Крупнейшие акционеры ОАСО «Защита-Находка»: ОАО «ПМП» — 44,77%, а также ОАО «Находка Торгмортранс»; Находкинский рыбный порт и др. В целом – более 30 предприятий и организаций, и более 400 физических лиц, среди которых Александр КИРИЛИЧЕВ (1,84% акций) иАндрей Баслык (0,25% акций). Уставный капитал Общества составляет 141 000 000 (Сто сорок один миллион) рублей и состоит из номинальной стоимости 58 750 000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций равной номинальной стоимостью 2,40 (два) рубля 40 копеек каждая (размещенные акции).

Олег Жунусов, газета «Золотой Рог», Владивосток.