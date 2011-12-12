Высокоскоростной Интернет и IP-телефония стали доступны жителям юга Приморского края

ВЛАДИВОСТОК, 12 декабря, ZRPRESS. Приморский филиал ОАО «Ростелеком» завершил строительство зоновой волоконно-оптической линии связи «Владивосток-Краскино».

Строительство ВОЛС «Владивосток-Краскино» пропускной способностью 1Гбит/с было начато в 2010 году. Протяженность новой ВОЛС составляет 255 км, плюс 124 км ответвлений в 20 населенных пунктов, среди которых поселки Барабаш, Славянка, Зарубино, Посьет, Краскино и т.д. Общие инвестиции в проект оцениваются в 177 млн руб. Финансирование осуществлялось за счет собственных средств ОАО «Ростелеком».

С вводом в строй новой ВОЛС у жителей юга Приморья появилась возможность воспользоваться услугами высокоскоростного доступа в Интернет и IP-телефонии, а также подключить интерактивное «Домашнее ТВ» от «Ростелекома». Теперь жителям юга Приморья стали доступны безлимитные тарифные планы по выгодным ценам. В настоящее время подключение на безлимиты и интерактивное телевидение уже идет в населенных пунктах от Барабаша до Краскино, сообщает пресс-служба ОАО "Ростелеком" Приморский филиал.

