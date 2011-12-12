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В Приморском крае права иностранных рабочих нарушили на 103 тыс. рублей

12 Декабря 2011, 19:46 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 12 декабря, ZRPRESS. По данным Территориального органа ФМС в Приморском крае на 1 декабря 2011 года выдано разрешений на трудоустройство 32048 граждан из дальнего зарубежья.

Труд иностранных работников находится на особом контроле Государственной инспекции труда. Так, в ноябре проверены организации Приморья, использующие иностранную рабочую силу, общая сумма наложенных госинспекторами труда административных штрафов за нарушение трудового законодательства, допущенного в отношении иностранных работников, составила 103000 рублей.

Одним из предприятий, допустивших нарушения норм трудового права в отношении иностранных работников, является ЗАО «Супермаркет Михайловский» (г.Владивосток)

В ходе проведения проверки указанного предприятия установлены нарушения: не разработаны инструкции по охране труда для механика и видам выполняемых работ - погрузочно-разгрузочные работы; не назначены ответственные за проведение первичного инструктажа на рабочем месте; директор, инженер по охране труда, директора магазинов не прошли в установленном порядке обучение и проверку знаний требований по охране труда и т.д.

К административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст.5.27 КоАП РФ, привлечен директор организации (штраф 5000 рублей) и юридическое лицо оштрафовано на 35000 рублей, сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда в Приморском крае.

Кроме этого, по постановлению прокуратуры Фрунзенского района г. Владивостока о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении юридического лица ОП ООО «Вира мебель» (все работники иностранцы) вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа на сумму 30000 рублей за нарушение срока выплаты зарплаты.

По информации Территориального органа ФМС в Приморском крае на 1 ноября 2011 года выдано разрешений на трудоустройство 32048 граждан из дальнего зарубежья (визовый режим). На 1 декабря 2011 года ФМС выдано разрешений для трудоустройства 13110 иностранных работников из СНГ.

Автор: По сообщениям пресс-служб
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