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Новые тарифы страховых взносов для работодателей Приморья

12 Декабря 2011, 15:25 | Приморье

С 1 января 2011 г. увеличиваются тарифы страховых взносов, поступающих во внебюджетные фонды – Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования. Размер общего тарифа, по которому работодателям и самозанятому населению Приморского края необходимо будет уплачивать страховые взносы, составит 34%.

Взнос в ПФР составит 26%, из которых 20% пойдут на финансирование страховой части пенсии, 6% - накопительной (кроме лиц старше 1967 г.р.), в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 3,1%, в территориальный ФОМС – 2,0%. При этом следует учитывать, что плательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения и единый налог на вмененный доход, с 1 января 2011 года также будут уплачивать страховые взносы по общему тарифу – 34%, независимо от того, являются они работодателями или уплачивают страховые взносы за себя.

Напомним, что все взносы страхователи должны перечислять своевременно, т.е. не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным. Что касается индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов и других категорий самозанятого населения, то они до 31 декабря текущего года должны уплатить страховые взносы и до 1 марта следующего года предоставить отчетность в органы ПФР по месту регистрации (по формам РСВ-2 и СЗВ-6-1).

Автор: Пресс-служба Отделения ПФР по Приморскому краю
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