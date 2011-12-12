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Высокоскоростной Интернет и IP-телефония стали доступны жителям юга Приморского края

12 Декабря 2011, 11:19 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 12 декабря, ZRPRESS. Приморский филиал ОАО «Ростелеком» завершил строительство зоновой волоконно-оптической линии связи «Владивосток-Краскино».

Строительство ВОЛС «Владивосток-Краскино» пропускной способностью 1Гбит/с было начато в 2010 году. Протяженность новой ВОЛС составляет 255 км, плюс 124 км ответвлений в 20 населенных пунктов, среди которых поселки Барабаш, Славянка, Зарубино, Посьет, Краскино и т.д. Общие инвестиции в проект оцениваются в 177 млн руб. Финансирование осуществлялось за счет собственных средств ОАО «Ростелеком».

С вводом в строй новой ВОЛС у жителей юга Приморья появилась возможность воспользоваться услугами высокоскоростного доступа в Интернет и IP-телефонии, а также подключить интерактивное «Домашнее ТВ» от «Ростелекома». Теперь жителям юга Приморья стали доступны безлимитные тарифные планы по выгодным ценам. В настоящее время подключение на безлимиты и интерактивное телевидение уже идет в населенных пунктах от Барабаша до Краскино, сообщает пресс-служба ОАО "Ростелеком" Приморский филиал.

Досье: Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком». ОАО «Ростелеком» – национальная телекоммуникационная компания России – является крупнейшей российской телекоммуникационной компанией. Основным акционером ОАО «Ростелеком» является государство, которое через ОАО «Связьинвест», Агентство по страхованию вкладов и Внешэкономбанк контролирует 53,4% обыкновенных акций компании.

Автор: По сообщениям пресс-служб
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